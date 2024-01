La freschezza della cucina di mare all’Osteria Le Brocchette di Carmine Carli

Sul lungomare di Fiumicino si può trovare un vero e proprio punto di riferimento per chi ama la cucina di mare. Stiamo parlando dell’osteria di mare Le Brocchette in cui, grazie alla dedizione di Carmine Carli - romano doc trasferitosi sul litorale laziale, a Fregene prima e Fiumicino poi - le ricchezze del mare e le materie prime vengono celebrate gustando la freschezza dei prodotti pescati quotidianamente.

Dal 2010 questo è possibile all’interno di un bellissimo giardino all’aperto, fruibile tutto l’anno grazie alle ampie vetrate e il tetto apribile, frutto delle memorie di Carmine e dei pranzi all’aperto in prossimità del mare a Fregene. Questo ha fatto nascere in lui la voglia di creare una realtà che potesse rappresentare la sua passione ad un luogo informale e accogliente.

«Il forte legame sviluppato nel corso degli anni con i pescatori di Fiumicino - afferma Carli - mi ha permesso di vincere il timore di dipendere dal mare e dalla sua disponibilità, comprendendo che la quotidiana alternanza di pesci e crostacei poteva diventare il punto di forza della proposta gastronomica del locale»

L’offerta gastronomica dell’Osteria Le Brocchette

Pescato del giorno e disponibilità del mare sono le linee guida di un menu con cui Carmine Carli ha potuto eliminare l’asterisco, a testimoniare la freschezza di ogni prodotto utilizzato in cucina e che trova la miglior rappresentazione nella vetrina del pescato dove trovano spazio ombrine, orate e spigole, il cui sapore viene esaltato dalle differenti tipologie di cottura.

Famoso e gettonato nel suo menu è lo Spaghetto alle vongole preparato con la pasta del Pastificio Dei Campi, il Calamaro ripieno con olive taggiasche, colatura di alici e pane panko, le Fettuccine all’astice e l’insalata di mare con seppie e gamberi locali, senza dimenticare che rappresenta la filosofia gastronomica del ristorante.

Sono diverse le tecniche utilizzate per valorizzare la sua freschissima materia prima. Al forno o alla griglia, con cottura a sale o all’acqua pazza o a bassa temperatura, tutte queste permettono a Carmine Carli di portare in tavola Polpettine di pesce e la Mazzancolla con rapa rossa, yogurt greco e lime, oltre all’ottima selezione di crudi, Ostriche (8 differenti tipologie) e Caviale (4 varietà disponibili).

La carta dei vini dell’Osteria Le Brocchette fra territorio, natura e internazionalità

Altro punto di forza del locale è la carta dei vini, la quale contiene una selezione di oltre 150 etichette dove trovano spazio vitigni autoctoni delle varie regioni d’Italia, sempre più numerosi vini naturali, ma che in primis strizza l’occhio al territorio laziale per valorizzarne le nuove produzioni di pregio.

Lo Champagne recita un ruolo da protagonista con un’offerta trasversale per terroir e produzioni, annate e prezzo, per consentire a tutti i clienti di poter abbinare il calice giusto ai piatti della cucina e infine sono presenti in carta anche vini internazionali con bottiglie provenienti da Sudafrica, Cile e Spagna tra gli altri. Ottima è anche la carta dei distillati a cui si affianca la drink list che propone abbinamenti a tutto pasto o quelle giuste per concludere in bellezza a fine pasto.

Osteria di mare Le Brocchette

Lungomare della Salute 33 - 00054 Fiumicino (Rm)

Tel 06 65048384 - 331 9271467