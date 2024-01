 Un weekend per lei all’insegna del benessere al Bad Moos Aqua Spa Resort

A marzo la stagione invernale volge al termine, ma è ancora un ottimo periodo per una vacanza in montagna al Bad Moos Aqua Spa Resort di Sesto, in Alto Adige. Inoltre, ad aprire il mese, la Giornata Internazionale della Donna, che cade l’8 marzo, può diventare l’occasione per regalarsi (o regalare) un weekend all’insegna del benessere da sola, con il partner, mamma e figlia o tra amiche.

l’8 marzo, diventa l’occasione per regalarsi (o regalare) un weekend all’insegna del benessere al Bad Moos

Dalle adolescenti alle donne in dolce attesa, fino alle neomamme: la Spa Soma & Anima pensa a tutte le donne in tutte le fasi della vita per un trattamento che risponde in modo personalizzato alle diverse esigenze.

I trattamenti pensati per le donne da Bad Moos Aqua Spa Resort

Beauty Girls è un pacchetto pensato per le teenager in vacanza con i genitori: la proposta inizia con 1 bagno al latte e miele idratante e nutriente di 20 minuti, si prosegue con un massaggio aromatico rilassante al profumo di vaniglia, frangipane, rosa o limone di 30 minuti. Si concluse con il trattamento Viso Teen, un trattamento specifico per la pelle dei ragazzi esclusivamente con prodotti naturali della durata di 50 minuti. Il costo complessivo è di 144 Euro.

Bad Moos pensa quattro trattamenti per le donne

Beauty Dolce Attesa è il pacchetto pensato per le donne in gravidanza: una vera coccola da dedicarsi in questo momento così delicato e speciale della vita. Il rituale inizia con una detersione profonda del viso adatta a ogni tipo di pelle per pulire dolcemente la cute di 50 minuti, per passare poi al trattamento corpo Pelle di seta, un piacevole massaggio con crema scrub le cui microparticelle aiutano a eliminare le cellule superficiali per un’ottima rigenerazione della pelle di 30 minuti.

La Maschera Soft Skin è un impacco ad elevato potenziale nutriente e tonificante. Ricca di preziosi oligoelementi e rari burri naturali, questa maschera è la scelta ideale per chi vuole ridonare elasticità e consistenza ai tessuti (50 min). Il pacchetto si conclude con 1 Massaggio drenante, una tecnica di massaggio dolce e leggera che stimola il drenaggio linfatico favorendo l’eliminazione dei liquidi in ristagno della durata di 50 minuti. Il costo complessivo è di 238 Euro.

Infine, ideale per le neomamme è il Pacchetto Body & Mind, che inizia con un Bad Moos Purezza, per poi proseguire con un Rituale Harmony Body, un percorso con bagno rilassante e trattamento energy balance per ritrovare equilibrio ed energia (90 min.).

I due Energy legs anticellulite sono ideali per detossinare, drenare e tonificare i tessuti grazie a un impacco alle alghe che stimola la circolazione (80 min.). Infine 1 viso Energy Luxury Woman, un programma intensivo di bellezza per la rigenerazione cellulare di viso, collo e decolleté. Un trattamento a forte azione rivitalizzante ed energizzante per dare luminosità e freschezza al viso (80 min.). Il costo complessivo del trattamento è di 466 Euro.

Il programma detossinante “Pure & Balance Spa” e i quattro trattamenti per lei firmati Bad Moos

Per la donna attenta alla salute che vuole approfittare della vacanza per abbinare un programma detossinante, il Bad Moos Aqua Spa Resort ha creato Pure & Balance Spa, ideale per ritrovare vitalità ed energia depurando il corpo dalle tossine accumulate nel tempo, magari a causa di cattive abitudini alimentari, influssi ambientali negativi e stress.

Per la donna attenta alla salutte il Bad Moos Aqua Spa Resort ha creato Pure & Balance Spa

Il pacchetto comprende: un colloquio estetico iniziale con indicazioni del percorso, un scrub corpo con sale ed erbe di montagna, quattro bagni tradizionali di zolfo Bad Moos arricchiti con oli essenziali detossinanti, quattro sessioni di Alpine fango terapia detossinante, un trattamento viso detossinante, tre massaggi Alpine Healthcare al timo e pino cembro, un massaggio linfodrenante, colloquio finale con il team estetico per il programma di mantenimento da continuare a casa.

Oltre ai trattamenti, nel pacchetto ci sono yoga e meditazione, fitness di gruppo, menu Feel Good, libero accesso alla Spa Soma & Anima. Il pacchetto costa in totale 650 Euro (il soggiorno va prenotato a parte).

Spa Soma & Anima , qui le donne vengono coccolate con quattro trattamenti specifici firmati Bad Moos. Un rituale benefico per il viso che purifica, idrata, nutre e rimodella la pelle per un risultato subito visibile;

, qui le donne vengono coccolate con quattro trattamenti specifici firmati Bad Moos. Un rituale benefico per il viso che purifica, idrata, nutre e rimodella la pelle per un risultato subito visibile; Bad Moos Purezza , il quale consiste nella rimozione delle cellule in eccesso dallo strato più superficiale della cute stimola la rigenerazione del tessuto sottostante. Una vera e propria carezza che rende la pelle liscia, fresca e ricettiva, ideale come base per altri trattamenti. Si possono scegliere esfolianti al sale e erbe di montagna oppure dolcezza allo zucchero (45 min. 30 euro).

, il quale consiste nella rimozione delle cellule in eccesso dallo strato più superficiale della cute stimola la rigenerazione del tessuto sottostante. Una vera e propria carezza che rende la pelle liscia, fresca e ricettiva, ideale come base per altri trattamenti. Si possono scegliere esfolianti al sale e erbe di montagna oppure dolcezza allo zucchero (45 min. 30 euro). Bad Moos idrata , con alghe marine e pregiate sostanze attive che donano una nuova energia alla pelle del volto apportando utili minerali, vitamine e un’idratazione prodonda (50 min. 98 euro). Da abbinare anche al trattamento contorno occhi (70 min. 135 euro).

, con alghe marine e pregiate sostanze attive che donano una nuova energia alla pelle del volto apportando utili minerali, vitamine e un’idratazione prodonda (50 min. 98 euro). Da abbinare anche al trattamento contorno occhi (70 min. 135 euro). Bad Moos nutre, un massaggi stimolante seguito da una soffice maschera per un forte effetto nutriente viso (115 min. 50 euro) e Bad Moos anti-age, per un vero e proprio effetto lifting visibile all’istante grazie alla stimolazione in profondità della pelle. Le rughe si attenuano e le linee del viso vengono rimodellate (50 min. 105 euro). Abbinato anche al contorno occhi (70 min. 140 euro).

Bad Moos Aqua Spa Resort

via Val Fiscalina 27 - 39030 Sesto (Bz)

Tel 047 4713100