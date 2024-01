Da Amendola a Banfi fino a Vaporidis: i ristoranti di attori e comici italiani

Non solo i calciatori "in pensione". Il pallino di aprire ristoranti in giro per l'Italia è anche nella mente degli attori e comici italiani più amati di sempre: da Lino Banfi a Sora Lella passando per Claudio Amendola e Diego Abatanuono fino a Nicolas Vaporidis, protagonista di “Notte prima degli esami”, l'ultimo ad aprire un locale: a dicembre, infatti, l'attore italo-greco ha inaugurato "Taverna Trastevere" a Milano, un ristorante che riporta la vita di quartiere di Roma nel centro di una grande città del Nord.

Alcuni hanno optato per piatti a base di carne, mentre altri hanno preferito quelli a base di pesce. C'è chi ha dato importanza alla vasta selezione di vini e chi ha scelto luoghi suggestivi. Le opzioni sono molteplici, ma senza dilungarci ulteriormente, esploriamo insieme sette ristoranti italiani aperti da attori e comici italiani da non perdere, partendo proprio da Vaporidis.

I ristoranti degli attori e comici italiani: alcuni indirizzi da non perdere

Nicolas Vaporidis inaugura Taverna Trastevere a Milano

Il protagonista di “Notte prima degli esami”, come riportato poc'anzi, ha inaugurato lo scorso 22 dicembre in via Statuto 16, in zona Brera a Milano, il ristorante Taverna Trastevere. L'attore italo-greco ha proposto una serie di piatti simbolo della Capitale nella sua carta, includendo la carbonara, la cacio e pepe e la pizza bassa e croccante.

L'attore italo-greco Nicolas Vaporidis

Il nome scelto è un omaggio al quartiere di Roma: «Quello dove siamo cresciuti, un villaggio dentro la città, in cui i romani sono rimasti quelli di una volta» ha spiegato lo stesso Nicolas Vaporidis in un post su Instagram, che quindi si va ad aggiungere alla lunga lista di attori e comici proprietari di un ristorante.

Taverna Trastevere | Via Statuto 16 - 20121 Milano | Tel 02 3823 7473

Frezza, la cucina romana... "de coccio" secondo Claudio Amendola

E poi Claudio Amendola. C'è tutto l'amore per Roma e per la sua cucina solo apparentemente rustica ma piena di sfumature di gusto nel ristorante che l'attore e regista ha aperto nel centro di Roma, in Via della Frezza 64-66, a un passo da piazza del Popolo e Piazza di Spagna. Insieme ad alcuni amici e soci lo ha voluto proprio al centro della città mentre da alcuni anni è già impegnato un'altra sua attività ristorativa, l'Osteria del Parco, che si trova a Valmontone, un borgo a 35 km dalla Capitale. A caratterizzare Frezza è il coccio, caratteristica terracotta romana, usata anche come piatto da portata, già ampiamente usata dagli antichi romani tanto che dai frammenti di quelle rotte è nata a Testaccio l'ottavo "colle" di Roma, il Monte dei cocci.

Il cuoco Davide Cianetti e Claudio Amendola. Foto: Adriana Forconi 1/3 Pollo alla cacciatora. Foto: Adriana Forconi 2/3 Pizza e fritti. Foto: Adriana Forconi 3/3 Previous Next

È subito chiara l'idea della cucina, leggendo il menu, cominciando dagli antipasti, ed è difficile trovare la tanto abusata parola "rivisitato". Per questo si è affidato come consulente al cuoco Davide Cianetti di grande esperienza ed executive chef di Numa al Circo. Ancora prima aveva guidato a cucina di altri ristoranti della Capitale, tra cui Pierluigi e Dal Bolognese di Piazza del Popolo. Qui, dunque, primi piatti tradizionali e pizza romana giocano in casa.

Frezza | Via della Frezza 64-66 - 00186 Roma | Tel 06 70452605

Il D'Angeli di Andy Luotto: creatività, passione e arte culinaria



Un pizzico di sale, un pizzico di arte, uno di passione... e il piatto è pronto! Sono questi gli ingredienti segreti di Andy Luotto, noto chef nonché personaggio televisivo. Un attore che decide di far conoscere la sua ironia e trasmettere il suo spirito artistico attraverso la creazione di 'prestigiosi piatti” per condividere con il suo pubblico l'innata passione e l'istinto per la cucina. Un modo di cucinare ricercato, che si propone di risalire all'origine dell'ingrediente, passando dalla raccolta del prodotto fino ad arrivare a vere e proprie collaborazioni con i reali 'cultori della terra”. Una cucina straordinariamente 'povera”, ma carica di italianità.

Andy Luotto, noto chef nonché personaggio televisivo

Caponata di Nonna Ninetta è l'antipasto consigliato, un piatto eclettico nel menù quotidiano, caro ad Andy perché è l'amarcord della sua nonna. La cucina, per lui, è vita: mangiare male porta tristezza. Il D'Angeli a Sutri (Vt) offre ottimo cibo, bella atmosfera, servizio preciso, e una vasta selezione di vini. È perfetto dopo una giornata alle terme, anche con i bambini. Un ristorante elegante con affreschi del 200, tre sale ospitali, dove trascorrere una serata piacevole con piatti locali di alta qualità e un conto adeguato, senza addebito di "pane e coperto".

Ristorante Il D'Angeli | Via dell'Ospedale 18 - 01015 Sutri (Vt) | Tel 0761 600226

La polpetta perfetta di Diego Abatantuono: Meatball Family

Meatball Family è una catena di ristoranti nata nel 2013 dalla passione culinaria di Diego Abatantuono, che da sempre ha coltivato il sogno di aprire un proprio locale. Il nome stesso, tradotto in "La famiglia delle polpette", riflette l'idea di riunire famiglie intorno a un tavolo in un'atmosfera che mescola sapori italo-americani. Grazie all'esperienza di Nadir Malagò, ceo del gruppo Meatball, la catena ha attualmente 5 ristoranti distribuiti tra Milano e Roma. Nel corso degli anni, Stefano Moccagatta, proprietario dell'azienda vinicola Villa Sparina, si è unito al team, apportando un contributo significativo alla crescita e alla reputazione del marchio.

Il noto attore e comico Diego Abatantuono 1/3 Lo staff di Meatball Family 2/3 Le magiche polpette di Meatball Family 3/3 Previous Next

Gli antipasti vedono le polpette fritte miste come piatto forte. I primi poi offrono una vasta scelta di sapori, dal classico come la carbonara o l'amatriciana, fino alla pasta iconica con le polpette. La selezione dei secondi piatti è diversificata, comprendendo hamburger di polpetta, insalate e pizza alla pala. Il ristorante di Diego Abatantuono propone anche un piatto iconico, considerato quello più amato dell'intera catena. Si chiama Eccezzziunale e propone una selezione di cinque polpette e un contorno.

Meatball Family (Milano, City Life) | Piazza Tre Torri 1 - 20159 Milano | Tel 02 66669888

Orecchietteria Banfi e la tradizione della Puglia

Orecchietteria Banfi a Roma celebra la carriera del noto attore di Andria, con un'atmosfera che richiama i suoi successi. Il menu è una fusione di piatti tradizionali pugliesi, realizzati con ingredienti locali, e nuove creazioni proposte da giovani chef. Uno dei piatti principali è la celebre orecchietta con le cime di rapa, insieme a una specialità locale chiamata "Papele Papele", una focaccia tipica barese.

Lino Banfi, proprietario di Orecchietteria Banfi

Nel reparto dolci, spicca un delizioso tortino di mele e pere intitolato "Pere che il pompelmo faccia mele", dove il nome gioca con le lettere "e" al posto delle "a". Il ristorante può ospitare 70 posti persone, con un servizio rapido e un'organizzazione senza servizio ai tavoli. Ai clienti viene fornito un dispositivo che li avvisa quando i loro piatti sono pronti, rendendo il ristorante ideale per pause pranzo veloci. Inoltre, il ristorante di Lino Banfi anche servizio di take-away e consegna a domicilio per la zona circostante.

Orecchietteria Banfi | Via Giuseppe Gioachino Belli 116 - 00193 Roma | Tel 06 3201505

La comicità di Antonio Albanese da Ratanà

Ratanà, ristorante ideato dal noto comico Antonio Albanese, rappresenta una delle prime realtà in Italia impegnate a promuovere una cultura gastronomica sostenibile. Il ristorante milanese propone una reinterpretazione della cucina milanese e lombarda grazie alla creatività di Cesare Battisti e del suo team. Il menu offre un connubio tra la tradizione culinaria della regione e una visione più contemporanea: partendo dal rispetto degli ingredienti di qualità e dalla ricerca di armonia tra sapori differenti, si giunge al momento del servizio, dove i piatti emanano profumi invitanti.

Il noto comico e regista Antonio Albanese 1/3 L'interno del ristorante Ratanà 2/3 L'esterno di Ratanà 3/3 Previous Next

La proposta culinaria si adatta alla stagionalità dei prodotti locali, privilegiando pratiche agricole e allevamenti etici. Il menu cambia mensilmente, eccetto per alcuni piatti tradizionali sempre disponibili, garantendo freschezza e varietà. Anche la selezione dei vini è dinamica, con frequenti cambiamenti nella carta dei vini per presentare nuove interpretazioni da parte dei produttori e annate eccezionali. Solo poche etichette vengono conservate per offrire emozioni uniche nel tempo.

Ratanà | Via Gaetano de Castillia 28 - 20124 Milano | Tel 02 8712 8855

Roma nei piatti della Trattoria Sora Lella

La Trattoria Sora Lella, oggi guidata dai quattro figli di Aldo Trabalza dopo la scomparsa di Elena Fabrizi nell'agosto del 1993, mantiene saldo il carattere autentico e popolare della cucina romanesca tradizionale. Renato, l'executive chef, si occupa della cucina con maestria, preservando i grandi classici della tradizione culinaria. Mauro, il primogenito, cura con attenzione il servizio in sala, mentre i gemelli Elena e Simone gestiscono rispettivamente le prenotazioni e l'accoglienza. Nonostante la fedeltà alle ricette storiche, la trattoria ha introdotto innovazioni come cotture a bassa temperatura e sotto vuoto, un uso più equilibrato di spezie, soffritti e salse, oltre a porzioni di pasta e carne più bilanciate. Questo approccio rende i pasti più leggeri e favorisce una migliore digestione per gli ospiti.

Sora Lella (Elena Fabrizi) 1/3 L'esterno di Trattoria Sora Lella 2/3 Gli gnocchi all'amatriciana di Trattoria Sora Lella 3/3 Previous Next

Il menu presenta piatti iconici come la Coda alla Vaccinara con una cottura attentamente controllata, la Coratella d'abbacchio, la trippa alla romana, la pasta broccoli e arzilla, la pasta e ceci con le vongole e la pasta e fagioli. I piatti di carne, come l'abbacchio alla scottadito o brodettato con uovo, sono altrettanto prelibati. I dolci, tutti preparati in casa, offrono un'esperienza autentica, con particolare menzione per il gelato artigianale, realizzato direttamente da Renato Trabalza, membro dell'Associazione gelatieri per il gelato. La torta di ricotta, una presenza fissa da ben 60 anni, continua a deliziare i clienti, completando così il ricco repertorio della cucina popolare romana offerto dalla Trattoria Sora Lella.

Trattoria Sora Lella | Via di Ponte Quattro capi 16 - 00186 Roma | Tel 06 6861601