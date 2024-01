Dormire a “casa” del Palladio al Romantik Hotel Villa Margherita

Se i dogi, i signori di Venezia, sceglievano di risiedere appena oltre la laguna, un motivo ci sarà! Via dalla folla, dal centro e dai canali, ma non così lontani da non essere comodi e vicini per visitare la città più magica del Belpaese. Ieri come oggi grazie all'acqua, non quella della laguna, ma del fiume Brenta che, già nel Cinquecento, aveva stregato Andrea Palladio e, poco dopo, anche Giambattista Tiepolo. Sono loro ad aver lasciato la firma nelle ville e nelle dimore che oggi chiamiamo storiche e che aprono ancora per noi, moderni epigoni di un Rinascimento nuovo, le loro stanze e i loro parchi, a caccia di eleganza ed esclusività. All'italiana o all'inglese, o forse meglio, alla veneta, sono i giardini delle ville palladiane uno dei “benefit” che si apprezzano meglio durante un soggiorno sulle rive dell'acqua dolce di questa riviera che dista solo 15 km da Venezia downtown. Eccolo l'indirizzo perfetto per un salto nella storia e nella bellezza che oggi è anche green e si raggiunge con veicoli elettrici che, nel punto ricarica Tesla, possono fare il pieno di energia: il Romantik Hotel Villa Margherita di Mira (Ve).

Il Romantik Hotel Villa Margherita è, infatti, ricavato in una delle storiche Ville Palladiane, che anche l'Unesco ha dichiarato patrimonio dell'umanità. Tessuti originali e di recupero, stucchi, affreschi e specchi sono gli ingredienti che insaporiscono le 19 camere e suite.

Tripudio di pesce al ristorante del Romantik Hotel Villa Margherita

L'incanto prosegue a tavola, degustando piatti d'autore che rivisitano antichi ricettari veneziani.

Protagonisti sono il pesce, ma anche il riso, le zuppe e la polenta che si sposano con le bottiglie più prestigiose di una cantina ricca di etichette locali ed internazionali.

Rivivere la storia al Romantik Hotel Villa Margherita

Che cosa chiedere di più di una villa dove la storia ha spesso fatto tappa: Napoleone, Casanova, Byron e Galileo sono stati spesso ospiti fra le mura di queste ville che oggi sono una parure preziosa di benessere e accoglienza.

Villa Margherita ha profili e dimensioni seicenteschi che dialogano con una natura al contempo prorompente e discreta.

Dal Romantik Hotel Villa Margherita navigando sul Brenta

Si passeggia nel parco finché non arriva la voglia di imbarcarsi. Navigare sul Brenta è un'emozione senza tempo chiamata burchiello che compie il suo periplo fra le dimore palladiane, come villa Malcontenta, la Foscarini Rossi o la solenne Pisani.

Dal Romantik Hotel Villa Margherita l'emozione di navigare sul Brenta fino a Venezia

Il Romantik Hotel Villa Margherita organizza itinerari ad hoc anche con personal shopper che, via acqua, con motoscafo d'antan o gondola “d'ordinanza”, si spingono fino al cuore della laguna e del Canal Grande.

Romantik Hotel Villa Margherita

Via Nazionale 416/417 - 30030 Mira Porte (Ve)

Tel 041 4265800