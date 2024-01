Riprendersi dalle feste con la sauna con vista del Cyprianerhof Dolomit Resort

Belle le feste, ma stancati, non trovate? Come riprendersi dal tour de force di cene e cenoni? Semplice, con una fuga in spa con vista. Parola d’ordine relax in sauna ammirando il maestoso Catinaccio dal Cyprianerhof Dolomit Resort. Situato nell’incantevole scenario della Val di Tires, in Alto Adige, il Cyprianerhof Dolomit Resort si erge, infatti, come una gemma di lusso e benessere. Esperienza unica al rientro da una giornata di sci o da un’escursione con le ciaspole è la sauna con vista panoramica sulle vette dolomitiche del Catinaccio, che dà il meglio di sé durante l’enrosadira o al chiaro di luna.

Al Cyprianerhof la sauna con vista panoramica sulle vette dolomitiche del Catinaccio

Com'è la spa del Cyprianerhof Dolomit Resort?

In ambienti realizzati ispirandosi alle montagne circostanti, con l’utilizzo di legno locale e pietre di quarzite argentea, la Similde spa è un rifugio di benessere naturale a 5 stelle che si estende per 2400 metri quadri tra le aree interne e il meraviglioso giardino wellness con le saune panoramiche. All’interno dell’hotel, due tipologie di saune: la profumatissima sauna al cirmolo (o pino cembro) dalle proprietà benefiche per la respirazione e la delicata sauna all’argilla ad alto tasso di umidità, realizzata a forma di cupola per riflettere le radiazioni infrarossi naturali che aiutano ad allontanare lo stress.

La sauna nel fienile al Cyprianerhof

A completare l’area wellness interna, il bagno turco, toccasana per la purificazione del corpo, il percorso kneipp e le sale relax con lettini sospesi o ad acqua. All’esterno il giardino accoglie il laghetto naturale e la vasca idromassaggio panoramica al sale marino, insieme ad altre due saune: la sauna finlandese ricavata in un vero fienile e la sauna in vetro con vista sulle Dolomiti, entrambe dalla temperatura di circa 85-95°C.

Al Cyprianerhof Dolomit Resort da provare le Aufguss

Sono proprio queste ultime a ospitare gli spettacolari Aufguss, gettate di vapore arricchite dagli inebrianti profumi degli oli aromatici che agevolano il rilassamento profondo: questi rituali di purificazione sono autentici spettacoli guidati da Aufgussmeister che orchestrano l'intera esperienza con maestria, creando un'atmosfera coinvolgente e rilassante. Un’esperienza di puro benessere da vivere ammirando i paesaggi alpini sui quali si stagliano le vette del massiccio del Catinaccio tinte dai colori caldi del tramonto o dal chiaro di luna, in occasione delle magiche serate di Aufguss notturni organizzate dall’hotel.

Il rito del Aufguss al Cyprianerhof. Foto: Hannes Niederkofler

Pratica millenaria di benessere che ha attraversato secoli e culture, la sauna ha numerosi benefici: esponendo il corpo a temperature elevate, favorisce infatti l’eliminazione di tossine e scorie dall’organismo e la pulizia profonda della pelle, stimolando la rigenerazione cellulare e aumentando la resistenza del sistema immunitario. Il calore, inoltre, stimola la produzione di melatonina, che contribuisce al miglioramento generale della qualità del sonno.

Tanti i momenti di relax e pace al Cyprianerhof Dolomit Resort

Dopo una piacevole sessione di sauna, si può trovare refrigerio nella grotta “crushed ice” o provare i percorsi Kneipp e le docce emozionali, per poi avvolgersi in un morbido accappatoio e dedicarsi preziosi momenti di pace su giacigli di fieno, sui lettini a infrarossi, nella stanza del sale o sulle sdraio sospese nelle “silent room”, bevendo un rinfrescante bicchiere d’acqua della vicina sorgente di Plafötsch, una profumata tisana o un succo di frutta per re-idratare il corpo. Infine, la piscina interna ed esterna riscaldata a 30°C è il luogo ideale per dimenticare lo stress immergendosi nel tepore dell’acqua cristallina depurata con un sofisticato impianto di elettrolisi salina, metodo green e innovativo che consente di evitare l’uso di sostanze chimiche.

Non solo spa al Cyprianerhof Dolomit Resort, paradiso dello sci

La posizione strategica del Cyprianerhof Dolomit Resort, lo rende il luogo ideale anche per gli amanti degli sport invernali, con accesso rapido alle piste da sci, grazie alla nuovissima funivia cabrio Tires-Carezza, e tante possibili esperienze outdoor fuori dalla porta dell’hotel come ciaspolate ed escursioni, ma anche uscite di arrampicata su ghiaccio o scialpinismo per i più esperti.

Cyprianerhof

Via San Cipriano 69 - 39050 Tires al Catinaccio (Bz)

Tel 0471 642143