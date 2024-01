A Milano arriva la cucina fusion italo-giapponese di Nobuya

Milano, sempre in fermento nel panorama culinario, accoglie con grande attesa l'apertura di Nobuya, un ristorante firmato dallo chef Niimori Nobuya in collaborazione con l'imprenditore Andrea Lin. Questo progetto rappresenta un'armoniosa unione tra le tradizioni gastronomiche italiana e giapponese, incarnando l'essenza della calligrafia giapponese, lo shodo, di cui lo chef è un maestro.

Nobuya, ristorante di cucina fusion a Milano

Da Nobuya un viaggio che unisce Italia e Giappone

Il design del locale riflette l'approccio di Nobuya: tonalità tenui, simbolismi nipponici, materiali d'arredo e linee pulite convergono in uno spazio che si estende come il prolungamento di una cucina essenziale. La parola d'ordine qui è "armonia", un concetto che permea ogni aspetto del locale, trasformandolo in un luogo dove la cultura italiana e quella nipponica si fondono in modo unico.

Le radici culinarie di Nobuya si sviluppano tra il Giappone e l'Italia, portando in tavola una cucina che parte dalla tradizione per poi rivisitarla in chiave moderna. L'esperienza maturata in cucine italiane e giapponesi, con particolare menzione al suo primo impiego in un ristorante italiano in Giappone, ha permesso allo chef di fondere sapientemente il meglio di entrambe le culture gastronomiche.

Il menu di Nobuya riflette questa fusione di influenze, offrendo piatti come lo zuppetta ushio shiru, un brodetto alla giapponese con scorfano, calamari, vongole, cozze e verdure, che richiama i sapori del Mediterraneo. Il tonkatsu, reinterpretato con capocollo italiano, e le crocchette di patate con kinpira di carote e radici di loto, sono solo alcune delle proposte che sposano le due culture in modo delizioso.

Da Nobuya un menu che cambia ogni giorno

Ciò che rende unico Nobuya è l'approccio dinamico al menu, che cambia quotidianamente in base alla disponibilità del mercato e alla stagionalità degli ingredienti. Una scelta che non solo riduce gli sprechi, ma offre ai clienti una continua scoperta di nuovi sapori e ispirazioni culinarie. Nobuya si impegna a offrire la massima qualità delle materie prime, con una particolare attenzione agli ingredienti provenienti da coltivazioni italiane e stagionali.

La sala di Nobuya

La carta dei vini, curata dal Direttore Marco Scarpulla, è un'esperienza a sé stante. Circa 1000 etichette provenienti da Italia, Francia e Giappone, accompagnate da 60 tipologie di saké pregiati, offrono una vasta gamma di pairing con il menu dello chef. Tè, birre e una selezione di dessert completano l'offerta, creando un'esperienza culinaria completa. Il design degli interni, ideato dall'architetto Maurizio Lai in collaborazione con Rugiano per l'arredamento artigianale di lusso, crea un'atmosfera di eleganza, intimità, delicatezza ed essenzialità. Le due sale del ristorante, ispirate alle case giapponesi, ospitano circa 20 posti a sedere ciascuna, con elementi di design che richiamano la fusione tra Italia e Giappone.

Nobuya

Via San Nicolao 4 - 20121 Milano

Tel 331 808 8558