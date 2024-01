C'è un nuovo boutique hotel a Milano: entriamo nel Max Brown Missori

C’è un nuovo hotel a Milano. Anzi un nuovo boutique hotel. Max Brown Missori è, infatti, ora ufficialmente aperto e pronto ad accogliere i suoi ospiti per un soggiorno indimenticabile nel cuore della città. Con questa nuova inaugurazione, Max Brown Hotels, parte del gruppo di boutique hospitality Sircle Collection, gestisce oggi sei strutture europee, tra cui Amsterdam, Vienna, Düsseldorf, Berlino e Milano, consolidando la sua costante crescita.

Le stanze del Max Brown Missori sono 64 di diverse tipologie. Foto: Steve Herud

Com’è il nuovo Max Brown Missori

Il nuovo boutique hotel dispone di 64 camere che variano dall'accogliente “tiny” alla spaziosa “extra large”, tutte progettate nel minimo dettaglio per offrire un armonioso equilibrio tra comfort ed estetica giocosa, a delle tariffe vantaggiose per gli ospiti. In ogni camera si trovano dettagli di alta qualità, come bollitori colorati Smeg, giradischi Crosley e telai del letto prodotti appositamente per l’hotel in plastica riciclata.

Un vecchio hotel milanese riprende vita con Max Brown Missori

Grazie ad un elegante processo di restyling della struttura originale (un vecchio hotel milanese) a cura del designer Saar Zafrir e del design team di Sircle Collection, le aree comuni sfoggiano un sofisticato tocco di design ispirato agli anni '70 e un’attenta selezione di elementi vintage.

Da Max Brown Missori le opere di artisti locali

Max Brown Missori è inoltre orgoglioso di esporre le opere di talentuosi artisti locali, tra cui Emanuele Napolitano, Rossano Liberatore ed Enrico Nagel. Il piano terra è stato attentamente concepito come dinamico spazio espositivo. Qui, una serie di mostre temporanee invita a scoprire il lavoro di nuovi artisti.

La sala comune del Max Brown Missori. Foto: Steve Herud 1/10 Elementi d‘arredo d‘ispirazione anni 70 al Max Brown Missori. Foto: Steve Herud 2/10 Una delle 64 camere di Max Brown Missori. Foto: Steve Herud 3/10 Atmosfera anni 70 nelle camere del Max Brown Missori. Foto: Steve Herud 4/10 Elementi vintage al Max Brown Missori. Foto: Steve Herud 5/10 Corridoi colorati al Max Brown Missori. Foto: Steve Herud 6/10 La reception del Max Brown Missori. Foto: Steve Herud 7/10 Tavolo del bar al Max Brown Missori. Foto: Steve Herud 8/10 La sala comune del Max Brown Missori. Foto: Steve Herud 9/10 Particolari al Max Brown Missori. Foto: Steve Herud 10/10 Previous Next

In occasione dell’apertura e fino a marzo, sono esposte opere dalla collezione privata di Palazzo Monti, residenza d’artista e centro culturale bresciano, firmate da talenti quali Jean-François Le Minh e Ricardo Partida.

Max Brown Missori, location perfetta per scoprire Milano

L'area comune dell'hotel accoglie i suoi ospiti con un'atmosfera calda, trasformandosi in uno spazio animato e conviviale, immaginato per socializzare, rilassarsi o lavorare. In aggiunta, un elegante bar è aperto durante tutto il giorno per soddisfare le esigenze degli ospiti dell'hotel. In una posizione privilegiata a breve distanza dal celebre Duomo, dai Giardini della Guastalla e dalla storica Torre Velasca, l'hotel è il punto di partenza ideale per esplorare il ricco patrimonio culturale di Milano.

Max Brown Missori

Via Lentasio 3 - 20122 Milano

Tel 02 81260107