Lusso e relax: due nuovi trattamenti di bellezza al Cavalieri Grand Spa Club

Lusso, innovazione e benessere si incontrano ancora una volta al Cavalieri Grand Spa Club, l'oasi di relax del Rome Cavalieri, A Waldorf Astoria Hotel (dove c''è anche La Pergola, il ristorante tre stelle di Heinz Beck) . Dopo il successo degli ultimi due anni, la collaborazione con il marchio skincare di lusso Natura Bissé si espande con l’introduzione di due nuovi trattamenti esclusivi. Preparati a scoprire un'esperienza che risveglia i sensi, con l’Imperial Roman Brushing, un potente rituale per il corpo, e il trattamento viso Light of the Pantheon, pensato per chi cerca un effetto illuminante e liftante senza pari. Il benessere non è mai stato così affascinante.

La partnership tra Natura Bissé e Cavalieri Grand Spa Club

La collaborazione tra il Cavalieri Grand Spa Club e Natura Bissé punta a offrire il massimo della qualità nel mondo del beauty e del benessere. Dal suo esordio, la partnership ha cercato di anticipare e soddisfare le esigenze di una clientela esigente e raffinata, proponendo trattamenti che combinano efficacia, lusso e relax.

Il Cavalieri Grand Spa Club è da sempre un pioniere nell’offerta di esperienze nel mondo del wellness, con trattamenti che integrano tecnologie innovative e ingredienti di qualità. Il marchio spagnolo Natura Bissé, con oltre 40 anni di esperienza nel mondo della cosmesi, ha saputo distinguersi per la creazione di formulazioni all’avanguardia e principi attivi ispirati al concetto che "ogni pelle ha una propria voce". La sua capacità di innovare continuamente ha reso Natura Bissé uno tra i brand più celebrati a livello internazionale.

Imperial Roman Brushing: il lusso per il corpo al Cavalieri Grand Spa Club

Uno dei due nuovi trattamenti che arricchiscono il menu del Cavalieri Grand Spa Club è l'Imperial Roman Brushing, un trattamento dedicato al corpo che unisce tradizione e modernità. Questo rituale prende ispirazione dai bagni romani antichi, noti per l’uso di tecniche rinvigorenti e rigeneranti.

Il trattamento inizia con una spazzolatura a secco eseguita con una spazzola dalle setole naturali, che stimola la circolazione sanguigna, risveglia la muscolatura e attiva i flussi linfatici. Questa tecnica non solo elimina le cellule morte e rende la pelle immediatamente più luminosa, ma prepara la superficie cutanea per un migliore assorbimento degli attivi successivi. La seconda fase del rituale prevede un massaggio intenso dal collo ai piedi, eseguito con un olio detox della collezione Diamond Well-Living, formulato con ingredienti naturali oltre il 90%, tra cui spiccano i semi di chia e d’uva. Questi ingredienti garantiscono una profonda idratazione e un nutrimento intenso, lasciando la pelle levigata, rigenerata e visibilmente più sana.

L’Imperial Roman Brushing è un trattamento ideale per chi desidera combinare il benessere fisico con il lusso dei prodotti di qualità, in un’esperienza sensoriale che avvolge corpo e mente.

Light of the Pantheon: scolpire il viso al Cavalieri Grand Spa Club

Il secondo nuovo trattamento introdotto è il Light of the Pantheon, un rituale dedicato al viso con una triplice azione: illuminante, liftante e modellante. Pensato per contrastare i segni del tempo, questo trattamento utilizza principi attivi depigmentanti per donare una pelle radiosa e omogenea, attenuando macchie e discromie.

Il rituale inizia con un peeling profondo a base di alfa-idrossiacidi, che esfolia delicatamente la pelle, levigandone la texture e preparando il viso per le fasi successive. Il trattamento prosegue con l’applicazione di prodotti delle collezioni Luminous e Inhibit. La linea Luminous è rinomata per la sua capacità di donare luminosità al viso e uniformare il tono della pelle, mentre Inhibit è l’alternativa cosmetica alla medicina estetica, in grado di ridisegnare immediatamente i volumi e i contorni del viso, offrendo un effetto liftante e rassodante.

L’efficacia di questo trattamento è ulteriormente potenziata dall’uso di strumenti a effetto sculpting, che aiutano a modellare i tratti del viso, rendendoli più definiti e tonici. Il risultato? Un viso luminoso, levigato e dai contorni ridefiniti, senza bisogno di interventi invasivi.

Cavalieri Grand Spa Club: un’offerta sempre più ricca

Con l’introduzione dei nuovi trattamenti Imperial Roman Brushing e Light of the Pantheon, il numero dei rituali Natura Bissé disponibili presso il Cavalieri Grand Spa Club sale a quattro. Oltre ai nuovi arrivi, infatti, restano in menu due tra i trattamenti più amati: il Mediterranean Journey, un viaggio sensoriale che combina il meglio della natura mediterranea, e The Kiss of a Good Night Sleep, un rituale rigenerante pensato per garantire un riposo profondo e ristoratore.

La collaborazione con Natura Bissé non è solo sinonimo di lusso, ma rappresenta una filosofia del benessere che punta a far vivere agli ospiti momenti di puro piacere e relax, seguendo il motto del brand: "Enjoy the Wow".

Un’esperienza unica nel cuore di Roma al Cavalieri Grand Spa Club

Il Cavalieri Grand Spa Club, parte del Rome Cavalieri, A Waldorf Astoria Hotel, è da anni un punto di riferimento per chi cerca il massimo in termini di benessere e lusso nella capitale. Immerso in un contesto di rara bellezza, il centro offre non solo trattamenti innovativi, ma anche un’esperienza multisensoriale che combina bellezza, fitness e relax.

Grazie alla collaborazione con Natura Bissé, gli ospiti del centro possono godere di trattamenti che utilizzano le tecnologie più avanzate nel mondo della skincare e prodotti di altissima qualità, garantendo risultati visibili e duraturi.

Cavalieri Grand Spa Club | Rome Cavalieri, A Waldorf Astoria Hotel

Via Alberto Cadlolo 101 - 00136 Roma

Tel 06 3509 2950