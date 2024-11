Dove soggiornare a San Francisco? Al Ritz-Carlton, tra storia e design

Affacciato sulla baia di San Francisco, The Ritz-Carlton diretto dall’hotel manager italiano Diego Gentili si erge come un'icona di eleganza e raffinatezza nel cuore della città. La sua posizione strategica nel pieno centro cittadino, a pochi passi dalle principali attrazioni turistiche e dai quartieri più vivaci, lo rende una scelta ideale per un soggiorno all'insegna del comfort e del lusso.

L‘esterno del The Ritz-Carlton San Francisco

The Ritz-Carlton nel cuore di San Francisco

Inoltre il garage con servizio di valet parking, ma anche la vicinanza di fermate delle principali linee di trasporto pubblico, comprese le famosissime cable car d’epoca che sono un’esperienza da provare assolutamente a San Francisco, rende facile esplorare anche le zone più remote della vasta città californiana: molto utile a questo fine è la tessera Muni Pass, un abbonamento settimanale che consente l'uso illimitato dei mezzi pubblici.

L‘esterno del The Ritz-Carlton San Francisco con un cable car d’epoca

Dall’albergo si possono raggiungere a piedi numerose attrazioni turistiche, tra cui il famoso Pier 39 noto per la sua simpatica colonia di leoni marini residenti, fotogenici e simpatici, che si mettono in posa per le foto, la zona dell’Embarcadero con il Ferry Building sopravvissuto al devastante terremoto del 1906, ma anche il quartiere finanziario e due sedi museali da consigliare a chi ama l’arte contemporanea. La prima è il celebre Sfmoma, che ospita una vasta collezione di opere d'arte, dipinti, sculture, fotografie e installazioni di artisti di fama internazionale in un edificio notevole progettato dall'architetto Mario Botta. La seconda è il nuovo centro di arte contemporanea ICO SF appena inaugurato, con esposizioni al piano terra e al piano sotterraneo in un particolare edificio cubico, con spazio di lavoro aperto ai giovani artisti.

Come è The Ritz-Carlton San Francisco

L'edificio che ospita il Ritz-Carlton ha una storia lunga più di un secolo ed è un'opera architettonica di grande impatto: nel 1909 era la sede di una grande compagnia di assicurazioni, caratterizzata da una facciata classica e da una profusione di marmi all’interno. Ospita 9 piani dedicati alle 336 camere, tra cui 60 spaziose suite, ognuna caratterizzata da un design contemporaneo e da un arredo ricercato. Le tonalità calde e i materiali pregiati creano un'atmosfera accogliente e sofisticata, mentre le ampie finestre offrono una vista notevole sulla città e sulla celebre baia.

Una delle stanze del The Ritz-Carlton San Francisco 1/4 Uno dei bagni delle stanze del The Ritz-Carlton San Francisco 2/4 Una delle stanze del The Ritz-Carlton San Francisco 3/4 Il Club Lounge del The Ritz-Carlton San Francisco 4/4 Previous Next

Trovandosi tra l’altro sulla collina tra la Stockton e la Pine Street, domina dall’alto sia la skyline del distretto finanziario, sia il pittoresco e animato quartiere di Chinatown che si estende proprio ai suoi piedi, con edifici residenziali, parchi e pagode. Gli spazi comuni a piano terra sono arredati con gusto e offrono un'atmosfera rilassante e accogliente.

Cosa si mangia al The Ritz-Carlton San Francisco

L'offerta gastronomica è altrettanto ricca e variegata. Il ristorante Parallel 37 è riservato alle prime colazioni, mentre a tutte le ore del giorno si può mangiare al The Lounge, che propone una cucina californiana moderna che celebra i prodotti locali, con un'attenzione particolare alla freschezza e alla stagionalità degli ingredienti.

Il ristorante Parallel 37 del The Ritz-Carlton San Francisco 1/3 The Lounge del The Ritz-Carlton San Francisco 2/3 Particolare di The Lounge del The Ritz-Carlton San Francisco 3/3 Previous Next

Lo chef Javier Parrilla, cubano di nascita, ma cresciuto a Miami, è rinomato per la sua creatività: propone piatti unici, da gustare in un ambiente elegante e raffinato. Il bar che è subito in vista appena entrati nella lobby ed è molto frequentato anche dai locali, oltre che dagli ospiti dell’albergo, è un luogo ideale per rilassarsi, fare una chiacchierata di lavoro o tra amici e sorseggiare un cocktail immersi in un'atmosfera intima e accogliente, scegliendo tra una vasta selezione di bevande e stuzzichini.

The Ritz-Carlton, il lusso a San Francisco

È una destinazione cinque stelle nel centro di San Francisco con lusso, comfort e attenzione ai dettagli degna del marchio più prestigioso del gruppo Marriottl. La posizione privilegiata, l’architettura classica, l’offerta gastronomica e anche i servizi wellness di una lussuosa Spa e del centro fitness lo rendono una scelta adatta a chi vuole un’oasi di pace nel frenetico centro della città californiana.

The Ritz-Carlton

Stockton Street 600 - San Francisco (Stati Uniti)

Tel +1 415 2967465