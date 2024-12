 Vacanze di Natale nel... deserto: i resort da sogno tra le dune

Si ergono come miraggi nel cuore del deserto: resort da sogno costruiti tra dune, rocce e montagne, autentici rifugi per cuore e anima. In questi luoghi unici, dove la natura domina incontrastata, il deserto prende vita con eleganza e autenticità. Sotto cieli stellati, tramonti infuocati e panorami mozzafiato, regnano relax, silenzio e pace, dove natura e comfort si fondono in perfetta armonia, offrendo un'esperienza senza pari. Rifugi esclusivi che vantano suite panoramiche, piscine immerse tra le dune e una cucina raffinata che celebra i sapori locali. Ogni momento diventa un’opportunità per connettersi profondamente con la natura, tra passeggiate a dorso di cammello, safari emozionanti, cene sotto cieli stellati e trattamenti benessere ispirati alla tradizione. Ideali per chi cerca una fuga esclusiva, magari proprio per festeggiare l’arrivo del 2025, questi resort uniscono l’essenza del deserto con lusso e serenità, offrendo luoghi che meritano di essere visitati almeno una volta nella vita. Da Abu Dhabi alla Namibia, passando per l’Australia e il Cile, questi resort tra le dune rappresentano la perfetta unione tra lusso, natura e autenticità. Destinazioni imperdibili per chi cerca una fuga che rigenera corpo e anima. Eccone sette da aggiungere alla lista dei desideri.

Video Cliccabile

Scopri Sicilia DOC Scopri Sicilia DOC

Emirati Arabi - Al Wathba, a Luxury Collection Desert Resort & Spa

Nel cuore del deserto di Abu Dhabi, questo resort è un’oasi di pace immersa nella natura mozzafiato. Camere e ville richiamano l’architettura locale, combinando comfort moderno e fascino tradizionale. Fiore all’occhiello è la Saray Spa, un santuario di benessere ispirato ai caravanserragli della Via della Seta. Con 2.200 metri quadrati, offre 11 sale trattamenti, hammam, stanze del sale e vasche idromassaggio, utilizzando fanghi del Mar Morto e oli pregiati.

Al Wathba negli Emirati Arabi

Per gli amanti dell’avventura, il deserto circostante invita a escursioni a cavallo o in cammello, tiro con l’arco, passeggiate serali tra le dune e surf presso il simulatore The Desert Waves.

Al Wathba, a Luxury Collection Desert Resort & Spa Al Wathba South 56620 Abu Dhabi (Abu Dhabi) Tel +971 2 204 4444

Emirati Arabi - The Ritz-Carlton Ras Al Khaimah Al Wadi Desert

Lussuoso resort situato nel cuore del deserto di Ras Al Khaimah, negli Emirati Arabi Uniti, immerso nella riserva naturale protetta dell'Al Wadi. A circa un'ora di auto da Dubai, il resort si estende su un'area di 500 ettari, dove si trovano 101 ville tendate di lusso, ognuna dotata di terrazze panoramiche e piscine private. Le ville si integrano perfettamente con il paesaggio circostante, con tetti ispirati alle tradizionali tende beduine e interni eleganti che mescolano design moderno e tocchi arabi.

Ras Al Khaimah, negli Emirati Arabi Uniti

L’esperienza culinaria spazia da barbecue sotto le stelle a cene romantiche nella Al Wadi Tower. La Rainforest Experience è unica: un percorso con 16 tappe idrotermali che unisce tradizioni mediorientali ed europee. Equitazione, birdwatching, osservazione delle stelle e il programma Ritz Ranger per bambini completano l’esperienza.

The Ritz-Carlton Ras Al Khaimah Al Wadi Desert Al Mazraa Wadi Khadija, Al Ashish Ras Al Khaimah Tel +971 7 206 7777

Dubai - Nest by Sonara

Immerso nel cuore del deserto, questo resort ridefinisce il concetto di soggiorno all’aperto grazie al suo innovativo Desert Nesting. Progettato dall’architetto italiano Gianni Ranaulo, il rifugio unisce design contemporaneo e natura, offrendo un’esperienza unica tra le dune. Le 14 Nest, ispirate alle curve sinuose del paesaggio desertico, si integrano perfettamente con l’ambiente circostante. Ogni unità dispone di bagno privato e terrazza panoramica, garantendo comfort e privacy. Le sistemazioni, dotate di letto matrimoniale e la possibilità di un letto aggiuntivo, sono pensate per soddisfare diverse esigenze.

Nest by Sonara a Dubai

Tra le esperienze più affascinanti spicca lo Sky Safari, un viaggio tra stelle e galassie che celebra il legame tra astronomia e tradizione araba. Gli ospiti possono immergersi nella conoscenza degli antichi astrologi arabi, osservando l’universo da un osservatorio dedicato nel deserto. Con il suo design eccezionale, una posizione mozzafiato e attività che fondono cultura e avventura, Nest by Sonara trasforma il deserto in un’autentica oasi di meraviglia e relax.

Nest by Sonara Dubai Desert Conservation Reserve Dubai Tel +957 123 4456 23

Namibia - Zannier Sonop

Questo resort nel deserto namibiano evoca l'eleganza degli esploratori degli anni ’20. Costruito su imponenti massi di granito, offre dieci tende di lusso arredate con dettagli d'epoca: telescopi, scrivanie vintage e vasche da bagno rétro, creando un’atmosfera autentica e raffinata. Una piscina a sfioro, una spa e sessioni quotidiane di yoga arricchiscono l’esperienza, favorendo il relax e il benessere. Le attività proposte includono safari in mongolfiera, passeggiate a cavallo dalle stalle private, cene romantiche sulle dune, percorsi in bici elettrica e safari al tramonto, per un’immersione completa nella natura selvaggia.

Zannier Sonop in Namibia

Al calar del sole, il resort si trasforma in un’oasi magica: cene di gala, cinema all’aperto e osservazioni astronomiche sotto il cielo stellato africano rendono ogni serata indimenticabile. Per un arrivo esclusivo, Zannier Sonop dispone di una pista di atterraggio privata, con trasferimenti giornalieri verso il lodge gemello, Zannier Omaanda. Questo rifugio incarna l’essenza rigenerante del deserto, con un perfetto equilibrio tra avventura, comfort e una connessione unica con la natura circostante.

Zannier Sonop Road D707 Karas Region (Karas Region) Tel +264 81 125 4932

Usa – Amangiri Utah

Situato nel paesaggio mozzafiato del deserto dello Utah, Amangiri è un’oasi di lusso che si fonde armoniosamente con l’ambiente circostante, offrendo un’esperienza senza pari a chi cerca un rifugio esclusivo e immersivo. Questo resort, che si trova a pochi passi dalle iconiche formazioni rocciose di Canyon Point, è un esempio perfetto di architettura contemporanea che celebra e rispetta la natura selvaggia del deserto. Le camere e suite, alcune con piscine private e ampie terrazze, sono progettate per garantire totale intimità e tranquillità, con vetrate panoramiche che si affacciano su paesaggi spettacolari di montagne e canyon.

Amangiri Utah

Il resort dispone anche di un’area benessere all’avanguardia, con trattamenti esclusivi che sfruttano le proprietà curative degli elementi naturali del deserto, come il fango minerale e le erbe aromatiche locali. Le attività offerte sono molteplici: dalle escursioni guidate tra le straordinarie formazioni rocciose di Grand Staircase-Escalante, ai tour in jeep nel deserto, fino a sessioni di yoga all’alba per un’immersione profonda nella natura.

Amangiri Utah 1 Kayenta Rd, Canyon Point, UT 84741 Canyon Point (Utah) Tel +1 435-675-3999

Australia - Longitude 131°

Situato di fronte al massiccio roccioso Uluru, questo esclusivo rifugio offre una vista spettacolare sull’iconico monolito e sulla natura selvaggia del Parco Nazionale Uluru-Kata Tjuta, Patrimonio dell’Umanità. Arroccati ai piedi di una duna di sabbia rossa, tra querce del deserto, si trovano quindici eleganti padiglioni-tenda. Fiore all’occhiello è il Dune Pavilion, l’unico alloggio che regala una vista privilegiata su entrambe le meraviglie Patrimonio dell’Umanità: Uluru e Kata Tjuta.

Longitude 131 in Australia

Gli ospiti possono scoprire opere d’arte aborigena e cimeli storici degli esploratori della regione, rilassandosi in un bar e ristorante che propone piatti della cucina australiana contemporanea.

Longitude 131 Yulara Drive 0872 Yulara Tel +61 2 9918 4355

Cile - Explora Atacama

Lussuoso lodge situato su 17 ettari nel deserto di Atacama, un rifugio immerso in paesaggi mozzafiato che unisce sostenibilità e immersione nella natura. A pochi chilometri dalle Lagune Altiplaniche e dal sito archeologico Pukará de Quitor, offre un accesso diretto all'avventura e alla storia locale. Le camere, arredate con elementi locali e tocchi artigianali, sono state progettate per garantire privacy e tranquillità. Le quattro piscine del lodge offrono il luogo ideale per il relax, con temperature che variano tra i 25°C e i 28°C.

Explora Atacama

Inoltre, la presenza di sauna, bagni turchi e vasche idromassaggio all'aperto rende la zona benessere un angolo di tranquillità immerso nella straordinaria bellezza del deserto. San Pedro de Atacama, con i suoi cieli cristallini, è uno dei migliori luoghi al mondo per l'astronomia. Nel 2008, Explora ha inaugurato il proprio osservatorio, dotato di un avanzato telescopio che consente di ammirare le meraviglie celesti del deserto.