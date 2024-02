San Valentino a Milano? L'aperitivo e il menu dell'amore di Terrazza Gallia

Quanto è bello essere innamorati a Milano. E per celebrare la festa di San Valentino, Terrazza Gallia si dipinge di rosso e offre ai suoi ospiti due speciali menu realizzati dai fratelli Vincenzo e Antonio Lebano, executive chef del rooftop restaurant dell'Excelsior Hotel Gallia, a Luxury Collection Hotel, Milan, con la consulenza dei tristellati fratelli Cerea. Accompagnati da una romantica atmosfera, i due percorsi degustazione, quello del ristorante e quello del bar, guideranno le coppie attraverso una successione di colori, profumi e sapori pensati per regalare una serata tête-à-tête indimenticabile.

Il ristorante Terrazza Gallia

San Valentino goloso da Terrazza Gallia

Mercoledì 14 febbraio si sale al settimo piano dell'hotel, in Terrazza Gallia Bar & Restaurant, uno dei rooftop più esclusivi e iconici di Milano, dove, ad attendere gli ospiti, ci saranno due carte speciali.

Il dolce di San Valentino del pastry chef Stefano Trovisi di Terrazza Gallia
Cocktail per San Valentino alla Terrazza Gallia Bar: Campari Shakerato
L'allestimento di San Valentino alla Terrazza Gallia

Celebrando questa ricorrenza al ristorante, sarà possibile intraprendere un percorso gastronomico composto da nove portate, che potrà essere accompagnato da un esclusivo wine tasting “by the glass” in collaborazione con Coravin : si inizia con un aperitivo di benvenuto, articolato in cinque piatti, tra cui, l'“Ostrica e granita ai lamponi”, il “Bignè fontina e rosmarino” con maionese al wasabi, il “Corn dog di mazzancolla” servito con maionese al limone, il “Mini hot dog tonno e ponzu” e la “Sfoglia grigliata” con Caesar salad di granchio al pecorino. A seguire, il “Carpaccio di gamberi rossi e fregola sarda agli agrumi”, il “Risotto scampi e foie gras” e il “Trancio di morone al miso, agretti, patata e aneto, granita di erbe fini”. Dulcis in fundo, cambio di scena: gli ospiti verranno accompagnati nella Sala Cupola dell'hotel, per l'occasione ridefinita “Cupido Next Door” e allestita in completo stile San Valentino, in cui potranno brindare davanti a un'esclusiva selezione di dolci a sorpresa del pastry chef Stefano Trovisi.

Al Terrazza Gallia Bar, l'aperitivo di San Valentino

Per chi preferisce una serata più in stile aperitivo, al Terrazza Gallia Bar sarà disponibile un menu che comprende sfiziosi piatti come i “Sandwich”, il primo con salmone e avocado e il secondo con verdure e formaggio, e una serie di portate formato mini come il “Mini hot dog con tonno”, il “Mini toast” e il “Mini bun verde con astice”. Seguono il “Cestinetto con verdure “escalivada”, la “Tartelletta ricotta e spinaci servita con maionese al pomodoro” e lo speciale dessert “San Valentino”, a base di frutti rossi, acqua di rose e mandorla, che sarà inoltre disponibile per tutto il giorno come monoporzione al Gallia Bar, anche per l'acquisto.

Terrazza Gallia Restaurant

Piazza Duca d'Aosta 9 - Milano

Tel 02 6785 3514