Montagna a 5 stelle: come si dorme al Grand Hotel Courmayeur Mont Blanc

Un rifugio di lusso tra le montagne più belle del mondo. Siamo al Grand Hotel Courmayeur Mont Blanc, l'albergo cinque stelle, entrato a far parte della catena R Collection Hotels. Circondato dalla maestosa bellezza delle Alpi della Valle D'Aosta, il Grand Hotel Courmayeur Mont Blanc accoglie gli ospiti con un'eleganza senza tempo in una struttura architettonica contemporanea composta da quattro chalet interconnessi, con ampie vetrate che creano un connubio tra interno ed esterno portando la bellezza della montagna nelle stanze e negli spazi comuni. Senza dimenticare che siamo a Courmayeur (Ao), tra le destinazioni alpine più glamour per gli amanti della montagna e della socialità, che si respira sia passeggiando tra i negozi della centrale Via Roma, sia nei villaggi tradizionali che circondano il nucleo principale del paese e si spingono fino alla testa della valle centrale. Entriamo a scoprire il Grand Hotel Courmayeur Mont Blanc.

Grand Hotel Courmayeur Mont Blanc, camere e suite trendy

Le camere e suite del Grand Hotel Courmayeur Mont Blanc hanno uno stile “trendy” con una suggestiva vista sulle montagne e sono immerse in un'atmosfera che richiama la calda sensazione di un autentico chalet di montagna. Ogni camera è concepita per offrire un'esperienza di soggiorno unica, arricchita da dettagli raffinati, dalla scelta di materiali naturali e caldi, e da comfort moderni. Tre le tipologie di camere, la Camera Classic, dai 27 ai 35 metri quadrati; la Camera Superior, 27 metri quadrati, dotata di balcone privato; la Camera Deluxe, di 35 metri quadri, che presenta un'area living ed è dotata di balcone o veranda.

Per un soggiorno a cinque stelle, non manca una vasta scelta di suite, che possono soddisfare le diverse richieste degli ospiti. Caratterizzate da un design innovativo, le suite del Grand Hotel Courmayeur offrono viste bellissime del Monte Bianco e i suoi scorci incantevoli. Le Junior Suite, di 42 metri quadrati, accolgono l'ospite in un'area salotto con un comodo divano letto di dimensioni variabili, prima di condurlo nella zona letto, dove si colloca un matrimoniale large. L'area esterna della camera è composta da un balcone o una veranda. Di metratura più ampia, 50 metri quadrati, sono la Suite Famigliare Prestige e la Suite Signature. La prima è una suite duplex che offre quattro posti letto, con un matrimoniale large in camera e un secondo letto matrimoniale nella camera in soppalco, rendendo la suite la perfetta soluzione per una vacanza in famiglia.

La suite Signature è invece composta da due ambienti separati, una camera con letto matrimoniale large e un'area living con divano letto, anch'essa dotata di un balcone esterno o una veranda e un bagno privato. La Two Bedroom Suite Vallè esprime funzionalità ed eleganza, una suite con due camere da letto e grandi spazi. Con una superficie di 42 + 32 metri quadrati, ospita due camere da letto, entrambe dotati di letto matrimoniale large e un bagno privato con doccia, mentre nel soggiorno si trova un ulteriore divano letto, garantendo ampi spazi e comfort. L'eccellenza del cinque stelle lusso è racchiusa nella Grand Suite Mont Blanc, una suite che dona all'ospite il massimo comfort, con due camere da letto ciascuna con bagno privato. L'area living può ospitare, oltre al divano letto, anche un letto singolo extra su richiesta. La sua superficie di 85 metri quadrati la rende perfetta anche per le grandi famiglie fino a 6 persone.

Il benessere firmato Grand Hotel Courmayeur Mont Blanc

Il Grand Hotel Courmayeur Mont Blanc è anche un vero e proprio tempio del benessere. L'ambiente elegante e rilassante dell'Erre Spa, arricchito da zona del solarium, garantisce agli ospiti un'attenzione particolare alla privacy e all'atmosfera che invita al relax e al benessere. Progettato su una superficie di 500 metri quadrati per garantire ai clienti il massimo comfort, la Erre Spa offre moderni trattamenti estetici, massaggi, sauna, bagno turco, piscina interna, vasca termale interna, docce cromatiche e sensoriali, oltre a tisaneria e palestra attrezzata.

I trattamenti estetici sono effettuati in cabine attrezzate per la cura del viso e del corpo. Gli inestetismi vengono trattati con cosmetici a base di principi attivi ricchi ed oli essenziali, in grado di rivitalizzare, purificare e stimolare il rinnovamento cellulare.

Il Grand Hotel Courmayeur Mont Blanc conquista i propri ospiti anche con una rilassante zona interna con piscina. Un angolo dove trascorrere piacevoli momenti, perfetto per il benessere psico-fisico. La piscina coperta è un ambiente ideato per garantire il massimo del comfort e far trascorrere agli ospiti momenti di completo relax. È uno spazio che permette di allontanarsi completamente dal mondo esterno. Inserita nel più ampio contesto dell'area wellness, la piscina coperta è dotata di cascata cervicale e getti idromassaggio. L'ambiente è studiato per assicurare un'esperienza piacevole e distensiva grazie a finiture in legno, arredi raffinati, luci colorate.

Senza dimenticare il fitness. Il Grand Hotel Courmayeur Mont Blanc mette a disposizione una moderna area palestra, curando il benessere dei propri ospiti a 360 gradi. Uno spazio esclusivo progettato per soddisfare le esigenze degli amanti del fitness, offrendo una vasta gamma di attrezzature all'avanguardia per ogni tipo di allenamento. L'area palestra del Grand Hotel Courmayeur Mont Blanc è pensata per accogliere gli ospiti in un ambiente stimolante, fornendo tutte le risorse necessarie per un'esperienza di allenamento completa ed esclusiva.

Cucina del territorio al Grand Hotel Courmayeur Mont Blanc

Fiore all'occhiello del Grand Hotel Courmayeur Mont Blanc anche la ristorazione. Una cucina raffinata e una calda ospitalità sono ciò che contraddistingue il Ristorante La Fourchette, con spettacolare vista sul paesaggio innevato. Proposte enogastronomiche con le tipicità del territorio abbinate a una selezione di etichette di vino pregiato si uniscono in un'atmosfera incantevole.

La vista dal Ristorante La Fourchette 1/4 La sala del il Ristorante La Fourchette 2/4 Il bancone del Lounge Bar Equinox 3/4 La vista dal Lounge Bar Equinox 4/4 Previous Next

Il Lounge Bar "Equinox", caratterizzato dalle sue spettacolari vetrate, regala, invece, una vista mozzafiato sulla maestosa catena del Monte Bianco e sul suggestivo ghiacciaio della Brenva. Ad esso si aggiunge una terrazza, dotata di copertura mobile del tetto, consentendovi di godere appieno delle sue meraviglie sia nelle calde giornate estive che durante l'inverno, quando il paesaggio si trasforma in un incantevole paradiso innevato.

Le esperienze culinarie da non perdere al Grand Hotel Courmayeur Mont Blanc

E proprio il ristorante La Fourchette e il Lounge Bar Equinox propongono una vasta gamma di esperienze culinarie studiate attentamente per soddisfare ogni palato e accompagnare i suoi ospiti in un viaggio per coccolarli e deliziarli in ogni momento della giornata. Il ristorante La Fourchette arricchisce la propria offerta con intriganti novità. Tra queste le Raw fish Nights: ogni venerdì sera all'interno del suggestivo scenario del ristorante in alta quota, in aggiunta al ricco menu alla carta, gli ospiti avranno l'opportunità di immergersi in un'esperienza gastronomica unica, esplorando una vasta selezione di crudités di pesce, pensata per soddisfare i gusti più ricercati e raffinati.

Crudo di pesce protagonista 1/7 Aperitivo 2/7 Crudités di pesce 3/7 Le Mont Rouge 4/7 Zabaione 5/7 Torta al cioccolato 6/7 Oyster Bar 7/7 Previous Next

Il Lounge Bar "Equinox", che con le sue spettacolari vetrate regala una vista sulla maestosa catena del Monte Bianco e sul suggestivo ghiacciaio della Brenva, tutti i giorni dalle 18 propone, invece, Crudités & Cocktail Tasting: un'elegante degustazione di crudités accompagnata da speciali cocktail. Tre tipologie diverse di crudi di pesce, al naturale o marinati, ciascuno abbinato a un cocktail appositamente studiato dal barman, per armonizzarsi perfettamente con la sua controparte ed esaltare il sapore di ogni portata, offrendo un'esperienza sensoriale piacevole e completa. Da non perdere anche l'Oyster Bar: le raffinate ostriche Gillardeau e Fine de Claire, selezionate con cura per la loro freschezza e delicatezza, si uniscono in un connubio gastronomico senza pari con l'esclusivo EQ Champagne cocktail, studiato dal barman per esaltarne tutte le sue sfumature di aromi e profumi.

Non manca la merenda Après Ski: dal giovedì al sabato, dalle 17, il Grand Hotel Courmayeur coccola i suoi ospiti con delizie con cui ristorarsi dopo una giornata sulle piste. Una selezione dolce e salata da gustare nella calda atmosfera del camino oppure un drink in terrazza a ritmo di musica e bracieri scoppiettanti. Per gli amanti del dolce, la scelta passa da uno zabaione montato al sifone con croccanti tegole della Valle a un'elegante coppa di fragole e panna montata, conosciuta come Le Mont Rouge, oltre a una selezione di cioccolate calde a piacere accompagnate dal dolce del giorno. Chi predilige il salato avrà a disposizione una live cooking di carni ed altre delizie accompagnate da una selezione di focacce calde, presso la terrazza del bar, godendo di una vista sul panorama mozzafiato del Monte Bianco.

Fare business al Grand Hotel Courmayeur Mont Blanc

Non solo relax, il Grand Hotel Courmayeur Mont Blanc è una location unica anche lavoro. La struttura dispone, infatti, di una serie di spazi meeting in grado di accogliere comodamente fino a 150 persone nonché di altri spazi alternativi e polifunzionali utilizzabili per dar vita a board direttivi o a presentazione di prodotti. La sala meeting Stella Alpina ospita un massimo di 50 persone, con un set-up a platea. La Terrazza Mont Blanc gode di luce naturale, con un set-up a teatro che arriva ad ospitare un centinaio di persone. La più ampia sala meeting, con una capienza di 150 persone, è la Fourchette, un set-up a teatro con luce naturale, che la rende ideale per il noleggio di lab-wall. In tutte le sale è presente l'attrezzatura, comprendente di schermo, video proiettore, flip chart, impianto di amplificazione, microfono a gelato wireless. Ad esse si aggiungono altre due sale meeting di minor capienza, come la Petite Fourchette, ospitante 8 persone con set-up a tavolo unico e la Meeting Suite, che comprende fino a 5 Sale meeting a luce naturale, ospitanti da 10 a 25 persone.

Grand Hotel Courmayeur Mont Blanc

Strada Grand Ru 1 - 11013 Courmayeur (Ao)

Tel 0165 844542