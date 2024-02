Selva di Val Gardena come l’Himalaya: la nuova esperienza dell’Hotel Tyrol

Con l’arrivo della primavera la parola d’ordine è detox! L’arrivo della nuova stagione è, infatti, il momento migliore per dedicarsi a programmi di remise-en-forme che aiutino a depurarsi, detossinarsi e rigenerarsi eliminando le tossine accumulate durante le grigie giornate invernali. Ma anche per ridare tono ed elasticità alla pelle, ritrovare luminosità, oltre che un nuovo equilibrio tra corpo e anima. Che ne dite di fare tutto questo in una accogliente spa di montagna, per raggiungere uno stato di benessere che appaghi anche lo spirito? L’indirizzo giusto è l’Hotel Tyrol di Selva di Val Gardena, storica “casa” dallo charme alpino e da sempre punto di riferimento dell’hospitality gardenese. Qui nella spa Paravis, uno spazio privato e silenzioso dove potersi abbandonare al relax assoluto tra mondi delle acque e dei vapori, il programma detox punta sugli effetti benefici del sale himalayano, il sale più puro del pianeta conosciuto anche come “oro rosa” (può vantare la presenza, all'interno della sua composizione, di ben 84 elementi essenziali per il corpo), per un sorprendente effetto recharge e di depurazione assoluta.

Nella nuova stanza del sale all’Hotel Tyrol

Nella nuova stanza del sale, sdraiati su comodi lettini, il rituale detox è un momento molto speciale: in sinergia con la cromoterapia che illumina le pareti stimolando la concentrazione e favorendo il relax, un nebulizzatore rilascia il sale di roccia dell’Himalaya nell’aria la cui inalazione - per almeno 20 minuti - apporta attraverso le microparticelle notevoli benefici all’apparato respiratorio (è infatti consigliato a chi soffre di patologie respiratorie come asma e bronchite), rafforza il sistema immunitario, è un toccasana per la pelle che si libera dalle scorie e ritrova la sua luminosità, ed è molto utile per il rilassamento, la calma e la concentrazione. Soprattutto se abbinata a tecniche di respirazione molto semplici: la respirazione addominale e la respirazione a tre parti. La prima, quella in cui la pancia si gonfia con l’inspirazione e si sgonfia con l’espirazione e che utilizza la piena capacità polmonare, è da praticare per almeno dieci minuti rilassando il corpo e rilasciando qualsiasi tensione; la seconda, un po’ più energetica, avviene in 3 steps - si inspira dal naso gonfiando prima la pancia, poi lo stomaco e infine il petto, e si espira rilasciando l’aria dal naso sgonfiando prima il petto, poi lo stomaco e infine la pancia - regala una sensazione di benessere unico riducendo ansia e stress.

L’Himalayan Wellness Experience all’Hotel Tyrol

Il sale è anche l’elemento base di speciali trattamenti beauty da prenotare in spa. Da non perdere “l’Himalayan Wellness Experience” il pacchetto di benessere che l’Hotel Tyrol di Selva ha creato ad hoc per i propri ospiti per una vera coccola di primavera. Con un soggiorno minimo di due notti il pacchetto include - oltre a pernottamento e prima colazione - un rituale "Respiro himalayano" di 80 minuti che inizia con un gentile aroma body scrub al sale rosa per eliminare tutte le tossine e termina con un massaggio idratante antistress. Un’esperienza dedicata alla rigenerazione dei sensi, perfetta dopo una giornata di attività all’aria aperta, che grazie all’azione del sale rosa himalayano regala momenti di assoluto relax, scioglie tensioni, libera il pensiero e la mente. Inoltre, incluso nel pacchetto, accesso illimitato all’area spa e alla nuova zona fitness con attrezzi di ultima generazione targati Matrix, una passeggiata nella natura di tre ore in compagnia di un esperto che svela la bellezza mozzafiato e i tesori nascosti delle Dolomiti.

Hotel Tyrol, cucina da stella Michelin al Suinsom

Ma oltre al benessere l’hotel è anche un paradiso per i buongustai grazie al ristorante Suinsom, una stella Michelin, con lo chef Alessandro Martellini. Entrare qui è una magia: la porta verde istoriata si apre; luci basse, paralumi d’epoca, velluti; un’antica boiserie, una piattaia, oggetti di famiglia. L’ambiente è raccolto nell’intimità di una stube di atmosfera ladina. Ai pochi tavoli, una cucina di natura, manifestazione d’arte spontanea, come spiega lo chef. Sapori autentici, tempi lenti, ricerca di eccellenze. Una ricchezza dove l’archivio montano e mediterraneo non hanno paura di sorprendere.

Suinsom, il ristorante una stella Michelin dell’Hotel Tyrol

Suinsom in ladino gardenese significa "in cima". A indicare una vera e propria scalata di gusto tra sentieri sensoriali inediti e con una cordata di sapori. Oltre il percorso a la carte ci sono due menu degustazione: In cordata a 5 e In cordata a 6 con piatti come Dentice sashimi agli agrumi, caviale, dente di leone, Pici verdi con ragout d’agnello, tartare di seppia e agnello, Branzino d’amo, sedano rapa al sale, salsa al lemongrass e levistico, Manzo tarassaco, jus di capperi con midollo affumicato, Tarte Tatin al caramello salato e gelato alla vaniglia, Seppia sporca dell’Adriatico, carciofo, foie gras, Bottoni di scorfano, salsa ai crostacei, cavolfiore, Risone di semola, cime di rapa, Caprino, tartufo Anguilla d’oro alla brace, bietola, scalogno, consommé di agrumi, Capriolo sella servita rosa, salmì, chutney di mango, salsa al pepe verde e Crespella di grano saraceno, cioccolato bianco e orzo, gelato al cognac.

Hotel Tyrol, paradiso per gli sportivi (ma non solo)

Senza dimenticare lo sport, in primis, ovviamente lo sci. L’Hotel Tyrol è, infatti, un “cancelletto di partenza” unico, ideale per vivere la neve a 360°. Pochissimi passi separano infatti separano la skiroom dell’hotel dalle piste. Un plus non indifferente per chi vuole godersi tutta la giornata sulle bellissime discese della Val Gardena. La valle delle Dolomiti per eccellenza, patrimonio naturale mondiale dell’Unesco, è un vero Eldorado per gli amanti degli sport invernali e può essere scoperta non solo con gli sci o lo snowboard, ma anche a piedi, facendo scialpinismo, con le ciaspole, lo slittino o gli sci di fondo (con 30 km di sentieri per escursioni e 115 km di piste dedicate).

Senza, naturalmente dimenticare chi non scia o cerca altre esperienze: dalle romantiche gite in carrozza trainata dai cavalli, alle camminate nel bosco con le ciaspole accompagnati da una guida privata che, attraverso un incantevole itinerario innevato, silenzioso e lontano da tutti, accompagna a scoprire l’anima invernale della natura, dalle piste di fondo della Vallunga immerse in un paesaggio da fiaba, alle passeggiate con le pelli di foca tra i panorami puri e incontaminati che aiutano comprendere la vera essenza di queste montagne. E ancora, adrenaliniche discese in fat bike, un volo in parapendio con l’istruttore per ammirare dall’alto la bellezza della Val Gardena, un’esclusiva giornata sugli sci in compagnia del campione Peter Runggaldier o una colazione all’alba in quota al Dantercepies Mountain Lounge per ammirare il sorgere del sole e ritornare a valle con gli sci sulle piste ancora incontaminate...

Hotel Tyrol, camere e suite con una vista spettacolare

Insomma, soggiornare all’Hotel Tyrol è immergersi a 360 gradi nella natura. Già a partire della stanze che accompagnano in un riposo rigenerante immersi nelle atmosfere alpine. Legno locale, richiami ladini o il calore di una stufa tirolese si integrano armoniosamente con il paesaggio mentre l'incantesimo delle montagne si riflette sulle finestre.

Una delle stanze dell'Hotel Tyrol

Le 50 camere dell’hotel sono state, infatti, progettate su misura per garantire la miglior pausa rigenerante e si rifanno alla tradizione architettonica di Selva Val Gardena: il design degli interni ne sottolinea la tipicità, grazie all’uso del legno locale e le viste panoramiche sulle Dolomiti. Le stanze sono incorniciate da grandi finestre, con balconi esterni oppure accesso diretto al giardino, permettendo agli ospiti di godere interamente del paesaggio montano del Gruppo del Sassolungo, del Sella e del Puez - Odle.

Strada Puez 12 - Selva di Val Gardena (Bz)

Tel 0471 774 100