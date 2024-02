Quando il design incontra il classico: il nuovo Hotel Oktogon di Budapest

L'atmosfera è di quelle da togliere il fiato, lo stile è visionario quanto basta da valorizzarne ancora di più la bellezza ancient, con un guizzo contemporaneo: siamo all'Hotel Oktogon di Budapest, il nuovo albergo 4 stelle curato nel progetto di interior design dallo studio ungherese este'r partners diretto a Eszter Radnóczy. L'hotel sorge in un palazzo antico nel cuore della città, al 52 di Andrassy Avenue, la strada più elegante della città eletta dal 2002 Patrimonio dell'Umanità. Lo stile della facciata è quello tipico e scenografico degli edifici storici, ma al suo interno l'hotel cela un'anima vibrante e inaspettata. Recentemente l'Hotel Oktogon ha vinto il prestigioso premio Big See Design Tourism Award 2023 a Lubiana.

La lobby dell'Hotel Oktogon di Budapest

Hotel Oktogon, a due passi dalla movida ungherese

La piazza Oktagon da cui l'hotel prende il nome, interseca strade molto frequentate e ricche di negozi alla moda, dove gli innumerevoli locali fanno da richiamo a un pubblico giovane e dinamico. Ecco perché lo studio este'r partners ha scelto di fare dell'Hotel Oktogon il punto di approdo per una clientela giovane e cosmopolita, capace di apprezzare l'identità storica di una città, ma anche desideroso di sperimentarne la fervente movida.

L'Hotel Oktogon di Budapest si trova in uno degli edifici più belli di Budapest

Sede della biblioteca pubblica, adibito poi a discoteca più in voga della città, l'edificio neorinascimentale è tornato a nuova vita dopo tre anni di ristrutturazione ad opera dei progettisti Eszter Radnóczy, Csilla Szabó, Hajnalka Zellei dello studio di interior design este'r partners, e del partner architettonico Archikon. Il nuovo design oggi integra l'eredità dell'epoca con le crescenti esigenze dello stile contemporaneo, in un connubio tra comfort moderno, atmosfera avvolgente e funzionalità estrema.

Hotel Oktogon, rétro, ma con grinta

Costruito tra il 1884 e il 1886, sull'elegante Andrássy Avenue, il Palazzo Haggenmacher (il nome deriva dalla ricca famiglia di origine svizzera che nell'800 si è trasferita a Budapest per avviare attività imprenditoriali) è ora stato ristrutturato conservando il suo carattere originale, enfatizzato però da elementi moderni e dettagli dal design contemporaneo. I progettisti hanno voluto sottolineare decorazioni in pietra, pilastri, cornicioni, pavimenti a quadretti diagonali neri e grigio chiaro e soffitti dipinti con motivi a foglie, riportati all'antico splendore, giocando con un design d'interni dinamico nell'area non storica dell'edificio.

La reception dell'Hotel Oktogon di Budapest

I nuovi arredi e gli elementi di installazione, infatti, sono colorati, confortevoli e vivaci, mentre un trio di combinazioni di colori di base di rosso, verde e blu e le loro versioni pastello caratterizzano l'intero edificio, per definire ambienti luminosi, allegri e compatti.

Accoglienza multitasking all'Hotel Oktogon

Basta affacciarsi alla lobby per cogliere il mood frizzante e ricercato: area per colazione e bar allo stesso tempo, la lobby è arredata con mobili essenziali e curvilinei che mettono in mostra oggetti accattivanti, come le lampade da terra a collo lungo e i vasi di fiori che rendono lo spazio subito più accogliente. Mentre la scala contemporanea nella hall fa da contraltare alla parte storica dell'edificio, l'ex cortile aperto è uno spazio coperto da un tetto di vetro, perfetto per servire la colazione.

Hotel Oktogon, 121 tra design e elementi antichi

Anche le 121 camere mixano il design d'interni casual con elementi antichi: il perimetro è ricoperto dalla boiserie originale riportata all'antico colore noce chiaro, mentre i bagni, grazie all'ampia metratura degli ambienti, svettano a centro stanza come box specchiati, con una divisione spaziale che permette agli ospiti di usufruire anche di un corridoio e un soggiorno privato.

L'apparente cortocircuito tra antico e moderno crea invece la giusta armonia e regala suggestioni vibranti adatte a un pubblico energico, vitale e sempre in viaggio. A disposizione degli ospiti una moderna spa con sauna, idromassaggio, sala relax, dotata di tutti i comfort per il relax e la cura si sé.

Hotel Oktogon Haggenmacher

Andrássy út 52 - 1062 Budapest - Ungheria

Tel +36 1 884 8750