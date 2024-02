Immaginate un pub irlandese tutto senza alcol? Esiste ed è a Dublino

A dirlo sembra impossibile! Vi immaginate un pub zero alcol in Irlanda? Eppure è così: nel centro di Dublino ha aperto, infatti, Board, un pub irlandese che serve bevande analcoliche e ha 200 giochi da tavolo. Un’idea “strana” forse per il contesto, ma che sta avendo già successo: in breve è diventato, infatti, il posto dove passare una serata in compagnia senza risvegli con il mal di testa.

Perché la filosofia di Board è, appunto, offrire un punto di ritrovo con l'atmosfera e il calore di un classico pub irlandese, ma senza l'alcol, e per divertirsi e socializzare una gamma di giochi da tavolo. Il bancone serve birre premium alla spina alcol 0%, compresa la famosa "black stuff" Guinness 0.0, e una gamma di artigianali davvero sorprendente, con tanto di Ipa, scure, aromatiche alla frutta, lager, pils, pale ale, heller e golden ale. Immancabili, kombucha e sidro.

Intrigante e varia la lista dei mocktails (gioco di parole per dire “imitazione di cocktail”) che non hanno nulla da invidiare ai classici Gin Tonic, Aperol Spritz e Bloody Mary. Autentica scoperta, i 30 liquori proposti, rigorosamente privi di alcool. Anche la carta dei vini rispetta la filosofia del pub analcolici, con le etichette dealcolate, trend del momento, di ottima qualità, frizzanti e ferme, prodotte in Spagna, del brand irlandese Hollow Leg.

Da Board il buonumore è, quindi, tutto al naturale e le liste delle proposte “zero alcol” sono state pensate come mood boosters: miscele preparate con mix naturali di botaniche, erbe, spezie e funghi messi insieme per appagare o stimolare lo spirito a seconda dell’umore del momento. Come nella migliore tradizione irlandese, la cucina è sempre aperta e da Board è possibile mangiare piatti salati e dolci preparati al momento. Il menu offre anche una sezione vegana e dalle 16 in poi, direttamente dal forno del locale, una scelta di pizze.

Al Board fra due chiacchiere, un boccone e un bicchiere si gioca. L’offerta ludica è gratuita, con oltre 200 giochi a disposizione dei clienti: classici come Monopoly e Yahtzee, gli strategy games Risiko e Catan o il super competitivo Articulate!, la sfida basata sulle “descrizioni” che tira fuori l’adrenalina anche dalle persone più mansuete. C’è spazio, naturalmente, anche per i clienti più meditativi, con un angolo dedicato agli scacchi. E come in tutti i pub che si rispettino, in calendario serate di musica, jazz, comicità, quiz, bingo e proiezioni sportive di grandi eventi.

La Dublino affascinante e cosmopolita, dove per divertirsi si ha solo l’imbarazzo della scelta, con l’apertura di Board, si arricchisce di uno spazio per star bene insieme e dove la mixology di qualità entra in una dimensione nuova e sorprendente. E chi perde… offre il “giro” dopo!

29 Clanbrassil Street - Dublino