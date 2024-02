Ecco il nuovo Le Dune Piscinas, una finestra sull'altra Sardegna

La Sardegna è una terra magnifica, dai mille volti e dalle mille sfumature. C'è, per esempio, una Sardegna mondana, luccicante e rumorosa, ma anche un'isola diversa, più silenziosa e selvaggia. Siamo nella Sardegna sud-occidentale, nell’area della Costa Verde, 47 km di costa del comune di Arbus. La fitta macchia mediterranea tra lentischi, ginestre, corbezzoli e ginepri secolari degrada dolcemente fino a scoprire una distesa di dune di sabbia finissima, le più alte d’Europa, modellate dal vento, che diventano spiagge infinite bagnate da un mare di sorprendente trasparenza. È l’altra Sardegna, quella riservata agli amanti della natura e dei silenzi, dove ritemprarsi seguendo ritmi lenti e rifuggendo dai clamori e dalla mondanità.

Le Dune Piscinas

Il ritorno de Le Dune Piscinas dopo tre anni

Scendendo da Arbus si incontra il parco minerario di Ingurtosu, monumento di archeologia industriale compreso in un’area dichiarata Patrimonio dell’Unesco che si estende su 18 km di spiaggia deserta. Da qui si procede lungo su una strada sterrata fino ad arrivare alla spiaggia di Piscinas, un'incredibile distesa, intatta e solitaria, lambita dall’acqua cristallina.

Lì si trova Le Dune Piscinas Resort, direttamente sulla spiaggia. L'hotel riaprirà il 24 Aprile dopo tre anni di lavori e un intervento di radicale ristrutturazione. Un progetto in grado di proteggere e valorizzare la storica struttura, parte integrante della locale archeologia industriale mineraria, ma iniziare un nuovo percorso che ne elevi l’ospitalità e la posizioni ai vertici della sostenibilità ambientale del settore.

La nuova realtà di Le Dune Piscinas Resort è quella di un 5 stelle con 28 camere e suite, tre ristoranti, un american bar, spa e gym, piscina esterna e aree comuni che invitano alla contemplazione. Un design contemporaneo che rilegge la tradizione e si armonizza con l’ambiente esterno, immerso in quella natura spettacolare che qui è la vera protagonista. Il silenzio, l’energia del mare e del vento, i profumi della macchia mediterranea e la sensazione impagabile di uno sguardo che spazia fino all’orizzonte. Acqua color smeraldo. La bellezza dirompente di una natura protagonista, dove potersi immergere dall’alba al tramonto, e poi l’emozione di un cielo stellato come in pochi luoghi ci è dato modo di ammirare…

Le Dune Piscinas è parte di questo scenario incantato, aggiungendo bellezza alla bellezza con tutti i comfort di un hotel 5 stelle, dal servizio impeccabile ma rispettoso del luogo. Ad accompagnare gli ospiti anche una nuova proposta enogastronomica di alto livello, appositamente studiata dallo chef Fabio Ciervo, già una stella Michelin presso la Terrazza dell’hotel Eden di Roma, per unire l’immediatezza e la semplicità della cucina del territorio alla creatività del fine dining.

via Bau 1 (località Piscinas) - 09031 Ingurtosu (Su)

Tel 070977130