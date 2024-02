Osteria contemporanea, da semplice tradizione a innovazione gourmet

A Gattinara (Vc), tra le imponenti colline Piemontesi, ha da poco aperto l’Osteria Contemporanea. Alla guida del locale una coppia di giovani, Agnese Loss, appena ventiduenne, dimostra una creatività e un’esperienza innata dietro ai fornelli e Davide Saglietti, maître sommelier accorto ed elegante a dettare i tempi di servizio in sala. Oggi, hanno trasformato quella che una volta era la macelleria del paese in un locale elegante ed accogliente, menzionato sulla Guida Michelin.

Agnese Loss e Davide Saglietti, chef e maître dell‘Osteria Contemporanea

Le frattaglie protagoniste nel menu dell'Osteria Contemporanea

È proprio dalla macelleria che inizia il percorso degustativo dell’osteria, le frattaglie ne fanno da protagonista. Un ingrediente difficile da cucinare e non adatto a tutti i tipi di palato, ma che la chef ha saputo reinterpretare in chiave moderna e rendere piacevole al gusto.

Sala dell‘Osteria Contemporanea

Il menu Frattaglie apre le danze senza tanti fronzoli proponendoci le granelle di toro con cime di rapa, limone e skyr, per chi non lo sapesse stiamo parlando dei testicoli, un piatto che potrebbe far storcere il naso ai più scettici, ma con un pizzico di coraggio saprà regalare grandi emozioni, grazie anche al suo tipico sapore dolce e quello bilanciato dall’agro del limone e dello skyr, il viaggio prosegue con animella di vitello e anguilla che, sapientemente accostate in un unico piatto, trovano il perfetto equilibrio grazie alla presenza del limone che stabilizza il sapore e riduce la grassezza.

Arriviamo alle portate principali, i ravioli quadrati di bagnet verde, crema d’aglio e ragoût di lingua di vitello, un piatto che incarna la tradizione piemontese, partendo dal dialetto e arrivando agli ingredienti del territorio. La chef Agnese ci porta a Venezia con il fegato di vitello al burro, cipolle appassite, uvetta in agro e salsa al saor, qui la parola d’ordine è “contrasto”, un piatto in cui si scontrano il dolce e il sapido, il grasso e l’agro.

Granelle di toro, cime di rapa, limone e skyr 1/4 Ravioli quadrati al bagnet verde, crema d‘aglio e ragoût di lingua di vitello 2/4 Fegato di vitello al burro, cipolle appassite, uvetta in agro e salsa al saor 3/4 Midollo spinale di vitello in tempura, sorbetto al passion fruit e crumble di cacao 4/4 Previous Next

Il viaggio si conclude con l’ennesima dimostrazione che in cucina c’è una ragazza che ci sa fare e sa stupire portandoci nel piatto un dessert a dir poco originale; midollo spinale di vitello in tempura, sorbetto al passion fruit e crumble di cacao. Vi accorgerete che questo insolito accostamento è tutt’altro che sbagliato bensì capace di un esplosione di sapori.

Osteria Contemporanea

Via Francesco Mattai 4 - 13045 Gattinara (Vc)

Tel 339 4621463