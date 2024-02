Il Riva del Sole Resort & Spa di Castiglione della Pescaia pronto per l'estate

L'inverno è ancora nel vivo, ma già si guarda alla stagione estiva. Una stagione che, nel caso del Riva del Sole Resort & SPA di Castiglione della Pescaia inizierà giovedì 18 aprile. È questo il giorno scelto dalla struttura per riaprire i battenti dopo la pausa invernale e per tornare ad accogliere gli ospiti che vanno a caccia di relax, buona cucina e natura.

Riparte la stagione del Riva del Sole Resort & SPA

Il resort toscano, immerso in una pineta, è dotato di una moderna area per conferenze, completamente attrezzata con le più recenti tecnologie, per soddisfare le esigenze di eventi aziendali, conferenze e riunioni. Con spazi ampi e versatile, il centro conferenze è progettato per accogliere eventi di ogni genere, garantendo un ambiente elegante e tecnologicamente avanzato. Gli ospiti possono deliziarsi con una cucina di livello nei ristoranti del resort, offrendo una selezione culinaria variegata e raffinata. Dalle specialità locali alla cucina internazionale, i ristoranti e bar del resort sono pronti a soddisfare ogni palato.

Riva del Sole Resort & SPA vanta diverse opzioni di svago, tra cui piscine, un centro fitness completamente attrezzato e bar eleganti, garantendo il massimo relax per gli ospiti. Le camere e le suite dell'hotel offrono un ambiente lussuoso e confortevole, mentre le ville, alcune con jacuzzi privato, e gli appartamenti offrono una soluzione più semplice e intima.

Situato nelle vicinanze di un campo da golf prestigioso e offrendo la possibilità di passeggiate a cavallo, Riva del Sole Resort & SPA è la destinazione ideale per gli amanti dello sport di ogni tipo, del benessere e della natura. Riva del Sole Resort & SPA si distingue per la sua spiaggia privata, dove gli ospiti possono godere di momenti di relax con vista panoramica sul mare. Con la possibilità di organizzare matrimoni in riva al mare, il resort offre uno scenario da sogno per celebrare il giorno più importante della vostra vita.

Loc. Riva del Sole - 58043 Riva del Sole (Gr)

Tel 0564928111