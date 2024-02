Vino, natura e benessere: è la Pasqua alla Fattoria del Colle di Trequanda

Il benessere si può declinare in diversi modi. Benessere per il corpo, per la mente e per tutti e cinque i sensi. All'orizzonte ci sono, in questo senso, le vacanze di Pasqua, occasione perfetta per staccare dalla routine e vivere esperienze uniche e rilassanti. Una meta interessante è senza dubbio la Fattoria del Colle di Trequanda.

Botti alla Fattoria del Colle di Trequanda

Immersi nella campagna toscana più autentica, tra abbazie, panorami mozzafiato e grandi rossi, l’atmosfera si carica di suggestione e conduce ogni ospite in esperienze inedite e tailor-made, invitandolo non soltanto in cantina e in vigna per scoprire i segreti dei vini di Donatella Cinelli Colombini, ma anche nei sentieri di trekking e nei parchi tematici circostanti, per poi finire la giornata magari nel centro benessere tra un rilassante idromassaggio, un bagno nel vino o un massaggio all’olio di vinaccioli.

Pasqua alla Fattoria del Colle di Trequanda

Per i wine lovers, intanto, la sorpresa nell’uovo di Pasqua è un pacchetto di esperienze indimenticabili da vivere fra Trequanda e Montalcino all’insegna del Brunello, dell’Orcia Doc e del Chianti Superiore, da accompagnare ad una divertente scuola di cucina su come preparare i tipici pici senesi.

Alla Fattoria del Colle, il programma del weekend lungo prevede una visita guidata degli ambienti storici della stessa con degustazione finale di due vini Orcia Doc insieme a tre tipologie di olio extravergine, e un originale safari fotografico accompagnati da una guida, tra panorami mozzafiato e tutta la magnificenza delle cantine del Chianti Superiore, della Doc Orcia e del Supertuscan con l’infernotto del Brunello, la vinsantaia, la tinaia, la sala di affinamento per finire nella nuova sala immersiva “che insegna ad ascoltar le vigne” attraverso la stagionalità.

Totalmente all’insegna del Brunello invece, le due experience di alto livello che Donatella Cinelli Colombini ha pensato per i suoi ospiti al Casato Prime Donne di Montalcino. Da una visita guidata della cantina tutta al femminile con assaggio verticale del Brunello, - dal futuro Brunello in botte, al Brunello 2019 e la Riserva 2018 - alla degustazione per i più esigenti, sempre al Casato Prime Donne, di grandi annate Riserva (il 2016, il 2015 e il 2013) e selezioni di Brunello Prime Donne.

Fattoria del Colle di Trequanda

Località Il Colle - 53020 Trequanda SI

Tel 0577662108