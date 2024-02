Un boutique hotel con una lunga storia: scopriamo il 1477 Reichhalter di Lana

Quando gli hotel raccontano una storia… anzi più di una! Siamo a Lana (Bz) in Alto Adige. E siamo da 1477 Reichhalter, oggi un boutique hotel, ma che un tempo è stato un mulino, una locanda e una macelleria con taverna. 1477 Reichhalter dall'estate 2018 ha otto camere e un caffè e ristorante. Con molto cuore e altrettanta cura, la struttura e stata preservata nel suo carattere più genuino e autentico e rinnovata, con raffinatezza e stile, tramite l'abbinamento di arredi e oggetti di design. L'edificio originario è stato menzionato per la prima volta già nel 1477.

L'edificio storico in cui oggi c'è 1477 Reichhalter

1477 Reichhalter, luogo dai sapori autentici

Autenticità e tradizione sono l'anima del luogo. Secondo la filosofia di 1477 Reichhalter, l'essenza viene prima di tutto, così come la capacità di apprezzare e valorizzare le cose semplici, nel qui e ora.

I padroni di casa Marina Mitterhof e Andreas Heinisch

Sentire il piacere del legno caldo sotto i piedi. Seguire il profumo dei croissant fatti in casa e osservare la preparazione dei dolci del giorno. Gustare un buon caffè e prelibatezze appena sfornate seduti sulla vecchia panchina in legno davanti alla casa o nel calore accogliente degli ambienti interni.

Come sono gli interni del 1477 Reichhalter

Non appena si entra nell'edificio si è sopraffatti da una sensazione di familiare accoglienza. Il respiro trova subito ritmi più tranquilli. Con solo otto camere, e facile sentirsi a casa. L'architetto Zeno Bampi ha saputo imprimere un carattere deciso e rilassante all'architettura preesistente della casa, mantenendo tutte le sue peculiarità. La designer d'interni Christina von Berg ha valorizzato l'ambiente con classici del design e preziosi oggetti del passato.

La reception del 1477 Reichhalter. Una delle stanze del 1477 Reichhalter. Particolare di una delle stanze del 1477 Reichhalter. Sono otto le stanze del 1477 Reichhalter. L'edificio in cui sorge il 1477 Reichhalter risale al 1477. Il campanile di Lana. La bellezza dei dintorni di Lana.

Le otto stanze rinnovano la storia della casa nel presente come nel futuro. I nomi delle camere ricordano gli ex proprietari e i mestieri che si svolgevano qui un tempo: Schonmiiller, Erasmus, Balthasar, Helmsdorf, Mozpanckh, Mihl, Brodtbank e Stadele. Tutte le otto camere hanno al loro interno delle opere d'arte originali di Jasmine Deporta e dispongono di un bagno con doccia, wi-fi, cassaforte, accappatoi, sandali da bagno, prodotti naturali di alta qualità per la cura del corpo di Susanne Kaufmann, materassi Simmons Beautyrest, casse Marshall Bluetooth e un tappetino da yoga. Le camere Schonmiiller e Mozpanckh hanno al loro interno anche una stufa di maiolica.

Mangiare e bere da 1477 Reichhalter

Non solo dormire, il boutique hotel ha anche un piccolo, ma raffinato caffè e ristorante dove i padroni di casa Marina Mitterhof e Andreas Heinisch propongono piatti che cambiano settimalmente. Il menu è stagionale.

I tavoli sulla terrazza sotto la vite del 1477 Reichhalter. Il ristorante del 1477 Reichhalter. Particolare del ristorante del 1477 Reichhalter.

Tutti gli ingredienti provengono da fornitori locali o direttamente dai contadini del territorio. A colazione sono servite marmellate, croissant fatti in casa e miele da pascoli alpini. Il pane arriva direttamente dal panettiere del paese e il salame viene preparato sul posto dallo stesso padrone di casa. Il ristorante ha due sale con 50 coperti oltre a una bella terrazza sotto il pergolato di vite.

1477 Reichhalter

Via Macello 2 - 39011 Lana

Tel 0473 051 050