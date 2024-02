Un ristorante musicale a Roma: ecco Sinfonia del Gusto a Nomentano

Gustare del buon cibo è solo una parte dell'esperienza enogastronomica fuori casa: convivialità, atmosfera, accoglienza e fascino del luogo sono importanti ma a fare davvero la differenza può essere la musica. Non quella soffusa di una compilation scelta a tema, ma un vero coinvolgente concerto jazz, swing o blues. Avviene due volte la settimana al ristorante "Sinfonia del gusto" (via Reggio Emilia 17, nel quartiere Nomentano) a Roma con un'alternanza di vari musicisti, tra cui il pianista Emanuel Rizzo e la cantante Marika Lermani del talent The Voice. È partito appena un anno fa questo esperimento, poco diffuso nella ristorazione romana se non nei grandi alberghi e nelle capitali straniere, ma ha subito trovato consensi tra il pubblico che ha scoperto il martedì e il venerdì le emozioni che possono nascere dalle vibrazioni di un sax o da un arpeggio, con un'acustica in sala ben studiata.

Da Sinfonia del gusto la cucina di Andrea Quarticelli

In cucina c'è un cuoco di 26 anni, Andrea Quarticelli, approdato precocemente ad una maturità stilistica che - per passione e per preparazione - si dedica alla sua arte: quella di estrarre sapore e bellezza da una ineguagliabile materia prima, con il rispetto che va oltre i concetti abusati di territorio e filiera corta. Ma sa anche trasformare un'idea in un piatto di lettura immediata e in equilibrio tra qualità ed estetica nonostante contrasti talvolta accesi.

Chef Andrea Quarticelli

Il talento c'è, in questo giovane chef, ma anche il compendio di molto lavoro e, alle spalle, lunghe esperienze al fianco di Paolo Castrignano e incontri formativi importanti come quello con Heinz Beck, da sempre attento a far emergere le potenzialità dei giovani.

Cosa si mangia da Sinfonia del gusto

Per parlare della sua cucina non si può non cominciare dal pane. Studia farine e lievitazioni e spesso, superando i suoi stessi obiettivi, crea dei pani speciali -come quello di grano arso- proponendoli con il più semplice e incisivo abbinamento: un cremosissimo burro all'acciuga. Esplora e interpreta le risorse di mare e di terra secondo la tradizione mediterranea, talvolta sospingendosi oltre i confini ma sempre nel rispetto degli ingredienti primari. Come avviene nei suoi intriganti antipasti: nella Pluma iberica, kefir e edamame che incontra la tartare di orata e un'idea di parmigiana oppure in una sorta di breakfast fuori tempo: il Cappuccino di provola e caffè in cui inzuppare un croissant salato ripieno di cime di rapa e agnello stracotto.

Pastry chef Elena Coppoli

Ben rappresentati i primi piatti: dalle paste più richieste della romanità, fatte in casa, agli Gnocchi di ceci con funghi, fondo vegetale e gorgonzola blue fino al Tortello ripieno di cacio e pepe liquido, ragù di cinghiale, scorza nera e al Plin di baccalà mantecato, scarola e olive taggiasche. La creatività di Andrea Quarticelli emerge anche dai secondi: dal Controfiletto di agnello, birra scura, arachidi e senape al Maialino di latte croccante, mela verde, zenzero con friggitello in tempura e al Fazzoletto di calamaro, uovo e asparagi. I dolci, mai troppo dolci, sono opera della pastry chef Elena Coppoli: irresistibili il Funghetto con castagne, mirtillo e cioccolato bianco e il Bacio, scenografico dolce a forma di labbra rosse di lamponi con un interno di gianduia alla nocciola.

Da Sinfonia del gusto carta vini con 70 etichette

La cantina presenta poco più di 70 etichette con vini bianchi, rossi e bollicine nazionali con una particolare selezione siciliana, perché la proprietà è anche titolare di un'azienda vinicola. Non mancano spumanti, Champagne e distillati. Sinfonia del Gusto è sicuramente un esperimento ben riuscito di ristorante musicale dove la musica fa da file rouge in tutto il locale, dal pianoforte alla musica live fino ai quadri musicali (rappresentazioni di elementi musicali abbinati a materie prime italiane). La scritta luminosa al neon “Ascolta il tuo gusto” suggerisce poi il concept del locale.

Sinfonia del gusto

Via Reggio Emilia 17 - Roma

Tel 06 96040868 - 3201403448