 Non hai ancora prenotato per San Valentino: ecco alcune idee last minute

Dan Valentino in montagna è sempre una buona idea

Sei ancora alla ricerca di un regalo speciale per San Valentino? Ecco alcune idee che vi faranno innamorare: dalle cene stellate per gli innamorati gourmet alle passeggiate a cavallo, per gli amanti della natura, sino alle lunghe giornate di relax in stile giapponese per gli appassionati dell’Oriente…

San Valentino con cena stellata e spa esclusiva

Per il 14 febbraio l’hotel Gardena di Ortisei (Bz) apparecchierà i tavoli in modo speciale. La cena al prestigioso ristorante stellato Anna Stuben, ai cui fornelli si destreggia il giovane chef altoatesino Reimund Brunner, sempre alla ricerca delle migliori materie prime e di ingredienti dimenticati. Il sommelier Egon Perathoner vizierà gli innamorati con i migliori vini, incantando l’olfatto ancor prima di sorseggiare il nettare di bacco.

L’hotel Gardena di Ortisei. Foto: Fiorenzo Calosso

Per il relax, si varca la soglia dell’esclusiva spa “Anais”: nelle piscine ci si rilassa nell’acqua tiepida per poi scaldarsi al tepore della sauna finlandese oppure tra i vapori aromatici del bagno turco e della biosauna. L’elegante design contemporaneo accomuna tutta l’area benessere: un piacere anche per gli occhi che accarezzano le linee minimaliste di un progetto architettonico innovativo. Un menu di trattamenti e massaggi rende il soggiorno ancora più speciale: lo staff sa coccolare gli ospiti con attenzioni personalizzate.

Hotel Gardena Grödnerhof | Via Vidalong 3 - 39046 Ortisei (Bz) | Tel 0471 796315

San Valentino nell’acqua termale

All’Aqua Dome, in Tirolo, i wellness addicted possono sperimentare il tepore di 12 piscine, 12 saune, tante stanze relax per sognare ad occhi aperti (e chiusi) e festeggiare San Valentino. Aqua Dome invita gli innamorati a rilassarsi con esclusivi trattamenti di coppia come “Rifugio per due” che prevede un peeling al sale e con successivo relax nel bagno turco.

Aqua Dome, in Tirolo

A seguire, un massaggio con olio di cembro caldo combinato con ramicelli in legno di cembro della valle O¨tztal, per vivere momenti di profondo benessere. La conclusione è un bagno per due nella vasca in pietra Bovi, circondati da candele, in un ambiente romantico. Tra le vasche termali più amate ci sono le scenografiche vasche all'aperto che sembrano fluttuare nell’aria, bacini futuristici che sono un capolavoro architettonico, armoniosamente progettato intorno alla natura. Un cono di vetro luminoso unisce attraverso una scala interna le tre piscine e offre una vista sul panorama montano. Di notte, questo complesso di vetro si illumina con colori vivaci e brilla con le stelle. Ogni vasca contiene una speciale attrazione: nella vasca salina c’è un contenuto di sale del 5%, si ascolta una dolce musica subacquea e ci si sdraia su comodi lettini immersi nell’acqua. Il rilassamento profondo si può sperimentare nella vasca idromassaggio e nella vasca di zolfo con i benefici dell’acqua solforosa termale.

Aqua Dome | Tirol Therme Längenfeld, Oberlängenfeld 140 - 6444 Längenfeld (Austria) | Tel +43 5253 6400

San Valentino in sella

Un San Valentino originale, in sella ai cavalli del maneggio privato del private Luxury Chalet Purmontes del gruppo Winklerhotels. Insieme a Judith Faller, responsabile del maneggio, si sceglie quale coppia di cavalli è quella più adatta alle proprie capacità per una romantica lezione (se si è principianti) o per un’uscita nei boschi del pittoresco paese altoatesino di Mantana (per chi ha già dimestichezza con i cavalli).

Il maneggio privato del private Luxury Chalet Purmontes del gruppo Winklerhotels

Il soggiorno al Purmontes garantisce un San Valentino davvero di lusso: tutti i 5 chalet hanno una piscina privata, vasca idromassaggio e doccia emozionale, un grande salotto open space arredato con eleganza. I servizi sono al top: il ristorante ospita massimo 5 tavoli, la spa offre sauna, bagno turco, idromassaggio e una sala relax davvero speciale, con dettagli particolari come il muschio autentico per sottolineare il legame con la natura.

Purmontes | 47a - 39030 Mantana BZ | Tel 0474403205

San Valentino per mamma e papà

All’hotel Sonnwies di Luson (Bz), specializzato in famiglie, anche i genitori festeggiano San Valentino lasciando i bimbi alle cure degli animatori. Per mamma e papà l’area wellness è ad uso esclusivo degli adulti: qui si trovano varie saune, docce a tema, una fontana di ghiaccio, un’area per distendersi con accesso diretto al prato esterno innevato, luoghi di riposo, solarium, fontana con acqua energizzata. “Relax per due” è uno dei percorsi benessere per le coppie che propone un bagno rivitalizzante con olio essenziale di pino mugo nella lussuosa vasca idromassaggio, seguito da un massaggio alla schiena con applicazione di arnica per alleviare le tensioni.

L'hotel Sonnwies di Luson

Il piacere continua con una pausa negli accoglienti angoli relax. Come piccolo extra viene regalata una lozione per il corpo all’arnica da applicare a casa. Le mamme e papà appassionati di vino possono prenotare una degustazione di coppia con il sommelier nell’elegante sala degustazioni, con le pareti di vetro, l’uso sapiente del legno, l’arredo in stile alpin chic, un po' tradizionale, un po' innovativo.

Hotel Sonnwies | Via Alter Rungger 20 - 39040 Luson (Bz) | Tel 0472413533

In coppia tra meditazione e libri d’amore

Non c’è luogo migliore dell’Hotel Silena, prezioso gioiello incastonato tra le montagne della Val Pusteria, per festeggiare il giorno degli innamorati regalandosi un weekend d’amore e relax di coppia. In questo luogo dell’anima, dove il cuore batte per i piccoli gesti quotidiani dedicati a se stessi e alla persona cara, ci sono diversi modi di trascorrere il San Valentino. Il pacchetto “Honeymoon - Io sono il tuo Yin e tu sei il mio Yang” regala 5 notti da sogno con un percorso sensoriale che alterna momenti di relax davanti al braciere esterno (con drink e finger food), un massaggio di coppia Pure Silena Earth, una meditazione guidata con le campane tibetane e una degustazione di vino Soulful appositamente selezionata e servita direttamente in camera.

Hotel Silena in Val Pusteria

E la sera del 14 gala dinner con musica dal vivo. In una delle eleganti camere Soulful Studio Recreation o, per un soggiorno davvero esclusivo, in una delle nuove suite Deep Recreation d’ispirazione orientale con sauna privata in camera, area di meditazione e vasca esterna ispirata al tradizionale ofuru giapponese per esclusivi bagni al chiaro di luna (dal 12 al 17.02.2024, rispettivamente € 2.980 e € 4.610 per due persone con trattamento di mezza pensione). E per un momento intimo davvero speciale si può anche scegliere di accoccolarsi davanti al camino e farsi leggere un libro d’amore da uno storyteller privato, degustando deliziose specialità della cucina dell’hotel per un viaggio gourmet tra Alto Adige e Sudest Asiatico (prezzo del pacchetto lettura € 135).

Hotel Silena | Via Birchwald 10 - 39037 Rio di Pusteria/Valles (Bz) | Tel 0472 547194

San Valentino per gourmet a Selva di Val Gardena

Un aperitivo speciale a lume di candela, un calice di buon vino per brindare all’amore nella calda atmosfera di una “casa” di montagna in attesa di gustare i piatti esclusivi preparati nientemeno che da uno chef stellato. Nulla di meglio per festeggiare un giorno così speciale all’Hotel Tyrol di Selva.

Il ristorante stellato dell'Hotel Tyrol

Mentre fuori il paesaggio imbiancato crea magie al chiaro di luna, dentro Bibiana e Maurizio, i proprietari, invitano ad incrociare i calici nell’intimità delle due antiche salette del ristorante Suinsom, 1 Stella Michelin e regno dello chef Alessandro Martellini che con la sua cucina elegante e creativa, tra radici toscane e tradizione altoatesina, conquista occhi, palato… e cuori. Due i menù degustazione: “In Cordata a Cinque” propone sashimi di dentice agli agrumi, caviale, dente di leone; pici verdi al ragout d’agnello, tartare di seppia e agnello; branzino d’amo, sedano rapa al sale, salsa al lemongrass e levistico; manzo con tarassaco, jus di capperi e midollo affumicato; tarte tatin al caramello salato e gelato alla vaniglia (€ 165 abbinamento calici € 80). “In Cordata a Sei”, invece, seppia sporca dell’Adriatico, carciofo e foie gras; bottoni di scorfano con salsa ai crostacei e cavolfiore; risone di semola con cime di rapa, caprino, tartufo; anguilla d’oro alla brace, bietola, scalogno, consommé di agrumi; sella di capriolo servita rosa, salmì, chutney di mango e salsa al pepe verde; crespella di grano saraceno, cioccolato bianco e orzo, con gelato al cognac (€ 185, abbinamento calici € 90). Una cena stellata, un’esperienza di gusto indimenticabile.

Hotel Tyrol | Strada Puez 12 - Selva di Val Gardena (Bz) | Tel 0471 774 100

San Valentino in spa

Love is in the air al Mirabell di Avelengo, esclusivo resort sopra Merano, circondato dal silenzio e dalla magia del bosco innevato. Un nido privato ideale per festeggiare il giorno di San Valentino! Qui i modi per coccolarsi sono davvero tanti. Come non perdersi nei 6.000 mq di spa adults only, tra piscina indoor/outdoor (31 metri), docce emozionali e aromatiche, bagno turco alle erbe, bagno di vapore con acqua salina, saune panoramiche (bio e finlandese), fontana di ghiaccio, Ice Pool panoramica e infinity pool di 25 metri, e provare il rito dell'Aufguss in sauna, della banya siberiana, il cinema con sdraio a infrarossi (!), la whirpool esterna o semplicemente rilassarsi vicini vicini nell'outdoor lounge con caminetto e vista mozzafiato sulle montagne…

Mirabell di Avelengo, esclusivo resort sopra Merano

Non solo. Nella private spa Luis Trenker con cabina 2 posti a raggi infrarossi, doppia doccia sensoriale, lettini da massaggio ed elegante lounge in esclusiva, si possono scegliere anche programmi di coccole per due: tra tutti, “Mirabell Love”, quasi 2 ore e mezza di intenso relax con bagno privato alle rose seguito da un peeling delicato al miele, un massaggio integrale con olio aromatico, cioccolatini afrodisiaci accompagnati da una bollicina altoatesina, e tante coccole a lume di candela (145 minuti, € 354 per la coppia). Soggiorno in una dele meravigliose suite a partire da € 300 a persona la giorno in pensione ¾ ((ricca colazione e pranzo a buffet; merenda dolce nel pomeriggio; cena gourmet).

Hotel Chalet Mirabell | Via Falzeben 112 - 39010 Avelengo (Bz) | Tel 0473 279 300

San Valentino in Alta Badia

Atmosfere calde e intime sono lo scenario perfetto per un San Valentino romantico in montagna, da condividere con la persona amata. Dopo il successo dello scorso anno il Col Alto ripropone il pacchetto “Love is in the air”, ma lo rende ancora più speciale. Le notti, infatti, diventano 4, per regalarsi momenti unici fatti di benessere privato e giornate divertenti da trascorrere sulle piste o con le innumerevoli offerte outdoor dell’Alta Badia.

Una delle stanze del Col Alto

Il pacchetto - a partire da 1.950 € a persona - include: quattro notti nella prestigiosa suite Panorama di 100 mq dall’inconfondibile stile alpine allure firmato Col Alto, con caminetto privato e Jacuzzi nell'ampia terrazza con vista sulle Dolomiti. Il giorno di San Valentino poi inizia con una gustosa colazione a letto accompagnata da un bouquet di fiori, mentre per sera è prevista una romantica cena a lume di candela in camera davanti al caminetto, con abbinamento di vini locali pregiati e signature cocktails. Un sogno da realizzare dal 13 al 17 febbraio 2023, che include tutti gli altri servizi dell’hotel tra i quali: mezza pensione gourmet, accesso al centro wellness di oltre 1,000m², ski shuttle privato per gli impianti (che distano solo 400m). L’hotel Col Alto, a Corvara ai piedi del Sassongher, è icona di ospitalità fin dal 1938, dallo stile inconfondibile che unisce armoniosamente il glamour moderno e la tradizione altoatesina.

Hotel Col Alto | Strada Col Alt, 9, 39033 Corvara in Badia (Bz) | Tel 0471 831100