Aperitivo a Milano? Sì, ma in salsa cinese nel nuovo Element Ba

Voglia di aperitivo? Sì, ma in stile orientale! Nel cuore del vivace quartiere Isola di Milano ha aperto Element Ba, il nuovo cocktail bar in via Carmagnola nato su iniziativa imprenditoriale della coppia formata da Ashley Yang e suo marito Lorenzo Wu. Element Ba è un nuovo tempio d'oriente per gli amanti del rituale dell'aperitivo, dove la tradizione gastronomica cinese si sposa con un tocco di modernità e accoglienza milanese.

La sala di Element Ba Foto: Studio Maigiu

Come è il nuovo Element Ba

A due passi dalla fermata della metropolitana di Garibaldi, il locale è caratterizzato da un design sofisticato e rilassato, immerso in un'atmosfera delicatamente vivace e allo stesso tempo elegante, luogo perfetto per aperitivi di lavoro e business o con gli amici, ma anche per romantiche serate in coppia. Element Ba è aperto dalle 17 alle 2 di notte.

Element Ba, l'aperitivo in salsa cinese

L'aperitivo è curato nella sua originalità dai sapori della tradizione gastronomica cinese: cocktail delicati e beverini costruiti attorno ad ingredienti provenienti come il Sakè o i lychees. La formula propone una drink list composta da una selezione di nove signature drink che hanno come fil rouge ingredienti e ispirazioni orientali, soprattutto cinesi, data anche la provenienza del barmanager Massi Yu.

Ginberry Foto: Studio Maigiu 1/6 Oolong Foto: Studio Maigiu 2/6 Gin Jasmine Foto: Studio Maigiu 3/6 Fra Milano Torino angelico Foto: Studio Maigiu 4/6 Element Foto: Studio Maigiu 5/6 Bai Foto: Studio Maigiu 6/6 Previous Next

Dai classici reinventati alle creazioni originali, la lista dei cocktail è stata ideata con attenzione per ogni palato senza mai tralasciare il giusto bilanciamento tra sapori orientali e gusti decisi degli ingredienti che vanno dai tradizionali liquori fino alle grappe cinesi e soju. Il bar offre anche una vasta selezione di vini, birre artigianali e bevande analcoliche per accontentare tutti gli ospiti.

Cosa si mangia da Element Ba: menu 100% asiatico

Per l'aperitivo, Element Ba presenta un menu food che rappresenta vero e proprio un inno alla gastronomia orientale, soprattutto quella cinese. Il menu è 100% asiatico è una selezione esclusiva di Dim Sum, preparati con maestria nel laboratorio del rinomato ristorante Mu Dim Sum, tempio indiscusso della cucina cinese a Milano. Questa fusione di sapori food orientali e gli ottimi drink ideati dalla creatività e dalla tecnica del barman Massi Yu, rendono l'esperienza dell'happy hour da Element Ba divertente e fuori dal comune.

Dim Sum Foto: Studio Maigiu

La proposta Dim Sum per l'aperitivo è variegata e comprende questa selezione di farciture: totano al Nero di Seppia, gamberi e spinaci, pollo, verdure, manzo, charsiu (coppa di maiale caramellato) e mezzaluna nel bosco. Non solo. L'aperitivo include anche involtini primavera, edamame e Würstel taiwanese di maiale.

Element Ba

Via Carmagnola 9 - 20159 Milano

Tel 331 746 1222