Eleganti atmosfere di campagna a Milano: ecco il bistro Via Stampa

Cerchi un bistrot nel cuore di Milano? Nel quartiere Carrobbio c'è Via Stampa, il locale aperto dal giovane imprenditore Marco Guzzetti, per unire arte del buon vivere e del vivere in bellezza, passione per la terra e per il cibo sincero creando un ritrovo per menti curiose.

La sala in stile minimal di Via Stampa 1/3 L'esterno del bistro Via Stampa 2/3 Particolare della sala di Via Stampa 3/3 Previous Next

Via Stampa, il nuovo convivio di Milano

È questa l'essenza di “Via Stampa”. Situato nell'omonima via, nel cuore del quartiere meneghino del Carrobbio, “Via Stampa” rappresenta appieno una rinnovata idea di convivio: un bistrot che si posiziona nell'esatto punto di incontro tra classico e contemporaneo. Un luogo semplice ma curato nei minimi dettagli, dal menu e la carta vini, alla location: qui gli ospiti possono trovare un'idea di cucina concreta dai sapori decisi, materie prime di altissima qualità e massima attenzione alla sostenibilità. Il tutto, accompagnato da una ricercata selezione di vini artigianali, l'anima del bistrot.

Il concept di Via Stampa

“Via Stampa” nasce dall'idea, poi diventata una vera e propria missione, di Marco Guzzetti che desidera portare in città il suo amore per la natura e per l'agricoltura, per ricongiungere il frenetico capoluogo lombardo con la campagna, i suoi silenzi e i suoi ritmi lenti. Una filosofia del “ritorno alla terra”, che diventa una visione imprenditoriale concreta e prende forma in una proposta enogastronomica di qualità, sostenibile e rispettosa del territorio e delle stagioni.

Come è l'interno di Via Stampa

Il nuovo bistrot milanese vuole essere un punto di ritrovo, oltre che di ristoro. Un luogo pensato per chi è alla ricerca di gusto, eleganza e semplicità. Valori perfettamente espressi dal menu, di ispirazione agreste e dai riferimenti atemporali, ma anche dalla mise-en-place e dall'atmosfera interna, minimal, ma in grado di svelare l'amore per l'arte e i dettagli. Il locale, che ospita 50 coperti, si sviluppa attraverso quattro diversi ambienti; un ingresso raccolto conduce gli ospiti in un'atmosfera calda: un imponente bancone in legno, piccoli tavolini e la selezione di etichette che li circonda lo rendono il luogo perfetto per l'aperitivo; di seguito, due sale aperte e luminose di netta ispirazione francese in cui il grande protagonista è il social table. L'ultima sala è più raccolta. Le ampie vetrate, caratteristica essenziale del bistrot, offrono la vista della storica basilica di San Lorenzo e di alcuni scorci di vita milanese.

In generale, gli arredi, le luci, i quadri e l'atmosfera soffusa di questo locale ricreano uno spazio intimo ed estremamente conviviale dove abbandonare per qualche tempo i ritmi scanditi del capoluogo lombardo per abbracciare un vivere più rilassato e lento. Si vede e si sente Milano da un'altra prospettiva.

«Via Stampa nasce per rispondere a un'esigenza concreta: tornare a popolare la città di luoghi del cuore, posti in cui sentirsi a casa e provare emozioni lente nel veloce fluire della vita milanese. Sono partito da questa idea quando ho pensato al carattere di questo ristorante - racconta Marco Guzzetti, titolare di Via Stampa - Negli ultimi anni la città ha perso molti luoghi di questa natura, per questo motivo ho pensato che Via Stampa potesse essere l'occasione giusta per ridare alla città e alla sua comunità un posto semplice e concreto, caratterizzato da un'offerta che si lega stretta al territorio e permette di riscoprire un gusto antico e autentico di socialità”.

Il titolare di Via Stampa, Marco Guzzetti, vignaiolo e imprenditore

L'esperienza dell'imprenditore ventottenne Marco Guzzetti parte dalle basi dell'enogastronomia, ragione per cui si autodefinisce un “contadino”, avendo studiato ed essendosi per anni occupato in prima persona di orti, ulivi e vino. Vino che rimane protagonista della sua vita, con la gestione di due aziende vitivinicole.

Il titolare di Via Stampa, Marco Guzzetti

La prima, Podere del Maro, aperta nel 2018 nell'entroterra del Ponente Ligure. Tre anni dopo, proprio lì è nata l'Osteria Amaro, dove Marco Guzzetti ha indossato il grembiule da cuoco. La seconda azienda, invece, è stata costituita nel 2022 a Vinchio, nel Monferrato Astigiano.

Cosa si mangia da Via Stampa

Questa conoscenza diretta delle radici dell'enogastronomia è tangibile leggendo il menu di “Via Stampa”: una proposta legata alla terra, alla micro-stagionalità, alle tradizioni del territorio lombardo e ai vini veri.

L'ossobuco con risotto Milano

Alcuni piatti, i grandi classici della cucina del Nord Italia, rimangono permanenti in carta, come gli intramontabili mondeghili, il risotto e la zuppa di stagione, mentre il resto del menu cambia circa una volta ogni due mesi.

Carne cruda al coltello

Ciò che non cambia mai è il concetto di cucina semplice, concreta. Accompagnata dal giusto vino, sa di casa.

Via Stampa

Via Stampa 8 - Milano 20123

Tel 02 30554088