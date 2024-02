In Liguria come in Provenza: entriamo ne La Meridiana Hotel & Golf di Garlenda

Cerchi un rifugio elegante dove staccare la spina dalla vita frenetica di tutti i giorni? Che ne dici di un luogo incorniciato tra il maestoso scenario marino della Riviera Ligure, a metà strada tra l'elegante Monaco e la pittoresca Portofino… Siamo a La Meridiana Hotel & Golf Resort di Garlenda (Sv), nella Val Lerrone.

La Meridiana, come un villa nell'entroterra ligure

La Meridiana Hotel & Golf Resort è un incantevole albergo di charme, ideato e costruito nel 1971 da Luisa Berto de Segre, pochi anni dopo che la sorella Teresa Berto de Galleani aveva realizzato il vicino campo da golf a diciotto buche, la bellissima Club House e le case che costeggiano il campo da golf.

La Meridiana Hotel & Golf Resort, in Liguria come in Provenza

L'hotel ha solo ventisei camere e si ispira nell'architettura stile della Provenza. L'hotel accoglie, infatti, gli ospiti con grandi archi, tettoie eleganti, pietre a vista e tetti in coppi antichi, creando un'atmosfera di raffinatezza e calore.

La Meridiana, che aprì le sue porte agli ospiti nel 1977 prende il suo nome dall'adiacente Castello del Carretto, noto come "della meridiana", aggiungendo un tocco di storia e fascino al suo prestigioso profilo. E già nel 1978 entra a far parte della prestigiosa catena francese Relais & Châteaux.

La Meridiana, una country house tra mare e collina

Situato tra i profumi marini e l'eleganza della campagna, La Meridiana Hotel & Golf Resort si distingue come una country house di charme a pochi chilometri della meravigliosa Riviera Ligure.

Edmondo Segre, appassionato proprietario del resort, definisce il lusso con accoglienza e attenzione ai dettagli. La sua dedizione si riflette in un'eleganza personalizzata, autentica e condivisa con gli ospiti, come dimostra la ricca carta dei vini nella cantina dell'hotel. Qui, una selezione impeccabile dei migliori vini italiani, compresi rarissimi esemplari da vignaioli celebri e nuovi talenti emergenti, aspetta di essere scoperta.

Il Rosmarino e Il Bistrot: i ristoranti de La Meridiana

L'hotel La Meridiana è anche il posto giusto per i viaggiatori gourmet grazie ai suoi due ristoranti. Il ristorante Il Rosmarino è il palcoscenico dove i sapori della Liguria danzano in armonia con il timo selvatico, il rosmarino, la maggiorana e il basilico. Ed è proprio Edmondo a curare con passione la selezione degli ingredienti, offrendo il meglio del pescato locale, verdure fresche di stagione e prelibatezze come carciofi, zucchine tenere e asparagi viola di Albenga, le tome ed i crotin dalle valli del Col di Nava. Le erbe aromatiche, l'olio extra vergine e le olive di Taggia sono le stelle indiscusse della cucina gourmet del ristorante a chilometro zero.

Il Bistrot, invece, offre un'esperienza più informale, presentando i freschissimi prodotti della piana di Albenga in preparazioni semplici e gustose. Qui, i sapori autentici della cucina locale brillano in piatti come ravioli con borragine e ricotta, trofie al pesto, minestrone alla ligure e molto altro. Carni e pesci sono spesso preparati con l'aggiunta del rinomato vino Pigato e delle deliziose olive nere taggiasche.

La Cantina de La Meridiana: un viaggio nel tempo attraverso i vini

La passione di Edmondo Segre per il vino si manifesta nella cantina dell'hotel, dove oltre vent'anni di attenta selezione si traducono in una collezione straordinaria. Dalla degustazione di vini liguri alle annate speciali dei più famosi vigneti italiani, La Meridiana offre una vasta gamma di opzioni. Gli amanti delle degustazioni verticali potranno immergersi nell'evoluzione del Solaia, Sassicaia e Tignanello dal 1978 a oggi, esplorando il connubio tra clima e annata. La storia di questa straordinaria selezione inizia con l'amico Aldo Griffa, guida affettuosa che ha introdotto Edmondo al mondo enologico piemontese. L'amicizia con Luigi Veronelli, appassionato della cucina ligure, ha poi ispirato la passione di Edmondo per i "cibi buoni", la terra e i sapori autentici.

Il golf all'Hotel La Meridiana

Senza dimenticare il golf. Accessibile a piedi dall'hotel c'è il Golf Club Garlenda, un'istituzione con oltre 50 anni di storia, caratterizzato da un percorso a 18 buche che serpeggia tra ulivi secolari e la brezza marina.

Il campo offre un campo pratica con dieci postazioni coperte, pitching green, putting green, spogliatoi e una club house elegante con boiserie e ampie vetrate.

La Meridiana Hotel & Golf Resort

Via ai Castelli 11 - 17033 Garlenda (Sv)

Tel 0182 580271