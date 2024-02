Pausa pranzo a Milano? Da Seta c'è il menu a sorpresa e su misura di Antonio Guida

C’è una novità per la pausa pranzo dei milanesi. Da Seta by Antonio Guida, il ristorante due stelle Michelin all’interno di Mandarin Oriental di Milano, nasce Colazione al Seta, una nuova formula creativa per elevare il momento del pranzo. Disponibile da martedì a venerdì, Colazione al Seta include un benvenuto con sorprese gastronomiche, due portate e un dessert a cura di chef Antonio Guida. Già, perché, una volta verificate le preferenze dell’ospite, lo chef studierà il menu, proponendo sia piatti creati appositamente per il momento del pranzo che sia una selezione basata sulla carta: un viaggio attraverso i tre menu degustazione del ristorante, che si affiancano qui in un laboratorio di gusti e accostamenti.

Le proposte della Colazione al Seta

Le proposte variano tra le portate de La Via del Seta, che include i piatti storici e signature; Qui e Ora, che rappresenta la sintesi della ricerca più attuale di chef Guida e il menu stagionale e monografico che varia ogni due mesi (attualmente dedicato al Tartufo Nero).

Colazione al Seta è un’esperienza da regalare e regalarsi, ideale anche per chi si avvicina al mondo dell’alta gastronomia per la prima volta: un nuovo appuntamento per conoscere la cucina di chef Guida e vivere un’esperienza gourmet, ad un prezzo invitante.

Colazione al Seta, menu a sorpresa in meno di 60 minuti

Ulteriore valore aggiunto del menu a sorpresa Colazione al Seta è la tempistica assicurata dal team di sala, con un servizio che non supera i 60 minuti: è quindi ideale anche per l’ospite più impegnato, che può optare per una pausa ricca di sorprese culinarie garantita in un’ora.

Come è il ristorante Seta by Antonio Guida

Seta by Antonio Guida rappresenta la proposta fine dining di Mandarin Oriental, Milan. Il ristorante si compone di tre aree principali: una parte interna, una verdeggiante corte esterna e la raffinata Saletta Duomo con progetto decorativo di Fornasetti.

Chef Antonio Guida

La cucina ospita inoltre lo Chef’s Table per due persone. La proposta del Seta include una carta, tre menu degustazione, un menu Fornasetti e una lista vini di oltre 1100 etichette. Tra i tanti riconoscimenti ottenuti: le Tre Forchette del Gambero Rosso, i Quattro Cappelli della Guida de L’Espresso e le due stelle consecutive assegnate dalla Guida Michelin, nel 2015 e nel 2016.

Seta by Antonio Guida

Via Monte di Pietà 18 - 20121 Milano

Tel 02 8731 8897