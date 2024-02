Remise en forme a 5 stelle: entriamo nell'hotel termale Warmbaderhof

Da oltre 2000 anni, dalle sorgenti di Warmbad-Villach, in Carinzia (Austria), sgorga acqua termale calda che viene utilizzata per le sue proprietà curative. Nel dettaglio stiamo parlando di 17 milioni di litri di acqua termale che sgorgano ogni giorno dalle viscere del monte Dobratsch da ben 7 sorgenti. Oggi qui c'è il moderno centro termale di Warmbad-Villach, un'istituzione da secoli. L'azienda, di proprietà delle famiglie Lukeschitsch e Mayerhofer-Winkler, vanta, infatti, oltre 220 anni di storia come destinazione turistico-sanitaria esclusiva. Il moderno resort termale comprende l'Hotel Warmbaderhof e ThermenHotel Karawankenhof, le KärntenTherme, e le strutture sanitarie ThermenParkHotel Josefinenhof, il centro di cura ThermalHeilbad, la clinica ortopedica e il centro di riabilitazione Thermenhof. Entriamo nell'Hotel Warmbaderhof, il 5 stelle del resort termale.

Hotel Warmbaderhof, il 5 stelle delle terme di Warmbad-Villach

All'Hotel Warmbaderhof, la tradizione incontra la modernità. Eleganza discreta e tradizioni mantenute nel tempo rendono il Warmbaderhof il rifugio ideale per chi desidera prendersi cura della propria salute ed è alla ricerca di relax.

giardino dell’Hotel Warmbaderhof si estende nel parco naturale di Warmbad. Foto: Daniel Waschnig

La splendida posizione tra prati e boschi invita a fare il pieno di energie, rinvigorirsi e appagare i sensi. Al Warmbaderhof dedicano massima attenzione ai temi della salute e della prevenzione.

Spa a 5 stelle al Warmbaderhof

La Vibe Spa & Beauty si estende su una superficie di 1.800 m. Qui si trovano piscine termali interne ed esterne (riscaldate tutto l'anno), la sauna, aree relax e, in estate, un ampio prato che si estende nel parco naturale di Warmbad. Ci sono inoltre esclusivi trattamenti corpo e cosmetici della sezione Vibe Beauty: tantissimi trattamenti con i cosmetici Vibe, una linea cosmetica viso e corpo che sfrutta l'efficacia dell'acqua termale di Warmbad, sviluppata in esclusiva per il resort termale Warmbad-Villach.

Grazie a Vibe Therapie del Warmbaderhof le mani di fisioterapisti e massaggiatori esperti assicurano agli ospiti una nuova sensazione di benessere. I moduli dedicati alla salute formulati dagli specialisti costituiscono la base per il pacchetto di trattamenti più adatti a ogni ospite. Iniziando con la visita Vibe nel corso del primo incontro, si discutono e si identificano le singole esigenze, si individuano e si definiscono gli obiettivi in accordo con l'ospite e infine si stila un dettagliato programma in grado di assicurare un benessere globale.

Dal benessere ai piaceri della gola al Warmbaderhof

Dal punto di vista culinario, gli ospiti sono coccolati dalla mattina presto fino alla sera (su richiesta anche con menu leggeri e vitali) dalla cucina dello chef Jürgen Perlinger.

Mise en palce al ristorante Panorama dell‘Hotel Warmbaderhof Foto: Daniel Waschnig

Da non perdere il tè del pomeriggio con soffici torte cremose della pasticceria dell'hotel, realizzate dalla pasticcera Michaela Neumayr e dal pasticcere Stefan Heiser. Poi si può continuare con un elegante aperitivo al ParkLounge e una raffinata esperienza culinaria al ristorante Panorama.

Hotel Warmbaderhof

Kadischenallee 22-24 - 9504 Villach (Austria)

Tel +43 4242 30011301