A Madrid come Salvador Dalì ed Ernest Hemingway: scopriamo The Westin Palace

In vacanza per sentirsi un po' come Salvador Dalì ed Ernest Hemingway. Siamo a Madrid. Qui più bello che mai c'è il The Westin Palace, Madrid del gruppo Marriott. Commissionato dal re Alfonso XIII nel 1912, l'iconico hotel si trova nella rinomata Art Walk, inclusa nella lista del patrimonio mondiale dell'Unesco come "Paisaje de la Luz" (Il paesaggio della luce). Questa zona vanta i monumenti e i musei più importanti della città, come El Prado, Reina Sofía e Thyssen-Bornemisza, nonché alcuni dei migliori ristoranti di tapas della città. Anche se consigliatissimo è il ristorante dell'hotel, La Rotonda, sormontato da una cupola in vetro colorato mozzafiato, dove assaggiare piatti preparati con ingredienti di provenienza locale. Senza dimenticare il fascinoso 1912 Museo Bar dove, appunto, Dalì ed Hemingway si fermavano per un cocktail.

The Westin Palace, Madrid: atmosfera bohémien e relax unico

L'hotel The Westin Palace unisce, infatti, arte, storia letteratura, atmosfera bohémien, intrattenimento, shopping e alcune delle migliori proposte gastronomiche della città. Dal 1912, l'hotel è uno dei protagonisti della scena culturale, sociale e imprenditoriale di Madrid, testimone di gran parte della storia di Spagna, compresi alcuni inconfessabili segreti e una varietà di aneddoti. Le sue 470 camere e suite, realizzate in tonalità rilassanti, includono il letto Heavenly Bed, che favorisce il totale benessere e un sonno ristoratore. Le camere sono completamente attrezzate per soddisfare le esigenze dei viaggiatori di oggi, ad esempio con i morbidi letti e lo straordinario bagno Heavenly.

La Rotonda, il ristorante del The Westin Palace, Madrid

Fiore all'occhiello il ristorante La Rotonda. Serve colazione, pranzo e cena deliziosi sia ai viaggiatori internazionali sia ai palati più esigenti della città.

Tappa d'obbligo è anche il 1912 Museo Bar: un museo e bar unico nel suo genere, dove gli ospiti possono gustare i migliori vini e cocktail e ammirare parte dell'eredità storica dell'hotel.

The Westin Palace, Madrid: perfetto per il business

The Westin Palace, Madrid è anche il più grande spazio per eventi nel centro di Madrid, con una gamma di 20 sale multifunzionali che possono ospitare fino a 800 persone. Dalle luminose sale funzioni classiche alle nuove e moderne strutture per riunioni ed eventi al piano inferiore, chiamate Espacio Palace, tutte le sale garantiscono versatilità e funzionalità. Scoprirete infinite possibilità di personalizzazione degli eventi, tra cui grandi allestimenti o celebrazioni intime, eleganti ricevimenti di nozze o esposizioni a carattere commerciale.

Salone di bellezza R'difusión del The Westin Palace, Madrid

Per chi vuole provare l'esperienza di un centro estetico con professionisti che offrono i migliori servizi di bellezza e benessere c'è R'difusión dove donare relax al corpo e alla mente, un aspetto importante tanto quanto la cura e la valorizzazione dei capelli. Con R´Difusión lo stress quotidiano si trasforma in una pausa rilassante, grazie all'applicazione dei rituali più sofisticati, basati su principi naturali che garantiscono la massima efficacia dei trattamenti.

The Westin Palace, Madrid

Pl. de las Cortes 7, Centro - 28014 Madrid (Spagna)

Tel +34 913 60 80 00