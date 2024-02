Weekend di relax e buona cucina sulle colline di Firenze nell'Hotel Villa Fiesole

Con l'arrivo della Primavera perché non concedersi una fuga tra le colline? Meta la Toscana, precisamente l'Hotel Villa Fiesole, incantevole boutique hotel quattro stelle sulle colline toscane a due passi da Firenze. Un paradiso di pace immerso nella natura, ma anche rifugio per viaggiatori golosi grazie all'arrivo del rinomato chef stellato Antonello Sardi al prestigioso Ristorante Sarrae di Villa Fiesole.

La vista dall'Hotel Villa Fiesole

Come è il Ristorante Serrae di Villa Fiesole

Il Ristorante “Serrae di Villa Fiesole”, la cui proposta gastronomica dal 2024 è firmata da Sardi, è un ambiente raccolto con una splendida terrazza a disposizione degli ospiti che, con l'arrivo della bella stagione, si trasforma in un delizioso ristorante e bar all'aria aperta con vista sulla città. Immersa nel verde si trova anche la piccola ma gradevole piscina, accessibile da maggio a ottobre.

La cucina stellata di Sardi all'Hotel Villa Fiesole

Con una carriera adornata da riconoscimenti e successi, tra cui la stella Michelin per ben due volte e la stella Verde Michelin per una cucina sostenibile, lo chef Sardi porta con sé non solo la sua esperienza, ma anche una passione travolgente per l'arte culinaria.

Antonello Sardi chef al prestigioso Ristorante Sarrae di Villa Fiesole

La sua filosofia è un inno all'eleganza, al gusto e al rispetto per le tradizioni. «Credo che l'ispirazione principale dietro la mia cucina sia la ricerca di grande gusto, ma con eleganza e pulizia del palato», afferma Antonello Sardi, sottolineando l'importanza di creare piatti che non solo soddisfino il palato, ma che anche sollecitino i sensi con raffinatezza. Il suo stile distintivo si può riassumere in tre parole: equilibrio, gusto e consapevolezza ad oggi. «Gli ostacoli sono moltissimi prima di raggiungere certi traguardi, ma per quanto mi riguarda se sono arrivato ad essere uno chef stellato è perché la mattina non vedo l'ora di entrare in cucina e non ho fretta di uscirne se non per andare dai miei figli o da mia moglie, mi piace tantissimo e mi è sempre piaciuto».

Cosa si mangia al Ristorante Sarrae di Villa Fiesole

Tra i suoi piatti signature, emerge la "Lingua di Manza con scampi Viareggio", un'opera d'arte che incarna perfettamente la sua filosofia gastronomica. Con ingredienti locali come l'olio extravergine di oliva delle colline fiorentine, chef Sardi conferisce ai suoi piatti un sapore autentico e radicato nel territorio, trasmettendo un pezzo di tradizione toscana a ogni boccone. «Ben lontano dal gusto degli olii che producono i professionisti del settore ovviamente è un prodotto artigianale senza ausilio di grandi risorse ma trattiene in sé tutto il gusto di Firenze e delle colline di Maiano, è qui che si trova l'uliveto dei miei zii, quindi direi che l'olio extravergine di oliva è un prodotto locale che adoro utilizzare e che credo debba essere presente in una cucina legata al territorio come la mia». Chef Sardi conferisce ai suoi piatti un sapore autentico e radicato nel territorio, trasmettendo un pezzo di tradizione toscana a ogni boccone.

La terrazza del Ristorante Sarrae di Villa Fiesole

L'integrazione della tradizione gastronomica toscana con tecniche innovative è la firma distintiva dello chef Sardi, che crea piatti che non solo sorprendono, ma anche deliziano i suoi ospiti, offrendo loro un'esperienza gastronomica indimenticabile. Le esperienze culinarie personali dello chef, radicate nelle tradizioni familiari e arricchite dalle esperienze internazionali, si riflettono nella sua cucina innovativa e appassionata, che continua a evolversi grazie all'innovazione e alla creatività costante. La cucina di Antonello Sardi riflette la sua continua ricerca di innovazione e creatività, mentre si impegna a sorprendere e soddisfare i suoi ospiti attraverso una ricerca incessante della perfezione e un'attenzione ai dettagli senza pari. Con lo chef Sardi alla guida, il Ristorante Sarrae di Villa Fiesole promette un'esperienza gastronomica unica, dove ogni piatto è un'opera d'arte e ogni ospite è un commensale privilegiato.

Hotel Villa Fiesole, charme in villa d'epoca sulle colline

Naturalmente l'Hotel Villa Fiesole non colpisce solo per il suo ristorante. L'Hotel Villa Fiesole è un boutique hotel 4 stelle di 32 camere sulle colline toscane a due passi da Firenze, che accoglie i suoi ospiti nell'atmosfera di una residenza storica con un romantico sguardo sulla città. L'edificio principale originariamente una serra utilizzata dai monaci del vicino monastero, oggi ospita la reception, le camere panoramiche e il ristorante. Nella sala colazione dalle ampie finestre la ricca scelta di prodotti freschi dolci e salati serviti a buffet è accompagnata dalla meravigliosa vista sulla città.

Hotel Villa Fiesole, immerso nel verde delle colline di Fiesole 1/8 Il giardino all'italiana dell'Hotel Villa Fiesole 2/8 Particolare del giardino dell'Hotel Villa Fiesole 3/8 La piscina dell'Hotel Villa Fiesole 4/8 La terrazza dell'Hotel Villa Fiesole 5/8 La corte dell'Hotel Villa Fiesole 6/8 Una delle stanze dell'Hotel Villa Fiesole 7/8 Sono 23 le stanze dell'Hotel Villa Fiesole 8/8 Previous Next

Passando dal giardino in stile italiano, si arriva alla villa ottocentesca, che offre camere ampie ed eleganti per piacevoli momenti di privacy e relax. Le camere si caratterizzano per peculiarità differenti: dimensioni degli ambienti, vista panoramica su Firenze, terrazzo o patio privato, soffitti affrescati, pavimenti in parquet o cotto. I soffitti affrescati, l'atmosfera sospesa nel tempo e la posizione tranquilla, regalano l'emozione tutta fiorentina di un soggiorno in una dimora signorile, al tempo stesso intima e familiare. L'hotel è pet friendly, accoglie gli animali domestici di piccola e media taglia senza alcun costo aggiuntivo e e dispone inoltre di un parcheggio privato.

Hotel Villa Fiesole

Via Frà Giovanni da Fiesole Detto l'Angelico 35 - 50014 Fiesole (Fi)

Tel 055 597252