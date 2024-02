A Milano sbarca Carino Nikkei, la dark kitchen nikkei per delivery e take away

Cariño Nikkei, il ristorante giapponese-peruviano che ha portato a Napoli nel 2018 il trend della poke in chiave nikkei, festeggia il suo quinto anniversario sbarcando a Milano con una dark kitchen e un accordo esclusivo con Glovo, sarà dunque possibile, anche nel capoluogo meneghino, ordinare a casa o in ufficio i piatti fusion del brand.

Lo chef Juan Carlos Yaranga Quispe e una box del Carino Nikkei

Inoltre, nel 2023, Cariño Nikkei ha chiuso con un aumento del 30% del fatturato, con un trend in continua crescita ed è stata siglata una partnership importante con il gruppo alberghiero LHP Hotels, il quale offrirà alla cucina nikkei le sue lussuose terrazze a Santa Margherita Ligure, Napoli e prossimamente, a Montecatini Terme.

Cariño Nikkei, l’incontro tra Giappone e Perù a Napoli

Il successo di Cariño Nikkei deriva dalla combinazione di qualità, estetica, ricerca, capacità di contaminare e innovazione. Il ristorante ha conquistato un vasto pubblico ed è diventato punto di riferimento per la cucina nippo-peruviana, tradizione gastronomica nata verso la fine dell’Ottocento quando i primi flussi migratori dal Giappone arrivarono in Perù, la parola nikkei deriva da Nikkeijin, che significa “emigrati giapponesi in terre straniere”.

Situato nel quartiere elegante di Chiaia, in piazzetta Rodinò, offre uno spazio minimale con colori vivaci, la cucina a vista, una sala interna accogliente con pareti dipinte a mano in stile esotico dall’artista Massimiliano Mastronardi e un ampio dehor esterno.

Il dehors del Carino Nikkei
Gli interni del Carino Nikkei
Mise en place del Carino Nikkei
Un tavolo del Carino Nikkei
Il Tiradito del Carino Nikkei
Brindisi al Carino Nikkei
Team di cucina del Carino Nikkei
Team di sala del Carino Nikkei

Cariño Nikkei si presenta come un ristorante versatile, si presta infatti per un pranzo leggero o un business lunch, per l’aperitivo che propone l’offerta para picar e per la cena. In questa cucina fusion, guidata dallo chef Juan Carlos Yaranga Quispe, il protagonista indiscusso è il pesce fresco, esaltato attraverso il mix tra il rigore tipico della cucina giapponese e l’estro dell’America latina.

Tra i piatti iconici ci sono il ceviche, pesce crudo marinato coniugato secondo diversi gusti, il tiradito, pesce crudo in stile sashimi ma più sottile, marinato e abbinato a frutta, salse o lime e ancora gli uramaki con frutti esotici, le pepite di pulled pork, tacos e gyoza impreziositi dalle combinazioni fusion dello chef.

Ma la poke sicuramente è un altro piatto simbolico del brand, con oltre 150 porzioni servite ogni giorno, ovviamente presentata in chiave nikkei ma anche in altre varianti, con una particolare attenzione alle materie prime e alla ricerca di nuove combinazioni.

Poke Butterfly close up
Uramaki del Carino Nikkei
Uramaki Fusion del Carino Nikkei
Dessert monoporzione al Carino Nikkei
Yaki Soba del Carino Nikkei
Poke Butterfly del Carino Nikkei
Aperitivo al Carino Nikkei
Uramaki al tavolo del Carino Nikkei

Dal riso Barbie, chiamato così per la colorazione rosa naturale data dalla barbabietola, all’ultima arrivata in carta, la Pokè Butterfly, colorata, leggera e attentamente bilanciata tra proteine vegetali e carboidrati, studiata in collaborazione con la nutrizionista Paola Marotta per una proposta healthy ma che non rinuncia in alcun modo al gusto.

Il menu offre anche dessert monoporzione de La Carlotteria, con ricette esclusive e inedite create appositamente per Cariño Nikkei firmate da Carlotta Garofalo.

Cariño Nikkei

Piazza Giulio Rodinò 26 - 80121 (Na)

Tel 081 19253881