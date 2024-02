Ecco cosa cucina Moreno Cedroni per i 40 anni della Madonnina del Pescatore

Quarant’anni e non sentirli. Anzi continuare a viverli in totale creatività… culinaria. Stiamo parlando di Moreno Cedroni che festeggia i 40 anni della Madonnina del Pescatore a Marzocca (Senigallia) il celebre ristorante due stelle Michelin aperto nel 1984. Anno dopo anno, accomodarsi ad uno dei suoi tavoli è sempre una novità. E per festeggiare il grande traguardo il nuovo menu sarà ispirato da Marco Polo. Il menu dei 40 anni sarà, infatti, un vero e proprio viaggio tra i sapori tra Venezia e Pechino andata e ritorno. Partenza? Lunedì 26 febbraio con la riapertura della Madonnina del Pescatore con il servizio del pranzo.

La Madonnina del Pescatore a Marzocca

I 40 anni della Madonnina del Pescatore: menu ispirato a Marco Polo

Come detto, il menu per i 40 della Madonnina del Pescatore si ispira al viaggio di Marco Polo lungo la Via della Seta: «Così come successe a Marco Polo - racconta Cedroni - i miei lunghi viaggi alla scoperta di culture e sapori unici e la mia curiosità hanno ispirato un'esperienza culinaria straordinaria che da Venezia si estende fino alla Cina, passando per Trebisonda, Bagdad, Aleppo, Teheran, Balck, Samarcanda, Kashgar, Pechino, Xanadu e Pagan. Dalle moeche veneziane al delizioso piccione alla pechinese, il viaggio culinario termina con un tripudio di dolci freschi e originali ideati da Luca (Abbadir, sous chef e alter ego di Cedroni, ndr), culminando infine con un ulteriore viaggio all’interno del viaggio con un emozionante ricordo dell’impronta del primo astronauta sulla luna. La piccola pasticceria, come sempre, riflette su un lucido che raffigura il viaggio di Marco Polo da Pechino a Venezia, aggiungendo un ulteriore strato di significato alla tavola».

Il menu dei 40 anni della Madonnina del Pescatore è ispirato ai viaggi di Marco Polo

Nei piatti della Madonnina del Pescatore i ricordi di infanzia di Cedroni

Accanto al nuovo menu “Luca e Moreno… il Viaggio di Marco Polo” ci saranno i piatti storici saranno riproposti a rotazione e il menu “Ricordi di Infanzia & Mariella” (Mariella Organi, moglie di Cedroni e a capo della sala).

Moreno Cedroni con la moglie Mariella Organi

«Narrano le mie esperienze in 40 anni di apertura de la Madonnina del Pescatore, le mie riflessioni, gli errori commessi, i successi raggiunti, i viaggi intrapresi e i sogni coltivati, non ultimo l’Orto Marino, con le creazioni iconiche che hanno segnato questo lungo percorso, i piatti saranno presentati con dettagliate descrizioni e aneddoti legati a ciascun piatto – continua lo chef - Con così tanti piatti da raccontare, ogni mese verranno proposti nuovi piatti per celebrare al meglio questi 40 anni di creatività culinaria».

Luca Abbadir e Moreno Cedroni

Madonnina del Pescatore, mangiare con i piedi nell’acqua

Senza dimenticare la location strepitosa della Madonnina del Pescatore: davanti il mare e l’interminabile spiaggia, dietro le colline accoglienti e verdi, vicino e nei dintorni città e paesi ricchi di arte e di storia; incastonato nella splendida cornice marchigiana, protetto da una stele devozionale ancora fortemente venerata da chi grazie al mare vive, e da cui prende il nome, sul lido di Marzocca, lì, infatti, è la Madonnina del Pescatore.

La Madonnina del Pescatore è l’attività più longeva di Cedroni, ormai rodata, sapientemente strutturata, ma sempre aperta all’innovazione, così come lo è il suo patron. Un luogo dove la tradizione abbraccia la sperimentazione, un palco dove non ci si ferma mai, teatro dell’arte culinaria nostrana, straordinariamente dinamica ed eternamente giovane.

Dal sous chef Abbadir, alter ego di Cedroni, alla moglie Mariella, che si prende cura degli ospiti, ogni collaboratore dello chef aderisce a questa filosofia di dedizione al lavoro, di passione, tutto ciò che rende la Madonnina assolutamente meritevole dei traguardi raggiunti.

Madonnina del Pescatore

Via Lungomare Italia 11 - 60019 Senigallia (An)

Tel 071 698267