Viaggio tra i fiori: 8 città dove la primavera è uno spettacolo da non perdere

Altro che “che fretta c’era…”. Sono in molti che non vedono l’ora che sia primavera. E in effetti, la primavera è, forse, il momento perfetto per viaggiare: le giornate si allungano, le temperature si alzano e la natura fiorisce in tutta la sua scenografica bellezza. Con l’arrivo dei nuovi boccioli sboccia in noi anche la voglia di esplorare il mondo con un nuovo sguardo e lasciarci affascinare dalle meraviglie del pianeta. “È la primavera…” cantava Marina Rei. È un periodo in cui i parchi si riempiono di persone desiderose di godersi il sole e l'aria fresca, mentre i turisti si lasciano coinvolgere dall'atmosfera festosa dei festival dei fiori, contribuendo così a ravvivare le città. E allora assecondiamola e lasciamoci guidare dal veneto profumato e andiamo alla scoperta di 8 mete nel mondo dove osservare da vicino la fioritura primaverile e il risveglio della natura.

Sanremo, la città dei fiori

Ovviamente partiamo da Sanremo, la città italiana dei fiori, ci accoglie con un paesaggio mozzafiato, montagne che si ergono sullo sfondo, colline che digradano dolcemente fino al mare, e la città che si riflette nel golfo, il tutto arricchito da una varietà di fiori e una vegetazione tropicale, con palme, cactus e cespugli fioriti.

Carro floreale a Sanremo

Siamo giunti nella rinomata Città dei fiori, dove vengono coltivate rose eleganti dallo stelo lungo e dal calice sontuoso, garofani profumati, begonie dai colori vivaci e camelie incantevoli. Le colline di Sanremo ospitano grandi serre e cisterne d'acqua, cuore pulsante dell'industria florovivaistica.

La maestria degli ibridatori, unita alle cure attente dei coltivatori e al clima favorevole, ha permesso la produzione di fiori di straordinaria bellezza, esportati in tutto il mondo. Passeggiare per le strade e i viali alberati di Sanremo significa immergersi in un universo di colori e profumi, viole gialle, lilla, rosse, sfumate in mille sfumature, ibiscus dai toni ardenti del rosso, del giallo e del rosa, e ciclamini fucsia e bianchi. Fiori ovunque, trasformando la città in un giardino variopinto lungo le rive del mare.

I garofani e le rose diventano sicuramente uno dei ricordi più preziosi di Sanremo, con il loro profumo e i colori che rimangono impressi nella memoria anche dopo aver lasciato la città.

Dove dormire a Sanremo: Royal Hotel Sanremo

Dal 1872, il Royal Hotel Sanremo si impegna ogni giorno a trasformare la vita dei suoi ospiti in un'opera d'arte, seguendo la filosofia di Oscar Wilde, combinare lo splendore del passato con le comodità del presente per offrire un piacere senza pari

Royal Hotel Sanremo (foto: www.royalhotelsanremo.com)

Ogni senso è sollecitato in un'esperienza coinvolgente, la vista si perde nei paesaggi incantevoli del parco subtropicale, della piscina disegnata da Giò Ponti e del mare circostante; l'olfatto è deliziato dai profumi dei fiori e dalle prelibatezze della cucina del ristorante; l'udito viene cullato dal silenzio arricchito dai suoni naturali che avvolgono l'ambiente; il gusto è appagato dai sapori prelibati dei piatti preparati dagli chef del ristorante; il tatto si rilassa nell'atmosfera pensata per alleggerire corpo e mente.

Ogni camera del Royal Hotel Sanremo rappresenta una perfetta sintesi di questa esperienza, offrendo ai suoi ospiti un microcosmo di piacere immerso in un ambiente più ampio sempre a disposizione.

Royal Hotel Sanremo | Corso Imperatrice 80 | 18038 Sanremo (Im) | Tel 0184 5391

La fioritura delle lenticchie di Castelluccio di Norcia

A Castelluccio di Norcia, nella splendida regione dell'Umbria, da metà maggio a metà luglio, Pian Grande si trasforma in un dipinto vivace e mozzafiato, dove il viola, il bianco, il verde, il turchese, il giallo e il rosso si mescolano in armonia. Qui, l'erba fresca verde si sposa con fiori come viole, papaveri rossi e i delicati fiori bianchi dalle sfumature viola delle lenticchie, insieme ad altre varietà che sbocciano spontaneamente, creando una tavolozza cromatica che emana gioia e vitalità.

Le lenticchie a Castelluccio di Norcia

Le lenticchie di Castelluccio di Norcia sono famose in tutto il mondo per la loro eccellente qualità, ma negli ultimi anni hanno acquisito fama anche per i colori sbalorditivi della loro fioritura, diventando un must per i visitatori. Oltre ad ammirare lo spettacolo naturale che si manifesta davanti ai loro occhi, i sentieri dei Monti Sibillini offrono l'opportunità di praticare trekking, consentendo di esplorare le maestose vette di roccia carsica e di respirare l'aria pura, circondati dal rigoglioso verde della natura.

Un'esperienza veramente unica è il trekking con i muli, che evoca i viaggi antichi lungo le mulattiere storiche, offrendo ai visitatori un'immersione autentica nella storia e nella cultura di questa regione affascinante.

Dove dormire a Nocia: Palazzo Seneca

Palazzo Seneca è il primo albergo di Norcia e uno dei primi in Umbria, essendo funzionante già dai primi del ‘900. La residenza subisce, con il passare del tempo, diverse modifiche ma mantiene ancora intatte, al piano terra, le caratteristiche degli ambienti a volte del Cinquecento.

Suite di Palazzo Seneca, (foto: www.palazzoseneca.com)

La struttura subisce un importante restauro in seguito al terremoto del 1997 che si conclude con la riapertura nel giugno 2008, ritornando ad essere uno dei monumenti più belli di Norcia. Palazzo Seneca è considerato un edificio altamente sicuro sotto il profilo antisismico.

Palazzo Seneca | Corso Sertorio 21 | 06046 Norcia (Pg) | Tel 0743.817434

I girasoli in Val d'Orcia

Il girasole, simbolo di vitalità e allegria, sboccia verso la fine della primavera, regalando uno spettacolo mozzafiato soprattutto nel mese di giugno. In Italia, le sue distese più celebri adornano i campi toscani, in particolare nella pittoresca Val d’Orcia. Qui, i maestosi girasoli dipingono vivaci macchie di colore dorato su un paesaggio caratterizzato da dolci colline punteggiate da filari di cipressi. Passeggiare o pedalare lungo i campi fioriti offre un'esperienza che sembra catapultare direttamente in uno dei vividi quadri di Van Gogh.

Campi di girasole in Val d'Orcia

Riconosciuta come Patrimonio dell'Umanità Unesco dal 2004, la Val d’Orcia offre uno scenario incantevole che incanta e affascina. Oltre agli incantevoli campi di girasoli, è possibile lasciarsi rapire dagli antichi borghi medievali e dalla generosa natura che offre prodotti di alta qualità, tra cui i rinomati vini, gioielli della tradizione enologica del sud della Toscana.

Dove dormire in Val d'Orcia: Hotel Il Borgo

Nel suggestivo borgo in pietra, sorto nel lontano 1700 all'ombra delle maestose mura e delle imponenti torri del Castello Banfi di Poggio alle Mura sorge l'Hotel Il Borgo a Montalcino (Si), originariamente concepito per accogliere i contadini al servizio dei nobili proprietari, sorge oggi un'autentica gemma dell'ospitalità italiana. Le antiche dimore, trasformate in lussuose camere e suite, narrano storie secolari attraverso le loro pareti di pietra.

Hotel Il Borgo (foto: www.castellobanfiwineresort.it)

Ogni spaziosa camera e suite si distingue per un design distintivo e originale, impreziosito da dettagli artigianali, tessuti pregiati e accessori esclusivi, che sottolineano l'esclusività di un soggiorno nel Borgo. L'eleganza senza tempo si fonde armoniosamente con il fascino storico del luogo, regalando un'esperienza indimenticabile immersa nella bellezza intramontabile della Toscana.

Hotel il Borgo | Castello di Poggio alle Mura | 53024 Montalcino (Si) | Tel 0577 877700



I tulipani ad Amsterdam

Nella primavera europea, Amsterdam si trasforma in una città incantata, avvolta da un'aura magica che cattura sia gli abitanti che i visitatori. Attraversata dai suoi caratteristici canali e animate da decine di biciclette che sfrecciano per le sue vie, la città si colora ancor di più con i tulipani che sbocciano in ogni angolo, regalando uno spettacolo unico durante la stagione della rinascita.

Tulipani al parco Keukenhof di Amsterdam

Uno dei luoghi più affascinanti da visitare in questa stagione è il Mercato dei Fiori Galleggiante, noto come Bloemenmarkt, dove i fiori vengono esposti e venduti su bancarelle-chiatte galleggianti, creando uno scenario pittoresco e profumato che incanta i sensi dei visitatori.

Ma l'esperienza primaverile ad Amsterdam non sarebbe completa senza una visita al Parco Keukenhof, conosciuto anche come il Giardino d'Europa. Con oltre 7 milioni di bulbi da fiore piantati su 32 ettari di terreno, il parco offre uno spettacolo mozzafiato che si estende fino all'orizzonte, con una varietà di colori e profumi che creano una vera e propria sinfonia per gli occhi e per il cuore.

In definitiva, Amsterdam in primavera si rivela un'esperienza indimenticabile, un mix di bellezza naturale e cultura che lascia un'impronta indelebile nei cuori di coloro che hanno la fortuna di visitarla in questa stagione così magica.

Dove dormire ad Amsterdam: Anantara Grand hotel Krasnapolsky Amsterdam

L'Anantara Grand Hotel Krasnapolsky Amsterdam è una rinomata struttura di lusso situata nel cuore della città, su Piazza Dam con vista sul Palazzo Reale. Da oltre 150 anni, accoglie illustri viaggiatori e ospita eventi legati alla famiglia reale e convegni internazionali. La sua posizione centrale lo rende il punto di partenza ideale per esplorare Amsterdam, essendo a pochi minuti a piedi dalla stazione ferroviaria centrale, dai principali musei e dai quartieri dello shopping.

Camera del Anantara Grand Hotel Krasnapolsky Amsterdam (foto:www.anantara.com)

Gli ospiti possono godersi una cena pittoresca presso il Grand Café Krasnapolsky in Piazza Dam o sperimentare le prelibatezze del ristorante stellato Michelin, The White Room. Per eventi speciali, il Wintergarden offre uno sfondo regale, mentre il Summergarden è l'ideale per feste private, offrendo un'oasi di tranquillità nel cuore della città. Gli ospiti possono anche concedersi momenti di relax presso la premiata Anantara Spa, dove sono disponibili trattamenti rilassanti.

Anantara Grand Hotel Krasnapolsky Amsterdam | Dam 9 - 1012 | JS Amsterdam (Paesi Bassi) | Tel 20 499 0163



Marsiglia e la lavanda

Situata sulle coste del Mar Mediterraneo, Marsiglia è una città vibrante e cosmopolita che vanta una ricca storia e cultura. Il suo animato porto è il cuore pulsante della città, mentre in primavera si trasforma in una cornice ancora più affascinante per esplorare le sue bellezze.

La lavanda a Marsiglia

Oltre alle classiche passeggiate sul lungomare, una tappa imprescindibile durante la primavera è l'esplorazione dei suoi giardini pubblici. Il Jardin du Pharo, che si erge su una collina con una vista mozzafiato sulla città, e il Parc Longchamp, con il suo suggestivo acquedotto e una varietà di specie floreali, tra cui la caratteristica lavanda, offrono agli visitatori un'oasi di tranquillità e bellezza.

Ma Marsiglia non è solo una meta da esplorare, è anche il punto di partenza ideale per scoprire la splendida Provenza. A pochi passi dalla città si estendono i campi di lavanda di Aix-en-Provence e Valensole, dove la maestosa bellezza dei campi purpurei, pervasi da una fragranza fresca e inebriante, crea un'atmosfera sospesa e senza tempo. È l'ideale per una rilassante passeggiata in un'oasi di pace, immersi nella bellezza della natura.

Dove dormire a Marsiglia: Intercontinental Marseille - Hotel Dieu

Icona di lusso senza pari, l'InterContinental Marseille-Hotel Dieu regna sovrano sulla collina del Panier, il quartiere più antico di Marsiglia. Sorseggia un pastis sulla sua terrazza mentre ammiri la vista mozzafiato della Basilica di Notre-Dame de la Garde, prima di deliziarti con le prelibatezze della cucina mediterranea nel nostro rinomato ristorante stellato Alcyone.

Intercontinental Marseille-Hotel Dieu (foto: www.ihg.comintercontinentalhotels.it)

Si può approfittare dei servizi esclusivi offerti, tra cui la moderna sala fitness, la rilassante piscina coperta o le coccole nella Spa by Clarins. A soli cinque minuti a piedi, il Porto Vecchio ti attende nel cuore pulsante della Città Focosa.

InterContinental Marseille-Hotel Dieu | 1 Pl. Daviel | 13002 Marseille (Francia) | Tel 4 13 42 42 42

Lanzarote e i fiori di cactus

Nell'incantevole arcipelago delle Canarie, Lanzarote si distingue come un'autentica perla dell'eterna primavera. Qui, i paesaggi vulcanici si mescolano armoniosamente con le caratteristiche case bianche, creando uno scenario unico al mondo. Le terre nere e rossastre, plasmate dall'azione millenaria dei vulcani, si contrappongono al blu intenso del mare e al cielo celeste, regalando agli occhi uno spettacolo di contrasti mozzafiato.

Fiori di Cactus a Lanzarote

Le montagne dall'aspetto austero, con le loro dolci forme, si ergono maestose sullo sfondo, mentre le spiagge di sabbia bianca e dorata si estendono lungo la costa, invitando al relax e al godimento del sole. Tra le palme frondose e i cactus che punteggiano il paesaggio, la primavera porta con sé un'incredibile esplosione di vita: le piante grasse germogliano e si vestono di fiori colorati ed eleganti, anche se fugaci nella loro bellezza.

Uno dei luoghi più suggestivi da visitare durante questa stagione è il Jardín de Cactus, un vero paradiso per gli amanti della natura che ospita oltre 1400 specie di cactus provenienti da tutto il mondo. Qui, tra le forme straordinarie e i colori vivaci delle piante grasse in fiore, ci si può immergere in un'atmosfera unica e suggestiva, apprezzando la bellezza fugace di questo spettacolo naturale.

Dove dormire a Lanzarote: Cesar Lanzarote

Nel cuore del Parco Naturale La Geria a Lanzarote, si erge il Cesar Lanzarote un'oasi senza tempo, un autentico gioiello circondato dai vigneti, regalando una vista spettacolare sul tramonto e sull'incantevole isola di Fuerteventura.

Suite dell'hotel Cezar Lanzarote

Con 20 lussuose sistemazioni, una sontuosa piscina che si affaccia sul mare e paesaggi vulcanici mozzafiato, questo luogo promette un'esperienza senza eguali. In questo scenario di rara bellezza, gli ospiti possono immergersi nella suggestiva atmosfera, esplorando i panorami mozzafiato, l'arte e la ricca storia di Lanzarote.

Cesar Lanzarote | Cam. Barranco Por la Vegueta 24 | 35572 La Asomada (Las Palmas) | Tel 928 877 676

Dublino e la natura colorata

La bellezza senza tempo di Dublino si manifesta in molteplici modi, dalle storie intrecciate nei suoi antichi castelli ai racconti animati nei tradizionali pub. Tuttavia, c'è una stagione in cui questo fascino diventa ancora più tangibile, e quella è la primavera. Con le temperature più miti e il risveglio della natura, la capitale irlandese si trasforma in un luogo di incantevole bellezza, arricchito da eleganti fioriture che sbocciano nei numerosi parchi della città.

Giardino floreale alla cattedrale di Saint Patrick

Nessuna visita primaverile a Dublino sarebbe completa senza una passeggiata nei suoi polmoni verdi, come il suggestivo St. Stephen's Green, uno dei parchi pubblici più antichi d'Irlanda, e l'imponente Phoenix Park, tra i più grandi d'Europa. Qui, tra alberi secolari e prati rigogliosi, ci si può immergere in un'oasi di tranquillità e bellezza, godendo dello spettacolo della natura che si risveglia dopo i rigori dell'inverno.

Ma l'incanto della primavera in Irlanda si estende ben oltre i confini di Dublino. Uscendo dalla città, ci si trova immersi in un mare di verde lussureggiante, con campi che si tingono di sfumature brillanti e vivaci grazie alle fioriture spontanee che punteggiano il paesaggio. È un momento magico, in cui la terra irlandese si risveglia dalla sua quiete invernale per mostrare tutto il suo splendore e la sua vitalità.

In definitiva, la primavera a Dublino e in tutta l'Irlanda è un'esperienza che incanta i sensi e riempie il cuore di gioia. È il momento perfetto per esplorare questa terra di miti e leggende, lasciandosi affascinare dalla bellezza senza tempo che la caratterizza.

Dove dormire a Dublino: Shelbourne Hotel

L'iconico Shelbourne Hotel è un autentico simbolo di prestigio nel cuore pulsante di Dublino. Situato di fronte al magnifico St. Stephen's Green, l'hotel si trova a pochi passi dai monumenti più celebri della città, nonché dalle principali zone commerciali e culturali. Tuttavia, il suo legame con la capitale irlandese va oltre la mera posizione geografica.

Ingresso dello Shelbourne Hotel (foto: www.theshelbourne.com)

Immersi in un'atmosfera di bellezza e lusso presso lo Shelbourne, gli ospiti possono godere di un'esperienza senza precedenti. Ogni camera, recentemente rinnovata, è unica nel suo genere, riflettendo un carattere e un fascino raffinato. Pensate come vere e proprie oasi di comfort, le camere sono un tributo all'illustre eredità di questo storico hotel a cinque stelle. Dai dettagli impeccabili al bianco cotone egiziano a 300 fili fino agli eleganti bagni in marmo, ogni elemento contribuisce a creare un rifugio opulento, perfetto per concludere una giornata emozionante nella vivace Dublino.

Shelbourne Hotel | 27 St. Stephens Green | Dublino (Irlanda) | Tel 353 1 663 4500

Reykjavik e lo straripante lupino

Nel nord dell'Europa, avvicinandosi all'estate, l'Islanda si prepara a offrire uno spettacolo di incomparabile bellezza. In questa terra selvaggia e maestosa, caratterizzata da cascate spettacolari, geyser e paesaggi mozzafiato, il cambiamento di stagione porta con sé un evento unico, la fioritura dei lupini, che colora il panorama di tonalità lilla e viola a partire dalla fine della primavera.

Il lupino islandese

Importati nel XIX secolo con l'intento di combattere l'erosione del suolo e migliorarne la fertilità, i lupini hanno preso piede inizialmente solo a Reykjavík. Qui, lungo il suggestivo lungomare della capitale islandese, è possibile ammirare questi fiori durante una rilassante passeggiata, immersi nella loro bellezza cangiante.

Ma oggi, la presenza dei lupini si estende a tutto il paese, trasformando i paesaggi islandesi in un mare di colori intensi che vanno dal viola al lilla, dal blu al rosa. Lo spettacolo che si offre agli occhi è semplicemente straordinario e difficile da descrivere a parole, è un'esperienza che va vissuta con tutti i sensi, respirando l'aria fresca e ammirando la natura in tutto il suo splendore.

Così, mentre il sole di mezzanotte inizia a illuminare le terre islandesi, i lupini dipingono un quadro incantevole che rimarrà impresso nella memoria di chiunque abbia il privilegio di vivere questo momento magico.

Dove dormire a Reykjavik: Iceland Parliament Hotel

Immerso nel cuore pulsante della città, con vista sul Parlamento islandese-Alþingi e la pittoresca piazza Austurvollur, l'Iceland Parliament Hotel è una vera gemma di Reykjavik. A soli cinque minuti a piedi, potrete raggiungere la maestosa cattedrale di Reykjavik, la moderna sala concerti Harpa e il suggestivo municipio.

Iceland Parliament Hotel (foto: www.hilton.com)

Lasciatevi deliziare da una cena indimenticabile presso il nostro ristorante, dove il gusto incontra la creatività in ogni piatto. E non dimenticate di dedicare un momento al relax presso il nostro centro benessere, dove il benessere e la tranquillità sono di casa.

Conosciuto come una delle principali sedi per conferenze ed eventi a Reykjavik, offriamo ben 8.500 piedi quadrati di spazio versatile e moderno, pronto ad accogliere ogni vostra esigenza. Sia che si tratti di un meeting aziendale o di un evento speciale, siamo qui per rendere ogni occasione un successo indimenticabile.

Iceland Parliament Hotel | Thorvaldsenstraeti 26 | 101 Reykjavík (Islanda) | Tel 354 513 3000