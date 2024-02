Voglia di carne alla brace? Ecco la selezione di Nero 9 a Milano

Nero 9 è diventato negli anni uno dei punti di riferimento per chi cerca carne alla brace di qualità a Milano. Il locale, che si trova a Brera, in via Anfiteatro, ha come focus la carne con l’osso con tagli alla Fiorentina, Costate, Tomahawk, carni di grandi dimensioni da condividere e da gustare esclusivamente con cottura su carboni ardenti naturali. Una selezione ristrettissima di razze, dalla Piemontese Italiana alla Manzetta Polacca, passando dalla Spagna con l’eccellenza dell’Angus.

La carne di Nero 9 sulla brace (foto Simona Bruno)

La Selezione di Nero 9 a Milano

Con l'arrivo del nuovo anno Nero 9 propone una novità in menu: una nuova selezione di carne - “La Selezione Nero 9” - che abbatte il tradizionale concetto di scelta in base alla sola razza. Lavorare con carni da allevamenti non intensivi, ma da allevamenti sostenibili e “artigianali” significa abbracciare una ricca varietà per genetica e per tipo di allevamento che regalano una diversità di caratteri organolettici, come il colore, l’odore, l’aspetto, il sapore e la consistenza che possono variare anche di molto tra i capi della stessa razza.

Ecco allora che nasce “La Selezione Nero 9”, una selezione che non fa più riferimento alla razza ma alla marezzatura e alla consistenza del grasso: un’ottima quantità dal colore ambrato distribuito in maniera uniforme e fine, capace di rendere succulenta e morbida la carne. Una carne che si può definire la selezione sulla selezione che sicuramente sarà in grado di dare soddisfazione ai palati più esigenti.

La sala di Nero 9 a Milano (foto Simona Bruno) 1/3 La carne di Nero 9 prima della cottura (foto Simona Bruno) 2/3 Carne da condividere da Nero 9 (foto Simona Bruno) 3/3 Previous Next

Fin dalla sua fondazione Nero 9 si è distinto per la qualità dei prodotti offerti, grazie ad un lavoro costante di ricerca e selezione dei migliori produttori artigiani e dei più alti standard qualitativi per gli allevamenti bovini, solo italiani ed europei. Nero 9 collabora con realtà che garantiscono il benessere all’animale preferendo quanto più possibile allevamenti all’aperto dove vengano rispettati i naturali processo di un allevamento, con la sicurezza dei più esigenti controlli di qualità stabiliti dall’Unione Europea.

La carne selezionata subisce poi un processo di frollatura a secco (Dryaged) che Nero 9 si impegna a garantire dai 30/40 giorni in su e che realizza con l’ausilio di particolari celle che compiono un’asciugatura superficiale in ambiente ad umidità controllata: una carne frollata a lungo che acquista morbidezza e nuovi sapori e profumi.

Nero 9

Via Anfiteatro 9 - 20121 Milano

Tel 0291672324