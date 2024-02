San Valentino in coppia o con gli amici ai Rocco Forte Hotels

San Valentino a tavola condividendo il desco con il proprio partner e, perché no, anche con amici o veri e propri sconosciuti? È la proposta dei Rocco Forte Hotels per celebrare in maniera alternativa la cena dedicata alla Festa degli innamorati all'interno delle sue strutture alberghiere.

San Valentino per chi sceglierà di passarlo nei ristoranti dei Rocco Forte Hotels chiede un unico impegno, scegliere con chi trascorrerlo! Che sia con un’amica, la persona amata, un familiare o una nuova conoscenza, in tutti gli indirizzi Rocco Forte Hotels, la cena assumerà una dimensione conviviale e d’allegria se trascorsa al “The Table of Love”. Dalla “solo dinner” a quella di coppia, tutti gli ospiti che sceglieranno di trascorrere la cena del 14 febbraio al tavolo in condivisione proposto per l’occasione, lo faranno all’insegna di un denominatore comune: l’amore per sé stessi, per il prossimo, per l’enogastronomia, l'amore per la bellezza e la condivisione.

Ai Rocco Forte Hotels a San Valentino sono di scena i The Table of Loves

San Valentino ai Rocco Forte Hotels con “The Table of Love”

Una celebrazione - con il tavolo sociale “The Table of Love” che affianca l’offerta tradizionale per le prenotazioni individuali - curata dal personale di sala e cucina che accompagneranno la degustazione del menù disegnato in cucina da Fulvio Pierangelini, Creative Food Director per Rocco Forte Hotels.

San Valentino ai Rocco Forte Hotels - Hotel Savoy

Nell’indirizzo fiorentino e in quelli romani, la proposta “The Table of Love”del 14 febbraio, si arricchisce di alcune proposte d’occasione:

FIRENZE | HOTEL SAVOY - Tre i signature cocktail che vedranno gli ospiti, guidati dall’Head Barman Federico Galli, cimentarsi nella creazione di cocktail per il loro amore:

DREAM DATE NEGRONI | Il classico negroni cocktail con il Campari Riserva Rare cask ed un touch di Sambuco;

SAVOY PASSION POTION | Un cocktail a base di vodka e frutto della passione servito in una Julep cup che ricorda una pozione di tè;

LOVE ELIXIR | Drink Analcolico con gusto di mandarino, lampone e acqua di gelsomino.

Per informazioni e prenotazioni per la serata “The Table of Love” del 14 febbraio inviare un'email a questo indirizzo.

San Valentino ai Rocco Forte Hotels - Hotel Savoy, Firenze

Hotel Savoy

Piazza della Repubblica, 7, 50123 Firenze FI

Tel. 05527351

San Valentino ai Rocco Forte Hotels - Roma, Hotel De la Ville

ROMA | HOTEL DE LA VILLE - Dal 12 al 18 febbraio, una settimana da vivere con le edizioni speciali dedicate all’amore al bar e al ristorante. “LOVE POTION” nell’eclettica cornice del Julep Bar è il cocktail tematico, ideato dal team del bar guidato da Simone di Serio, per intrigare gli ospiti grazie a una miscela dove trionfano: la tostatura intensa e decisa della fava di tonka, il sapore morbido del cioccolato fondente e la dolcezza dell'amarena. Al ristorante Da Sistina, in cucina Fulvio Pierangelini disegna uno speciale menu a quattro portate dedicato all’amore tra cui spiccano “Rombo, cicoria e salsa allo champagne” e una Saint Honoré arricchita con cioccolato, lamponi e sorbetto ai petali di rosa.

La cena, al “Table Of Love” o ai tavoli individuali, presso il ristorante Da Sistina prevede quattro portate al costo di 110 euro per persona (bevande escluse). Per prenotazioni scrivere una email a questo indirizzo.

Per ritagliarsi un’occasione di fuga invernale, la città eterna è sempre una buona scelta e tutti i soggiorni dall’11 al 15 febbraio, saranno accompagnati da:

Un massaggio per due e ingresso alle aree umide di Irene Forte Spa;

Cocktail Love Potion per due e amuse-bouche serviti in camera;

Cena al ristorante Da Sistina con il menu speciale dedicato a San Valentino

Per maggiori informazioni e prenotazioni di soggiorno con Offerta “Celebra l'Amore nella Città Eterna”.

San Valentino ai Rocco Forte Hotels - Hotel De la Ville, Roma

Hotel de la Ville

Via Sistina, 69, 00187 Roma RM

Tel. 06977931

San Valentino ai Rocco Forte Hotels - Hotel De Russie, Roma

ROMA | HOTEL DE RUSSIE - Dedica alla celebrazione dell’amore quattro appuntamenti nella serata del mercoledì del mese di febbraio.

All’interno del giardino di inverno del ristorante Le Jardin - temporaneamente accolto nell’incantevole Piazzetta Valadier - ogni mercoledì il “The Table of Love”, è dedicato alla cena à la carte nello spirito della convivialità, avvolti nell'affascinante architettura circostante.

A dare il benvenuto agli ospiti al tavolo conviviale, il cocktail “LOVE, DRINK, REPEAT” omaggio degli esperti mixologist del Bar Stravinskij, ideato per celebrare il mese dedicato all’amore. Dopo la live mixology e la degustazione di “LOVE, DRINK, REPEAT” - a base di gin, lamponi e passion fruit - la celebrazione prosegue con le proposte culinarie del ristorante Le Jardin, a firma Fulvio Pierangelini.

Mercoledì dedicati: 7 febbraio - 14 febbraio - 21 febbraio - 28 febbraio.

Per informazioni e prenotazioni scrivere a questo indirizzo e-mail, oppure a quest'altro.

San Valentino ai Rocco Forte Hotels - Hotel De Russie, Roma

Hotel de Russie

Via del Babuino, 9, 00187 Roma RM

Tel. 06328881

I Rocco Forte Hotels

Rocco Forte Hotels | Fondata da Sir Rocco Forte e sua sorella Olga Polizzi nel 1996, Rocco Forte Hotels è una collezione di 14 alberghi e resort di lusso dal carattere unico. Tutti gli hotel sono indirizzi iconici, sia storici sia moderni, ricavati all’interno di magnifici edifici in location eccezionali. Gestiti da una famiglia che si occupa di ospitalità da quattro generazioni, gli alberghi sono caratterizzati da un approccio distintivo al servizio, che garantisce agli ospiti di sperimentare il meglio della destinazione e delle aree circostanti. Rocco Forte Hotels comprende: Hotel de la Ville, Hotel de Russie e Rocco Forte House, Roma; Hotel Savoy, Firenze; Verdura Resort, Rocco Forte Ville Private e Villa Igiea, Sicilia; Masseria Torre Maizza, Puglia; Il Balmoral, Edimburgo; Brown's Hotel, Londra; The Charles Hotel, Monaco di Baviera; Hotel de Rome, Berlino; Hotel Amigo, Bruxelles e Hotel Astoria, San Pietroburgo.

Prossime aperture - 2024: Rocco Forte House Milano; 2025: The Carlton, Milano e Liscia di Vacca, Sardegna.