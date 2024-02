Alla scoperta del Castello di Miramare sulle tracce della principessa Sissi

Il legame tra Elisabetta di Baviera, più conosciuta come Sissi, e la città di Trieste ha radici molto profonde. La Principessa utilizzava, infatti, la città giuliana come base punto di partenza verso il sud e verso i suoi numerosi viaggi via mare. Elisabetta amava particolarmente viaggiare e nel viaggio trovava pace e distrazione dalla quotidianità che non la lasciava mai serena. Tra il 1869 e il 1896, la monarca austriaca soggiornò a Trieste quattordici volte, prima e dopo i suoi viaggi nel Mar Mediterraneo. Partendo da Trieste, Elisabetta raggiungeva anche la Grecia, dove fece costruire sull'Isola di Corfù nel 1890 l'Achilleion, un palazzo in marmo bianco presso il quale amava spesso tornare. C'è, però, un luogo particolare che simboleggia il legame tra Sissi e Trieste: il Castello di Miramare, dove Sissi risiedeva durante i suoi soggiorni triestini.

Il Castello di Miramare

Il Castello di Miramare, amato dalla principessa Sissi

Il Castello di Miramare fu voluto nella seconda metà dell'Ottocento da Massimiliano d'Asburgo, fratello dell'Imperatore Francesco Giuseppe, per la sua sposa Charlotte del Belgio e i due sposi vi abitarono insieme fino alla loro partenza per il Messico. Fu poi, come dicevamo, un luogo del cuore anche per Sissi, che amava le sue finestre affacciate sul mare e che utilizzava il Castello come base per i suoi viaggi, vicini e lontani. Non solo: Sissi amava particolarmente le ostriche che venivano allevate nelle acque di fronte a Trieste.

Gli interni del Castello di Miramare

All'interno del Castello è possibile visitare i luoghi nei quali viveva Sissi durante i suoi soggiorni con il marito Francesco Giuseppe. L'edificio storico, con la sua facciata in pietra calcarea bianca, bellissimo anche nella parte esterna, contiene più di venti stanze in diversi stili. L'ampio parco terrazzato, nel quale si trovano anche diverse piante esotiche, è stato progettato in origine come luogo di passeggiate e relax e dal quale scendendo una scalinata, si raggiunge il mare sottostante al Castello. Nel parco si trova anche il cosiddetto Castelletto, nel quale abitava Charlotte, moglie di Maximilian, morto tragicamente in Messico, e che ospita anche la sede della Riserva Marina di Miramare, con un centro visitatori gestito dal WWF. Oggi il Castello di Miramare e il suo parco sono aperti al pubblico e visitati dai turisti e dalle scolaresche, che ne ammirano le stanze ancora splendidamente arredate, passeggiano per il grande parco e si godono il meraviglioso panorama.

Dal Castello si raggiunge facilmente Trieste. Proprio in città, non distante dalla stazione ferroviaria, si trova il monumento a Elisabetta, ricollocato dopo anni di assenza nello stesso luogo dove l'opera venne inaugurata, per la prima volta, nel 1912.

Viale Miramare - 34151 Trieste

Tel 040224143