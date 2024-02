Sette destinazioni da non perdere per viaggiare nel 2024

Il nuovo anno è iniziato da poco e c'è ancora tutto il tempo per scegliere le destinazioni per i vostri viaggi nel 2024. Il portale trentino Viaggigiovani.it ne ha selezionate sette, insolite, molto diverse tra loro, ma accomunate dal grande fascino e dalla capacità di regalare emozioni indelebili. Scopriamole insieme.

Per le strade di Hanoi, in Vietnam

Dove andare nel 2024? Sette mete da non perdere

1- India

Paese dal fascino indiscutibile, è una meta dal trend in crescita per tante ragioni più pratiche dell'ovvia varietà culturale, tradizionale, paesaggistica e popolare dell'enorme Paese dai colori accesi, della conosciuta vastità del suo territorio che permette di visitarla più e più volte e vivere sempre esperienze differenti: ci riferiamo alla galoppante crescita economica che sta attraversando e alla trasformazione delle sue metropoli, e al conseguente miglioramento del livello dei servizi turistici, più adatti a un pubblico vasto.

Varanasi, in India

Inoltre, ha un ottimo rapporto qualità/prezzo, fattore non certo trascurabile.

2- Indonesia

La meta più varia che ci sia grazie alle sue 17.000 isole. L'effetto Bali sta giocando un ruolo importante, perché a cascata regala attenzione anche a Giava, Gili, Nusa e Komodo. Una tra le mete che, per l'operatore trentino, nel 2023 hanno vissuto uno degli anni più incredibili degli ultimi tempi: incremento per i viaggi su misura del 400% rispetto al 2022 e del 2000% rispetto al 2019. Certo, molto dipenderà molto dalle fluttuazioni delle tariffe aeree...

3- Namibia

Già il 2023 è stato un anno super per la Namibia, che ha attirato l'attenzione del turismo di tutto il mondo. Dopotutto, la Namibia ha un'alta concentrazione di paesaggi, e Sossusvlei e Deadvlei valgono da sole il viaggio.

Namibia

Inoltre, è una meta sicura che garantisce un'esperienza wild, ma senza rischi, abbracciando gli interessi e le esigenze di vari target di viaggiatori – dai campi tendati, all'on the road a bordo di una maggiolina fino ai lodge di lusso.

4- Perù

Perù, fascino senza tempo: protagonisti la cultura, l'artigianato, los peublos, ma anche i paesaggi. Machu Picchu e Palccoyo hanno sempre un forte richiamo, le seconde soprattutto – dette Rainbow Mountain -, sono spesso protagoniste delle attività social, grazie al loro aspetto altamente ‘instagrammabile'. Nota di merito anche per la gastronomia: il Perù è tra le cucine più rinomate al mondo. L'incognita resta l'instabilità politica, che nel 2023 ha portato a una contrazione dei viaggi.

5- Turchia

Ultima Europa o prima frontiera dell'Asia: poche ore di volo ed è subito Istanbul, tra le città più affascinanti al mondo.

Istanbul

Alla Turchia si possono dedicare pochi giorni come due/tre settimane, con esperienze e paesaggi disparati, avventure in spazi aperti o immersioni culturali.

6- Uzbekistan

Lontano ma non troppo, si visita anche in una settimana o 10 giorni, ha un prezzo competitivo ma garantisce un salto spazio-temporale in una cultura lontana e affascinante, in uno dei uno dei paesi della storica via della seta e dell'ascesa degli Stan, tra splendide meraviglie architettoniche del passato, preziosi filati colorati e bazar ricchi di aromi e tradizioni.

Uzbekistan

Beneficia ancora dell'effetto Pechino Express del 2022, che l'ha portato ad essere quasi una nuova Giordania.

7- Vietnam

Tra le mete orientali a lungo raggio è quella che vede un minor rincaro. Poche immagini sono così suggestive come quelle regalate dal Vietnam: terra di sconcertanti bellezze naturali e di complessità culturali, di megalopoli dinamiche e di villaggi di tribù collinari, il Vietnam è un paese straordinariamente avvincente. La popolazione è gentile e ospitale, il sorriso non manca mai. Inoltre, si presta ad essere combinato alla Cambogia, alla Thailandia e al Laos.