Albergo? No wellness place: ecco l'Ambasciatori Place Hotel di Fiuggi

Quando si parla di Fiuggi, in provincia di Frosinone, nel Lazio, si pensa subito alle sue acque curative. Qui dall'esperienza di una spa all'avanguardia nasce l'idea innovativa di un "wellness place". Infatti, l'Ambasciatori Place Hotel di Fiuggi, in Ciociaria, non è solo un hotel, ma un vero e proprio luogo di benessere a disposizione di ospiti e cittadini. Nato nel 1974 dalla passione di Franco Bonanni, si è evoluto nel tempo, anticipando le tendenze del settore. Nel 2007, sotto la guida della figlia Francesca, l'hotel ha inaugurato la prima spa all'interno di un 4 stelle locale. Qui oggi, il benessere va oltre il concetto tradizionale di spa, diventando un'esperienza olistica che abbraccia corpo, mente, spirito, ambiente e relazioni umane.

La piscina dell'Ambasciatori Place Hotel 1/10 La sauna dell'Ambasciatori Place Hotel 2/10 La vasca di galleggiamento dell'Ambasciatori Place Hotel 3/10 Relax e benessere in sauna all'Ambasciatori Place Hotel 4/10 Vasche idromassaggio all'Ambasciatori Place Hotel 5/10 All'Ambasciatori Place Hotel il benessere è totale 6/10 Realx in piscina all'Ambasciatori Place Hotel 7/10 Sala relax all'Ambasciatori Place Hotel 8/10 Il ristorante dell'Ambasciatori Place Hotel 9/10 La colazione dell'Ambasciatori Place Hotel 10/10 Previous Next

All'Ambasciatori Place Hotel il benessere consapevole

L'Ambasciatori Place Hotel non offre solo trattamenti e servizi, ma educa al benessere come stile di vita. L'obiettivo è stimolare gli ospiti a diventare protagonisti del proprio benessere, personalizzando la loro esperienza attraverso diverse attività:

• Spa e wellness: un'oasi di oltre mille mq dove l'acqua è protagonista, con vasche idromassaggio, vasca di galleggiamento, lettini ad acqua e rituali benessere.

• Cucina genuina e tradizionale: un ristorante e un bistrot dove gustare piatti preparati con ingredienti freschi e di stagione, senza vincoli di orario.

• Palestra boutique e attività outdoor: per mantenersi in forma all'interno e all'esterno dell'hotel.

• Servizi business e bleisure: per chi viaggia per lavoro e desidera conciliare impegni e benessere.

«Non ci limitiamo alla mera offerta di servizi spa, ma vogliamo contribuire a diffondere scelte, comportamenti e sane abitudini - afferma Francesca Bonanni - Il benessere diventa parte integrante della vita quotidiana, sia a livello personale che professionale. Lo staff dell'hotel, unito e appassionato, crede in questo progetto e si dedica con cura al benessere degli ospiti».

La Wellness Card dell'Ambasciatori Place Hotel

Per rendere il benessere un fatto concreto, l'Ambasciatori Place Hotel ha ideato la Wellness Card. Una tessera che accompagna l'ospite durante il soggiorno, incentivando attività che coinvolgono diverse aree del benessere e amplificandone i benefici.

La Wellness Card dell’Ambasciatori Place Hotel

La card premia chi punta sul proprio benessere, creando un vero e proprio wellness club che unisce persone consapevoli.

Alla scoperta della Ciociaria all'Ambasciatori Place Hotel

L'Ambasciatori Place Hotel si inserisce perfettamente nel contesto della Ciociaria, un'area ricca di storia, cultura e natura ancora poco conosciuta dal turismo di massa. L'hotel offre la possibilità di esplorare i borghi circostanti, come Vico, Anagni e Fumone, e di percorrere il Cammino di San Benedetto da Norcia, immergendosi nella bellezza del territorio.

Un'esperienza di benessere che va oltre il soggiorno

L'Ambasciatori Place Hotel è una storia di famiglia, di passione e innovazione. Un luogo dove il benessere diventa un'esperienza completa e trasformativa, che lascia un segno indelebile negli ospiti e li accompagna anche a casa.

Ambasciatori Place Hotel

Via dei Villini 8 - 03014 Fiuggi (Fr)

Tel 0775 514351