Novità sul lungomare di Pozzuoli: apre la trattoria gourmet Armonì

Un sogno che diventa realtà: quello di due amici, lo chef Mariano Armonia e l'imprenditore Giovanni Russo, che aprono Armonì in Corso Umberto I 177 a Pozzuoli (Na). Una trattoria gourmet dove nel menu spiccano i piatti dell'infanzia dello chef e quelli ispirati ai grandi personaggi di Napoli.

La sala di Armonì 1/3 Il muro con i vini di Armonì 2/3 Particolare della sala di Armonì 3/3 Previous Next

Chi è lo chef Mariano Armonia

Lo chef, Mariano Armonia, classe 1988, infatti, è cresciuto tra il Capri Palace, il Riccio, il Quisisana e L'Altro Cocoloco, per poi aprire un locale tutto suo nel 2017. Vanta anche consulenze internazionali, come quella per il ristorante “Pasta Fresca” dell'hotel 5 stelle Palace del Mar ad Odessa in Ucraina, ed esperienze televisive, più volte è ospite ad Alice Tv nella trasmissione condotta da Francesca Barberini.

Come è nata l'idea della trattoria gourmet Armonì

Oggi, proprio dove sorgeva il suo ristorante di mare, apre con l'amico di sempre Armonì. «Con Giovanni, mio migliore amico, siamo addirittura nati lo stesso giorno - racconta Armonia - è stato stimolante immaginare un nuovo percorso enogastrnomico. Di comune accordo abbiamo scelto di proporre una cucina semplice fatta di tradizione napoletana, ma con un abito da ristorante gourmet. Benvenuti, dunque, in un mondo di tradizione e cuore».

Cosa si mangia nella nuova trattoria gourmet Armonì

In tavola i piatti di famiglia, come “le uova in Purgatorio” dedicato a papà” e il “ragù di mammà” o l'omaggio ai grandi Napoletani come Eduardo De Filippo, con il “vermicello del puveriello, con uova in tegame, sugna, pepe e bottarga di tuorlo.

Lo chef Mariano Armonia e l’imprenditore Giovanni Russo

Un tuffo nei ricordi d'infanzia, in cui i profumi e i sapori, diventano un ponte tra generazioni, mescolando i racconti affettuosi dei nonni e della letteratura, con le amorevoli preparazioni della mamma e delle ricette amate da iconici personaggi. Grande cura è posta anche nei piatti senza glutine.

Obiettivo? Aprire altri locali Armonì

«Il nostro obiettivo è aprire una serie di locali a firma “Armonì” ed esportare questa esperienza culinaria anche all'estero - commenta Russo - Mariano è un grande chef, lo ha dimostrato in ogni sua esperienza, anche in televisione, e siamo sicuri che ci stupirà anche in questo nuova sfida».

I numeri di Armonì

E i numeri perché Armonì sia un successo ci sono tutti: 45 coperti, oltre 50 etichette tra bianchi, rossi e rosè, tra Campania, Toscana, Veneto, Trentino, Puglia, Sicilia, Abruzzo, Piemonte. E c'è anche una bella selezione di spumanti italiani e champagne come Joseph Perrier, Armand De Brignac, Cristal, Ruinart, Dom Perignon, Veuve Clicquot, La Grande Dame e Krug.

Armonì

Corso Umberto I - 177 Pozzuoli (Na)

Tel 081 866 4759