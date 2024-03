A Bormio la settimana bianca è divertimento per la famiglia, con o senza gli sci

A Bormio il divertimento non smette mai quando c’è di mezzo la neve e l’offerta del suo comprensorio è di fatto una lista infinita di attività dal divertimento inesauribile, tra scuole di sci dove si impara giocando, parchi giochi e funslope, piste da slittino e pattinaggio su ghiaccio.

Divertimento sugli sci sulle piste di Bormio

Impossibile poi non citare Bormio Terme, il posto perfetto per il relax in famiglia nonché unico stabilimento, all’interno del parco termale più grande delle Alpi, dove non solo i bambini sono tutti benvenuti (neonati inclusi!), ma hanno anche ampie aree completamente dedicate a loro dove possono giocare in totale sicurezza. Inoltre da quest’anno, a Bormio paese, c’è marmotta Taneda, la nuova mascotte di molti eventi dedicati all’intrattenimento dei bambini. Vediamo tutto ciò che Bormio può offrire nel dettaglio.

Bormio Terme, divertimento e benessere per tutta la famiglia

Come detto precedentemente, Bormio Terme è l’unico centro termale dove non esiste un’età minima d’accesso. Anche i neonati sono i benvenuti e fino ai 6 anni non compiuti i bambini non pagano. Sono in vendita i pacchetti per le famiglie a partire da 58 Euro, mentre i ragazzi fino a 16 anni hanno diritto a una riduzione sul prezzo giornaliero.

Bambini in piscina a Bormio Terme

Ci sono aree interamente dedicate ai più giovani tutte pensate per il divertimento, come un acquascivolo di ben 60 metri a cui possono accedere i bambini dai dieci anni e i genitori che eventualmente vogliono accompagnarli nello spasso.

Per la tranquillità di papà e mamma, invece, ci sono tre vasche termali a profondità ridotta (60 cm), due interne e una esterna in cui i bambini potranno divertirsi in sicurezza con il grande fungo cascata, gli spruzzi dei serpentello, tanti altri pupazzi e giochi d’acqua.

Alla partenza degli impianti di risalita di Bormio, Santa Caterina Valfurva e Valdidentro ci sono snow park dove i bambini si possono divertire mentre i genitori si gono le discese in pista: a Bormio, precisamente alla partenza della cabinovia di risalita Bormio-Bormio 2000, c’è il Trudy Park in cui è possibile muovere i primi passi sugli sci oppure fare le prime discese in slittino.

Acquascivolo a Bormio Terme
Divertimento in piscina a Bormio Terme
Vasca dei bambini a Bormio

Nel cuore del Parco Nazionale dello Stelvio, precisamente a Santa Caterina Valfurva, c’è il divertente baby park Mirtilla Land con tanti giochi e attività per i più piccoli. In quota, invece, all’arrivo della cabinovia Santa Caterina Plaghera, è presente un campo scuola perfetto per imparare a sciare con facilità grazie anche alla presenza di un comodo nastro trasportatore.

Infine, allo snow park di Valdidentro, oltre ai gonfiabili sulla neve c’è la giostra con gommoni per i più piccoli, mentre per i più grandi sono dedicati bob e slittini per le discese più ripide.

Family bob su rotaia, slittate in Val di Rezzalo e pattinaggio su ghiaccio

Un’emozionante attrazione per adulti e ragazzi è il Family Bob di Cima Piazzi, l’unico bob su rotaia della Lombardia che propone un percorso tra boschi e curve panoramiche nella località di Valdidentro. Accessibile vicino al Rifugio Conca Bianca, i ragazzi sopra i 120 cm possono guidare autonomamente, mentre i bambini dai 4 agli 8 anni devono essere accompagnati.

Discesa con lo slittino

Il Family Bob può essere definito una mini montagna russa, con una lunghezza di oltre 600 mt e che offre un’esperienza sicura e divertente, con la possibilità di raggiungere fino a 40 km/h. Inoltre ogni bob può ospitare fino a due persone ed è dotato di un freno in caso si preferisca rallentare la velocità.

La pista da slittino in Val di Rezzalo è una discesa lunga 3,5 km attraverso boschi di abete rosso che parte dalla piana di San Bernardo, nel comune di Sondalo. È raggiungibile con una passeggiata poco impegnativa che si sviluppa su un dislivello di 350 metri e, una volta arrivati, si fa una sosta gustosa al Rifugio La Baita, con prelibatezze della cucina valtellinese per poi lanciarsi giù per la pista con lo slittino, il tutto immersi nella natura.

Discesa con il bob

A Bormio, il Palazzo del Ghiaccio ospita una pista molto ampia adatta a tutte le età e livelli di esperienza, qui infatti possono divertirsi anche i principianti o i bambini utilizzando pinguini o delfini di sostegno per prendere confidenza sul ghiaccio. Le piste all’aperto di Santa Caterina Valfurva e Isolaccia si trovano in centro dei due borghi montani e fino a marzo sono aperte anche di sera, per essere così un’ottima alternativa per proseguire la giornata divertendosi.

Agriturismo Rini a Bormio, tra relax e benessere

Agriturismo Rini, dove il comfort si fonde armoniosamente con la natura circostante. Le camere e gli appartamenti sono concepiti con una filosofia ecologica, utilizzando esclusivamente materiali naturali di alta qualità, come l'abete bio e il larice spazzolato. Ogni dettaglio degli ambienti è curato con attenzione, garantendo un'atmosfera accogliente e rilassante. Il legno, protagonista indiscusso delle nostre strutture, diffonde una piacevole fragranza che avvolge gli ospiti.

Facciata dell'Agriturismo Rini di Bormio

Immersi nel suggestivo paesaggio del Parco Nazionale dello Stelvio, le camere offrono una vista mozzafiato sulle montagne circostanti, regalando momenti di pura contemplazione e serenità. L'ambiente luminoso e funzionale assicura un soggiorno piacevole e confortevole.

L'Agriturismo è circondato da una rigogliosa area verde, che invita al relax e al riposo rigeneratore. Ogni stanza è dotata di balcone privato, televisore, cassaforte, telefono e connessione wi-fi, per garantire il massimo comfort degli ospiti.

Camera classic all'Agriturismo Rini di Bormio
Camera Superior all'Agriturismo Rini di Bormio
Un bagno dell'Agriturismo Rini di Bormio
Cena al ristorante dell'Agriturismo Rini di Bormio

I bagni sonio forniti di doccia e bidet, asciugacapelli, scaldasalviette e saponi realizzati con materie prime vegetali e di alta qualità, per una routine di igiene personale all'insegna del benessere e della naturalità.

Scegliendo di soggiornare nell'Agriturismo Rini, si ha l'opportunità di immergersi completamente nella bellezza incontaminata della natura, vivendo un'esperienza indimenticabile all'insegna del relax e del benessere autentico.

Agriturismo Rini

Via Pietro Rini 2 - 23032 Bormio (So)

Tel 0342 901224