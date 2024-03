Pasqua 2024 tra la città e la campagna: ecco qualche proposta imperdibile

Programmi per le vacanze di Pasqua? Ecco qualche proposta per un viaggio speciale alla scoperta del Bel Paese! Per un'esperienza di relax, immergiti nel benessere dell'Hotel Terme Merano o dei resort termali sparsi nella meravigliosa campagna toscana di Italian Hospitality Collection. Se preferisci l'atmosfera vibrante delle città, lasciati conquistare da Lucca con un soggiorno all'elegante Grand Universe Lucca. E ancora, sempre in città, gli indirizzi di Hnh Hospitality a Verona, Venezia, Roma e Trieste.

Pasqua in hotel 2024

Inoltre, gli amanti della natura potranno trovare il loro paradiso al Renaissance Tuscany Il Ciocco Resort & Spa, dove potranno godersi attività all'aria aperta tra le colline toscane. Grado, l'incantevole "isola del sole", ti invita a esplorare una combinazione unica di storia, paesaggi mozzafiato e tradizioni autentiche. Indipendentemente dalla tua scelta, la Pasqua 2024 sarà un'esperienza indimenticabile, arricchita da relax, avventure e prelibatezze culinarie in questi luoghi suggestivi.

Pasqua di benessere all'Hotel Terme Merano

Non c'è niente che superi il piacere del sole primaverile e le temperature miti per godersi un weekend di relax nella bellissima Merano. Una sensazione di benessere amplificata se si sceglie di soggiornare in una struttura votata al wellness come Hotel Terme Merano. Ideato per chi è alla ricerca di una pausa dalla routine, l'hotel ha pensato allo speciale pacchetto Pasqua a Merano (valido dal 29 marzo al 1° aprile 2024) che include tre pernottamenti in camera design con ricca colazione a buffet, menu à la carte con piatti benessere e specialità locali, raffinato menù di pesce il Venerdì Santo, mentre la domenica caccia alle uova per la felicità dei più piccoli, aperitivo e Gran Galà di Pasqua.

Hotel Terme Merano, (foto: hoteltermemerano.it)

Durante tutto il soggiorno gli ospiti potranno concedersi momenti di puro benessere nella Sky Spa, un'oasi di 3.200 m² e adults only, dalla quale godere di una splendida vista panoramica sulla città tra un tuffo nella infinity pool, un bagno di vapore, relax nelle vasche idromassaggio e perchè no, qualche allenamento nella palestra con vista prima di scegliere tra i diversi trattamenti benessere proposti nello Spa Menu. Anche le famiglie possono trascorrere le vacanze pasquali all'insegna del benessere, approfittando della Garden Spa dell'hotel, situata a livello giardino, con piscina sia esterna che interna, e dell'entrata alle Terme Merano, raggiungibili direttamente in accappatoio percorrendo il celebre tunnel che le collega all'hotel. Nel pacchetto è incluso anche il noleggio gratuito di biciclette e E-bikes per percorrere le tante ciclovie che partono da Merano come la Ciclabile della Val D'Adige che porta a Bolzano, o semplicemente per scoprire i dintorni della cittadina pedalando sul lungo fiume Passirio o raggiungendo i Giardini Botanici di Castel Trauttmansdorff con le tante specie di piante. Tariffe del pacchetto da €885 per persona.

Hotel Terme Merano | Piazza Terme 1 | 39012 Merano (Bz) | Tel 0473 259000

Raffinatezza e tradizione per una Pasqua indimenticabile al Grand Universe Lucca

Nel cuore di Lucca, l'hotel Grand Universe Lucca è la destinazione perfetta per vivere una Pasqua immersa tra delizie culinarie, paesaggi da sogno e il fascino culturale della città. L'hotel rappresenta un inno alla città e alla sua storia tramite i colori, i tessuti e il design contemporaneo e minimalista all'insegna della musica e dell'eleganza, con un rooftop che gode di un'ottima vista sul Teatro del Giglio, le sue stanze portano i nomi dei vari tempi di musica (Adagio, Allegro…), il grande pianoforte all'entrata che vi accoglie e un menu perfetto per una Pasqua speciale.

Grand Universe Lucca, (foto: hotelgranduniverselucca.com)

Si parte con carciofo a bassa temperatura, fonduta di scoppolato di pedona e petto d'oca affumicato. Seguiti da un risotto alla crema di cardi con tartufo bianchetto e dei raffinati bottoni di asparagi e mascarpone. E poi spalla confit di agnello e una croccante costoletta fritta e si finisce in bellezza con la tradizionale Colomba Pasquale, servita con crema all'arancia e ganache al cioccolato. Il prezzo per persona, bevande non incluse, è di 65 euro. Le camere disponibili dopo la cena pasquale partono da 300 euro a notte presso il Grand Universe, mentre presso il Grand Universe La Residenza da 420 euro a notte. Inoltre, c'è la possibilità di immergersi nelle ricchezze culturali e artistiche di Lucca, tramite il Bike Tour offerto dall'hotel: per soli 25 euro a persona l'hotel include il noleggio di biciclette e un invitante snack, per esplorare il gioiello più prezioso di Lucca: il suo centro storico.

Grand Universe Lucca | Piazza Del Giglio 1 - Piazza Napoleone | 55100 Lucca (Lu) | Tel 0583 40041

Buon cibo e adrenalina presso il Renaissance Tuscany Il Ciocco Resort & Spa

Per gli amanti della natura toscana Renaissance Tuscany Il Ciocco Resort & Spa è il luogo ideale nel quale spendere le proprie vacanze pasquali. In occasione della Pasqua, la cucina dell'hotel, ha organizzato un pranzo speciale per i suoi commensali, che si aprirà con un antipasto di carpaccio di chianina, insalatina di carciofi novelli e raspadura di parmigiano reggiano; come primo un risotto con cavolo nero mantecato e crescenza e petali di tartufo scorzone; a seguire agnello in due consistenze, con soffice di topinambur e salsa ai frutti rossi. Come dessert un dolce tipico della Pasqua siciliana lo zuccotto pasquale con gocce di cioccolato con caffè e altri piccoli dolci stagionali. Il menu ha un costo di 55 euro a persona, bevande escluse.

Renaissance Tuscany Il Ciocco Resort (foto: tui.com)

Inoltre, per Pasquetta il Resort propone un brunch adatto a tutti i palati, ricco di diverse pietanze dolci, salate e alcune della cucina tipica toscana, il brunch sarà accompagnato da diverse bevande e avrà un costo di 40 euro a persona incluse le bevande. Per concludere la giornata e permettere una piacevole digestione e arricchire l'esperienza della giornata, in prossimità del resort è possibile cimentarsi in varie attività all'aria aperta, come ad esempio al Parco Levigliese Adventures Park che rappresenta il luogo ideale per vivere esperienze adrenaliniche e sportive come ad esempio canyoning, arrampicata, ricerca dell'oro, corsi di sopravvivenza, escursioni in grotte naturali, trekking e molto altro adatte sia a bambini che adulti.

Renaissance Tuscany Il Ciocco Resort & Spa | Via Giovanni Pascoli | 55051 Castelvecchio Pascoli (Lu) | Tel 390 583 7691

Pasqua no stress nei resort termali di Italian Hospitality Collection

La primavera è sinonimo di rinascita, di rinnovamento, cosa c'è di meglio dei benefici delle acque termali per concedersi un “nuovo inizio”? In Toscana, i resort di Italian Hospitality Collection hanno creato delle speciali proposte di soggiorno per una Pasqua no stress, una piacevole pausa dalla quotidianità per regalarsi unicamente momenti di relax. A Bagni di Pisa, storica residenza dei Granduchi di Toscana a San Giuliano Terme, a pochi chilometri da Pisa, il pacchetto prevede tre notti con colazione, un pranzo Pasquale che unisce il meglio della tradizione all'estro dello chef, un aperitivo al Bar Shelley - che porta il nome dell'autrice di Frankenstein, Mary Shelley, che amava soggiornare qui con il marito poeta - oltre all'accesso alla Spa termale, l'esperienza nella Grotta termale dei Granduchi e un massaggio rilassante ai fiori di arancio e incenso (tariffe da 564 euro per persona; validità 29 marzo-2 aprile).

Fonteverde Lifestyle & Thermal Retreat, (foto: sancascianoleaving.it) 1/2 Bagni di Pisa Palace, (foto: bagnipisa.com) 2/2 Previous Next

Eleganza e benessere sono invece gli ingredienti della Pasqua a Fonteverde, situato a San Casciano ai Bagni nel cuore della Val d'Orcia, che oltre a tre pernottamenti, colazione e Gran Buffet di Pasqua della tradizione toscana al Ristorante Ferdinando I, include momenti di benessere nella Spa termale e il “Rituale del Santuario ritrovato” un massaggio rilassante rigenerante agli oligoelementi termali (tariffe da 1.074 euro per persona; validità 29 marzo-2 aprile). Nel suo parco secolare, Grotta Giusti a Monsummano Terme, affascina da sempre per la sua unica e più grande d'Europa grotta termale naturale all'interno della quale si potrà vivere l'esperienza del bagno di vapore inclusa nel pacchetto di Pasqua insieme a un massaggio viso e corpo antiossidante all'olio di germe di grano ad alto contenuto di vitamina E dalle proprietà emollienti e protettive. L'accesso alla Spa termale, il Pranzo Pasquale e i tre pernottamenti con colazione completano l'offerta (tariffe da 561 euro per persona; validità 29 marzo-2 aprile).

Bagni di Pisa Palace & Thermal Spa | Largo P. B. Shelley 18 | 56017 San Giuliano Terme (Pi) | Tel 050 88501

Fonteverde Lifestyle & Thermal Retreat | Località Terme 1 | 53040 San Casciano dei bagni (Si) | Tel 0578 57241

Weekend di primavera a Grado, l'isola del sole

Grado, l'isola del sole, offre un mix affascinante di storia millenaria, paesaggi mozzafiato e tradizioni autentiche, e grazie al suo clima mite è la destinazione ideale per chi cerca un pausa tra relax, cultura e natura durante le vacanze primaverili. È questo il periodo perfetto per passeggiare lungo le spiagge dorate e godersi le attività all'aria aperta: a Grado c'è l'imbarazzo della scelta! Chi vuole cimentarsi con il kitesurf - l'area è per i suoi venti particolarmente adatta a questo sport - potrà seguire i corsi individuali o collettivi, organizzati del team di Kite Life Fvg Asd, mentre per chi ama pedalare non mancano le opzioni per scoprire Grado in libertà. In bicicletta tra i percorsi ideali per una gita di primavera c'è l'Anello di Grado un itinerario di 11 km, adatto anche alle famiglie, che parte dal celebre Porto Mandracchio, il porto vecchio della cittadina, e si snoda tra il centro storico dove ammirare le pittoresche vie e le Basiliche come quella dedicata a Sant'Eufemia, le spiagge e ovviamente la laguna.

Hotel Riva Palace, (foto: rivapalace.it)

Gli amanti della cultura potranno addentrarsi tra i calli e i campielli del borgo, e visitare il Museo della Pesca e della Civiltà lagunare che racconta la storia degli abitanti della laguna di Grado che hanno sviluppato tecniche di pesca, stili di vita e tradizioni proprie. Una laguna affascinante da esplorare anche comodamente con un'escursione in barca a cura dei motoscafisti gradesi o dei taxi boat. Grado fa anche rima con benessere: qui si trovano le Terme Marine che offrono programmi specifici, piscine, saune, nebbia marina, il tutto per regalarsi un momento di relax anche in vacanza. L'isola del sole non lascerà indifferenti gli amanti della buona cucina che potranno deliziarsi con itinerari enogastronomici che offrono un connubio unico tra i sapori della laguna e del mare con piatti tipici da gustare nei ristoranti e negli storici locali del “castrum”, della città vecchia. Nel weekend di Pasqua tornerà anche l'appuntamento con Grado Street Food che vedrà come protagonista il cibo di strada nazionale e internazionale, musica e Dj Set. Sport, natura, cultura, esperienze culinarie... Grado la meta che soddisfa ogni voglia di vacanza di primavera.

Hotel Riva Palace | Riva Ugo Foscolo 14 | 34073 Grado (Go) | Tel 0431 476580

Venezia, Verona, Trieste e Roma. Fuga di primavera all'insegna dell'arte

Per chi freme dalla voglia di abbandonare il cappotto e pensare alle prossime gite fuori porta primaverili, Hnh Hospitality con le sue 16 strutture lungo lo Stivale, si prepara ad accogliere nelle sue principali città d'arte tutti coloro che vogliono approfittare dei ponti primaverili di quest'anno. Nella città che è stata il teatro della storia d'amore di Romeo e Giulietta e che da giugno incanta con la programmazione dell'Opera all'Arena, si trova Hotel Indigo Verona - Grand Hotel Des Arts, un boutique art hotel a pochi passi dall'Arena che nel tempo ha saputo conservare la sua storia e il suo fascino unico. Con il Pacchetto Discover Verona è possibile anche provare l'esperienza di una visita in una pregiata cantina della Valpolicella con degustazione di vini. A Venezia, Hotel Indigo Venice - Sant'Elena è un boutique hotel, ospitato sull'Isola di Sant'Elena, in un ex monastero degli anni '30 con un meraviglioso chiostro interno, a pochi passi dai Giardini della Biennale, in un contesto intimo e ricercato. La struttura propone il pacchetto Discover Venice, una coccola per due persone che include l'esperienza artigianale di creare perle di vetro di Murano.

Hotel Indigo Verona - Grand Hotel Des Arts, (foto: indigoverona.com) 1/3 Hotel Indigo Venice - Sant‘Elena (foto: booking.com) 2/3 Double Tree By Hilton Trieste, (foto: dttrieste.com) 3/3 Previous Next

Durante la bella stagione, cocktail e aperitivi sono serviti nell'incantevole giardino interno. Per chi ha voglia di visitare una città multiculturale e ricca di storia come Trieste, ma senza rinunciare al relax, il DoubleTree by Hilton Trieste è la scelta perfetta. La struttura sorge in palazzo storico dei primi anni del '900 ed era la sede della compagnia di assicurazioni Ras. Sorseggiare un drink o un “nero” nel bar storico Berlam Coffee Tea & Cocktail, adiacente al ristorante, il cui nome è un omaggio alla famiglia di architetti triestini che firmò il progetto del palazzo, è un'esperienza imprescindibile.

Hotel Indigo Verona - Grand Hotel Des Arts | Corso Porta Nuova 105 | 37122 Verona (Vr) | Tel 045 595600

Hotel Indigo Venice - Sant'Elena | Calle Buccari 10 | 30132 Sant'Elena (Ve) | Tel 041 271 7811

Double Tree by Hilton Trieste | Piazza della Repubblica 1 | 34122 Trieste (Ts) | Tel 040 971 2950

La Pasqua secondo Palazzo Belvedere

Vivi un'esperienza speciale di Pasqua a Palazzo Belvedere a Montecatini Terme, con il pacchetto "Aquiloni!" che offre attività all'aria aperta, laboratori creativi e momenti di condivisione. Costruisci e decora il tuo aquilone, partecipa al tradizionale pic-nic di Pasquetta a Fonte dei Marmi e goditi un'escursione a Montecatini Alto con visita guidata alla Tenuta Cavozzoli. Per il benessere, una lezione di yoga all'aperto e un brunch toscano con specialità della tradizione locale.

Palazzo Belvedere a Montecatini Terme

Il pacchetto include 3 notti con colazione, lezione di yoga, brunch di Pasqua, laboratorio di aquiloni, pic-nic di Pasquetta, escursione e caccia alle uova pasquali, a partire da € 1.041 per due adulti in camera Comfort con accesso alla Home Spa dell'hotel.

Palazzo Belvedere | | Viale Fedele Fedeli 10 | 51016 Montecatini Terme (Pt) | Tel 0572 70251

A soli 13 km da Cefalù, la cittadina sospesa “tra il cielo e il mare”, come la descrive Guy de Maupassant, si trova il Mangia's Pollina Resort, un angolo di paradiso, immerso in 20 ettari di parco naturale, adagiato su un promontorio circondato dal mare, con le montagne che si susseguono a perdita d'occhio, la Rocca di Cefalù, che incanta con la sua ricca storia e infine le Isole Eolie all'orizzonte, un panorama che toglie il fiato. Per Pasqua il Mangia's Pollina Resort offre un viaggio attraverso le migliori ricette della cucina italiana e un'esperienza culinaria internazionale, con piatti creati ad hoc degli chef del resort, tra momenti di show cooking ed esperienze gourmet uniche.

Mangia's Pollina Resort a Cefalù

Offerta Pasquale: si inizia la giornata con una colazione arricchita dalla rosticceria siciliana artigianale, che include un'offerta di dolcetti di mandorla siciliani, crepes cucinate al momento, pan cakes e waffes. A pranzo, si è deliziati con capolavori culinari come il Timballo di Agnello, fagottino di pasta fresca allo scoglio, pasta al ragù del maialino nero di Nebrodi. Le proposte gastronomiche rivisitano anche la migliore cucina mediterranea. Sarà, così, possibile assaporare antipasti a base di pesce fresco, come le tartare di ricciola, di tonno e salmone. E, ancora, gustare i primi piatti caratteristici delle Madonie e di Cefalù come la pasta fresca al nero di seppia, il pesce spada con melanzane e mentuccia, i “cucunci” con baccalà aromatizzato all'arancia, e i risottini allo zafferano per una vera esperienza culinaria a tutto tondo. Il giorno di Pasqua, i piccoli avranno, inoltre, la possibilità di divertirsi con attività come la decorazione delle uova, mentre per gli adulti è prevista una cooking class dove imparare a preparare la colomba tradizionale. Prezzi a partire da 550€ a camera, per un minimo di 2 notti di soggiorno.

Mangia's Pollina Resort | Contrada Rais Gerbi | 90010 Pollina (PA) | Tel 0921 437113

La Pasqua dell'AlephRome Hotel, Curio Collection by Hilton

L'Aleph Rome Hotel, Curio Collection by Hilton, splendido hotel nel centro di Roma, è pronto ad accogliere l'arrivo della primavera celebrando la magia della Pasqua. Domenica 31 marzo si potrà festeggiare in allegria con lo speciale Brunch di Pasqua, una vera e propria esplosione di gusto con le pietanze tradizionali pasquali romane e napoletane, declinate dall'Executive Chef Carmine Buonanno in chiave moderna con il suo inconfondibile tocco creativo. Un buffet che vedrà protagonisti i piatti della tradizione: dall'abbacchio alla vignarola ai carciofi alla romana, dalle lasagne ai timballi e per finire i dolci pasquali, tra cui l'immancabile pastiera, la colomba e tante uova di Pasqua.

Aleph Rome Hotel, Curio Collection By Hilton, (foto:www.historichotels.org)

Per la cena, sia nel giorno di Pasqua che nel lunedì di Pasquetta l'appuntamento è con Le Petit Chef & Family, la formula che propone una vera e propria esperienza culinaria e di intrattenimento, che, grazie alla tecnica del videomapping, farà divertire l'ospite con un nuovissimo spettacolo audiovisivo e immersivo proiettato direttamente sul proprio tavolo. Il menu, che segna lo scandire delle stagioni, inizia con il primaverile Gamberi con pasta kataifi, coulis di piselli profumato al limone, salsa yogurt, erbette e caviale, per proseguire con l'estivo Farfalle ripiene di burrata, pomodori confit, king crab, erba cipollina, mais bruciato e bottarga, e continuare con l'autunno e l'inverno con la Costata di manzo dry aged su purea di zucca, verdure baby arrostite e sugo di carne e il Brownie al cioccolato con gelato alla vaniglia, salsa al caramello e marshmallow. Per finire, un trionfo di Dolci Pasquali. Immancabile sarà un appuntamento di bellezza in chiave vegan e green a Le Caveau by Narducci Hair & Spa. All'interno della spa sarà possibile, godere di un momento di benessere totale grazie ad un percorso che comprende hammam, sauna finlandese, jacuzzi e docce emozionali. Una Pasqua speciale, un fiorire di iniziative speciali all'insegna del benessere, del gusto e della natura, con attività adatte a soddisfare famiglie, coppie e amici in uno splendido contesto nel cuore di Roma.

Aleph Rome Hotel, Curio Collection by Hilton | | Via di S. Basilio 15 | 00187 Roma (Rm) | Tel 06 422 9001