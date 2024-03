Al Singer Palace di Roma pranzi, aperitivi e cene con vista sulla Capitale

Roma è bella sempre, ma dall'alto ha un fascino unico. Non è un caso, allora, che moltissime strutture della Capitale sfruttino la loro vista per offrire ai clienti esperienze speciali. È il caso, per esempio, del Singer Palace, dove l'offerta gastronomica e di mixology può contare su un ingrediente in più: la vista.

Il Ristorante Le Terrazze del Singer Palace a Roma

Al Ristorante Le Terrazze del Singer Palace

Il Ristorante Le Terrazze - al 5 piano dell'hotel - è guidato dal giovane chef Alessandro Fiacco, laziale di origine e formatosi all'Istituto professionale alberghiero di Cassino; la sua offerta gastronomica è fortemente legata alla tradizione locale, ma sorprende con divertenti rivisitazioni contemporanee. Lo chef ama i carboidrati e il suo piatto iconico la Carbonara, con guanciale croccante, uovo e pecorino, che reinterpreta con l'aggiunta del tartufo o con il carciofo, in base alla stagione.

Alessandro Fiacco (foto Stefano Pinci)

Il suo menu è il frutto del suo grande carattere estroverso e dell'abilità di creare piatti sfiziosi, dove protagonista è la materia prima; come la “Parmigiana di melanzane” o il “Risotto allo zafferano e Gambero rosso di Mazara del Vallo”, “Agnello allo scottadito”, il “Baccalà in guazzetto”. Molte le proposte vegetariane come la zuppa di patate e porro con cicoria saltata o la vellutata di zucca amaretti e timo e ancora ceci e castagne. Contorni di stagione e una scelta di dessert anche a cucchiaio chiudono il menu.

Il Risotto allo zafferano e Gambero rosso di Mazara del Vallo di Alessandro Fiacco
La Parmigiana di Melanzane di Alessandro Fiacco
Il Guazzetto di polpo e calamari con crostini al timo di Alessandro Fiacco

«Amo la semplicità e la cucina è il mio regno “pochi ingredienti ma buoni”. I miei piatti sono realizzati per un pubblico che chiede una cucina che rispetti la tradizione, ma che sia al contempo moderna, eseguita con tecniche innovative», dichiara l'executive chef Alessandro Fiacco.

Sul rooftop c'è il Jim's Bar

Il Rooftop Jim's Bar invece, l'ultimo piano, è il regno di Federica Geirola, Bar Manager - lei, bolognese d'origine, ha vinto numerose competizioni nel mondo della Mixology, tra cui anche il premio “Lady Amarena Italia” di Fabbri, di cui è diventata in seguito Ambassador in Italia e nel mondo. Federica ha creato un vibrante menu di Cocktail e Drink, con signature evergreen dai titoli evocativi come il Cocktail “Roma la luna e tu” o l'intrigante “Cinofollia”.

Il Jim's Bar del Singer Palace

Ama la musica e si ispira ad essa legando i suoni alla creazione dei suoi drink, che si caratterizzano per le note ferme, decise e sensoriali, ma anche per le scale di colori. La sua creazione immancabile durante un aperitivo al tramonto è il cocktail “Singer” - analcolico, creato con succo d'arancia, sciroppo di Frutto della passione Fabbri, succo Lime, Tonica, ideale per un aperitivo ad ogni ora della giornata e per ogni ospite.

Federica Geirola e il suo Roma, la luna e tu
La vista dal Jim's Bar
L'Americano del Jim's Bar

La cocktail list è caratteristica e suddivisa in base al mood che Federica ha pensato per gli ospiti: la selezione “From Jim's with Love” racchiude i Signature drinks- “Neverending Drink Story” è la proposta dei cocktail senza tempo - “La nostra Selezione” è dedicata agli spirits e liquori - “La nostra Cantina” invece, ai vini. Immancabile anche una selezione gourmet di snack per l'abbinamento ai cocktail.

Vista e design al Singer Palace

Negli spazi del Singer Palace, il design è protagonista e ne determina il carattere contemporaneo. Se nella lobby i divani di Le Courbusier accolgono gli ospiti, sulle terrazze il sodalizio tra i tessuti di Riant Firenze e le Lampade Prandina creano l'atmosfera perfetta nella danza tra spazi interni ed esterni - con tavoli e aree living. Il Ristorante e il Bar sono oggi gli indirizzi romani dove l'offerta gastronomica e mixology comprendono e coinvolgono anche la vista, mozzafiato sulla città e sullo skyline fatto di cupole e statue, di storia che si sposa con il design.

A perdita d'occhio durante un pranzo, cena o aperitivo si ammira la storia e la bellezza di Roma, dalla Colonna Antonina, a Montecitorio, dal Collegio Romano di Padre Athanasius Kircher a Torre Delle Milizie, dal Vittoriano alla Chiesa di San Marcello, al vigile Palazzo del Quirinale. Un'oasi nel cuore della Capitale dove anche la natura ha spazio, il rooftop Jim's Bar, infatti ospita le piante di limone, mentre sulla terrazza del Ristorante il giovane ulivo cresce con il boutique hotel ed è lo spot preferito dove scattare una foto.

Singer Palace Hotel

Via Alessandro Specchi 10 - 00186 Roma

Tel 066976161