Viaggio nella Cittaslow per le giornate delle foreste e dell'acqua

Le Giornate internazionali delle foreste e dell’acqua che ricorrono in marzo, offrono l’occasione per scoprire alcune Cittaslow particolarmente legate a questi temi e habitat.

Sentiero nella foresta

Cittaslow International rinnova inoltre anche quest’anno la sua partecipazione alla fiera Fa’ la Cosa Giusta di Milano, in programma dal 22 al 24 marzo 2024. Al padiglione 3, all’interno dell’area tematica dedicata a turismo consapevole, grandi cammini e outdoor, si illustreranno proposte di viaggi attenti all’ambiente, ai diritti dei popoli e dei lavoratori.

Cittaslow, Città del Buon Vivere

Lentezza positiva, economia circolare, resilienza, sostenibilità e cultura, giustizia sociale. Sono alcuni dei principi guida di Cittaslow, associazione che raggruppa piccoli comuni e città, fondata nel 1999 a Orvieto. L'obiettivo delle Città del Buon Vivere, il cui slogan è “innovation by tradition”, è quello di preservare lo spirito della comunità, trasmettendo memoria e conoscenza alle nuove generazioni, per renderle consapevoli del loro patrimonio culturale. Ma anche promuovere e applicare innovazione tecnologica, di sistema e gestione, a favore della sostenibilità. Oggi Cittaslow è un marchio di qualità presente in 88 comuni italiani, connessi alla rete internazionale di 300 città, distribuite in 33 paesi. Un circuito di eccellenza, che vede ogni anno la realizzazione di progetti che concretamente migliorano la vita dei cittadini e del pianeta.

A Pratovecchio Stia (Ar) alla scoperta delle Foresta Casentinese

Un terzo della superficie terrestre della Terra è ricoperto da foreste, gli ecosistemi più diversi biologicamente dove vivono oltre l'80% delle specie. Nonostante questo, si legge su Ispra (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) la deforestazione continua a essere allarmante, 12 milioni di ettari di foreste vengono distrutti ogni anno. Per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di questa risorsa il 21 marzo si celebra la Giornata internazionale delle foreste.

Centro di Pratovecchio Stia, (foto: casentino.it)

Tra le Cittaslow che ospitano questo habitat così prezioso per la biodiversità, in Toscana si trova Pratovecchio - Stia e il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, una tra le foreste più antiche d’Europa. Alberi imponenti e secolari danno vita a oltre 5.000 ettari di boschi misti di abeti, castagni, faggi e cerri. Da qui si è tratto il pregiato legname per le impalcature di opere monumentali come il Duomo di Firenze, o le travi lunghe e dritte per costruire le navi della flotta pisana. Lentamente e in silenzio, il modo migliore per attraversare la foresta è senza dubbio a piedi, seguendo i sentieri e aguzzando la vista per scorgere cervi, caprioli e daini. Ma anche la mountain bike e il cavallo offrono un’esperienza unica a contatto con l’ambiente.

Torre medievale Lungarno | Pratovecchio Stia

La Torre Medioevale Lungarno offre un'esperienza unica di lusso e fascino, all'interno di un'antica torre costruita dai Conti Guidi nell'XI secolo come torre di avvistamento sul fiume Arno. Situata ai confini della pittoresca città di Pratovecchio, uno dei borghi più affascinanti delle colline toscane, la torre è stata sapientemente restaurata e trasformata in un rifugio che trasporta i suoi ospiti indietro nel tempo, nell'atmosfera magica e misteriosa del medioevo.

Soggiorno della Torre medievale Lungarno, (foto:icastelli.net) 1/3 Camera da letto della Torre medievale Lungarno, (foto:icastelli.net) 2/3 Solarium con idromassaggio della Torre medievale Lungarno, (foto:icastelli.net) 3/3

L'ampio terrazzo panoramico situato in cima alla torre offre un suggestivo solarium, perfetto per godersi la vista mozzafiato sulla campagna circostante e sulle maestose Foreste Casentinesi, dichiarate Parco Nazionale. Qui, gli ospiti possono rilassarsi in una lussuosa Spa con vasca idromassaggio riscaldata e illuminazione notturna, ideale per coccolarsi e rigenerarsi dopo una giornata di esplorazione.La camera da letto, arredata con cura e attenzione ai dettagli, si integra perfettamente con lo stile architettonico e l'atmosfera della torre, offrendo un ambiente accogliente e suggestivo dove immergersi completamente nell'atmosfera del medioevo.

Torre medievale Lungarno | Via Fiorentina 12 | 52015 Pratovecchio (Ar) | Tel 335 603 6571

Sentieri tematici e zone umide a Castiglione Olona (Va)

La Giornata internazionale delle foreste è seguita, il 22 marzo, dalla Giornata internazionale dell’acqua, altra risorsa preziosa e fondamentale per la vita, limitata e da salvaguardare. Il tema dell’acqua è presente in numerose Cittaslow, sia per i progetti messi in atto dalle Amministrazioni comunali per limitare gli sprechi, sia dal punto di vista dell’offerta turistica. In provincia di Varese, Castiglione Olona, membro di Cittaslow, è impegnato nella valorizzazione e salvaguardia dell’ambiente naturale e del territorio attraverso il Parco Rto – Rile Tenore Olona, dal nome dei fiumi che l’attraversano. Sono tantissimi i sentieri tematici che permettono di approfondire il valore e l’importanza dell’acqua, ad esempio l’Anello dei Lavatoi, che collega i due lavatoi storici di Gornate Superiore e di Caronno Corbellaro, frazioni del Comune di Castiglione Olona.

Ponte romanico a Castiglione Olona

E ancora il più ampio Ts Ticino-Seprio. Il sentiero di 15 km circa parte dall’Oasi dei Fontanili a Cavaria con Premezzo, incontra le vasche di spagliamento del Torrente Arno, quindi giunge a Cassano Magnago lambendo l’Oasi Boza, che un tempo fu una cava di argilla e che attualmente è uno specchio d’acqua colonizzato da specie vegetali e animali delle zone umide. Tipici proprio delle zone umide sono gli impianti di fitodepurazione che riproducono il principio di autodepurazione, dato dall’azione combinata di suolo, vegetazione e microrganismi. Si creano così stagni e canneti, richiamo per anfibi, uccelli acquatici, quali germani reali, gallinelle d’acqua e aironi, e moltissimi insetti, tra cui anche le libellule.

Tenuta de l'Annunziata | Castiglione Olona

Situata nel silenzioso abbraccio del bosco, a pochi chilometri da Castiglione Olona, la Tenuta de l'Annunziata offre ventuno camere, dalle standard alle deluxe, tutte ampie, confortevoli e luminose grazie all'orientamento al sole più caldo e alla vista rilassante sul panorama circostante.

Tenuta de l'Annunziata, (foto: tenutadelannunziata.it) 1/3 Camera Deluxe della Tenuta de l'Annunziata, (foto: tenutadelannunziata.it) 2/3 Spa Tenuta de l'Annunziata, (foto: tenutadelannunziata.it) 3/3

Ci prendiamo cura dei nostri ospiti dall'inizio alla fine della giornata, offrendo prodotti derivanti dalle nostre coltivazioni e allevamenti di proprietà o attentamente selezionati. Dalla colazione alla merenda, dal pranzo alla cena, dall'aperitivo al party, ogni momento è un'esperienza gastronomica autentica e memorabile, proprio come se foste a casa vostra.

Per un completo benessere, la tenuta offre il Centro Benessere immerso nella natura. Con oltre 1500 mq di spazio dedicato al relax e al rinnovamento, l'Oasi di Tenuta de l'Annunziata offre un'ampia gamma di trattamenti, massaggi e servizi estetici per coccolare il corpo e riscoprire il proprio equilibrio interiore. Con un'area relax dedicata, potrete ritrovare il centro di voi stessi e lasciarvi trasportare in un viaggio di completo relax e rigenerazione.

Tenuta de l'Annunziata | Via Dante Alighieri 13 | 22029 Uggiate-trevano (Co) | Tel 031 949352

La conca di Morimondo (Mi) e il sistema delle marcite

Rimaniamo in Lombardia, in provincia di Milano troviamo la Cittaslow Morimondo, nel cuore del Parco Lombardo della valle del Ticino, senza dubbio un parco d’acqua, una grande risorsa per la biodiversità e l’agricoltura. Dal fiume prendono vita infatti numerosi canali artificiali, un tempo impiegati per i trasporti, oltre che per l’irrigazione, e da questi si origina poi una rete continua e capillare di rogge e fossi per centinaia di chilometri. Antichi scambiatori, modulatori, ripartitori di portata testimoniano il grande ingegno nella conduzione delle acque.

Un sentiero a Morimondo

Morimondo è attraversato dal Naviglio di Bereguardo, un canale artificiale costruito nel XV secolo che lo collega ad Abbiategrasso. Qui nel corso dei secoli sono stati costruiti dai monaci cistercensi fontanili naturali e numerose conche. Si tratta di un ingegnoso meccanismo idraulico che consentiva il transito dei barconi per il trasporto delle merci, superando i vari dislivelli. La conca di Morimondo detta dell'Abbazia, costruita nel 1438, sarebbe proprio una delle più antiche conosciute.

L'acqua delle risorgive veniva utilizzata anche per il sistema delle marcite, tecnica complessa e antica che vede l'acqua scorrere in maniera costante seguendo le diverse inclinazioni del terreno, utilizzata in particolare per la coltivazione intensiva del foraggio. In questo modo infatti l’erba era disponibile tutto l’anno, anche in inverno, oltre a rappresentare un ecosistema unico e ricchissimo di biodiversità. Ancora oggi alcuni allevatori si servono di questa tecnica per il nutrimento del bestiame, in alternativa ai mangimi industriali.

Hotel Morimondo | Morimondo

L'Hotel Morimondo, ubicato accanto all'abbazia e affacciato sulla Piazzetta dei Cistercensi, occupa una suggestiva cascina del '700. Le Camere Superior, ricavate dall'abitazione settecentesca del Fattore, presentano eleganti decori affrescati sulle pareti e pavimenti in cotto antico, che conferiscono un'atmosfera accogliente e calda.

Il ristorante dell'Hotel Morimondo, Il Filo di Grano, è rinomato per la sua cucina unica e raffinata. Gli ambienti suggestivi, come la sala del camino e quella dell'affresco, offrono il perfetto scenario per un pranzo o una cena che soddisfa sia il corpo che lo spirito. I piatti della tradizione lombarda vengono rivisitati con un tocco moderno, utilizzando ingredienti provenienti dalle cascine circostanti, come Cascina Caremma, in un'ottica di valorizzazione del territorio.

Hotel Morimondo con annesso ristorante Il Filo di Grano, (foto: hotelmorimondo.com) 1/3 Camera Superior dell'Hotel Morimondo (foto: hotelmorimondo.com) 2/3 Nature Spa di Cascian Caremma, convenzionata con l'Hotel Morimondo, (foto: hotelmorimondo.com) 3/3

A breve distanza dall'hotel, immersa nella natura, si trova la Nature Spa di Cascina Caremma, un'oasi di relax e benessere. Qui, gli ospiti possono godersi una vasca con acqua calda costante a 30°C, un idromassaggio ai piedi della vigna e una piscina coperta con ampie vetrate che si fondono con il verde circostante. La zona relax offre una varietà di trattamenti per il corpo, tra cui biosauna, bagno di vapore con cromoterapia e altre attrazioni ideali per chi ama prendersi cura di sé.

Hotel Morimondo | Corte dei Cistercensi 6 | 20081 Morimondo (Mi) | Tel 02 9460 9067