Il Cyprianerhof primo hotel in Trentino-Alto Adige a vincere il Cravattino d'Oro

Il Cyprianerhof Dolomit Resort, l'hotel 5 stelle della famiglia Damian, situato alle pendici del Catinaccio e nel cuore delle Dolomiti Patrimonio Unesco, è il primo hotel del Trentino-Alto Adige a ricevere il “Cravattino d'Oro”. Il “Cravattino d'Oro” è il premio assegnato dall'Associazione maîtres italiani ristoranti e alberghi (Amira) a quei locali che fanno dell'accoglienza, della professionalità e dell'attenzione al cliente il cuore della loro proposta.

«Il Cravattino d'Oro è un simbolo di eccellenza nell'arte della ristorazione e rappresenta la ricerca continua della perfezione. Per noi, è il riconoscimento di un impegno costante e duraturo, orientato a mantenere e superare gli standard più elevati di servizio e qualità - afferma Michael Damian, junior manager del Cyprianerhof Dolomit Resort - Ogni piatto che serviamo in tavola è frutto di un lavoro di selezione attenta degli ingredienti locali e delle ricette tradizionali reinterpretate in chiave moderna. Il nostro team, dalla cucina alla sala, lavora instancabilmente ogni giorno per superare le aspettative dei nostri ospiti e offrire un'esperienza culinaria unica ed eccezionale».

«Mi piace pensare al ristorante del Cyprianerhof come “punta di diamante” dell'hotel, un luogo in cui i nostri ospiti possano trascorrere esperienze culinarie uniche, accompagnati da un servizio di qualità - afferma il maître Mattia Montibeller, 32 anni, origini trentine, approdato quest'anno al Cyprianerhof Dolomit Resort dopo varie esperienze in Italia e all'estero - Il nostro obiettivo è di far sentire a proprio agio gli ospiti, occupandoci di ogni minimo dettaglio in sala. La più bella soddisfazione, quindi, è sapere che, grazie anche al nostro lavoro minuzioso, l'ospite ha passato un meraviglioso soggiorno e desidera ritornare a soggiornare in hotel».

Cyprianerhof, da piccola locanda a hotel a 5 stelle

Nato nel 1962 come piccola locanda con ristorante, oggi il Cyprianerhof Dolomit Resort è un moderno hotel 5 stelle dall'autentico stile alpino che fa dell'armonia con la natura il suo punto di forza e del connubio tra lusso e sostenibilità la sua sfida principale.

Un'oasi di benessere dove rifugiarsi quando si ha bisogno di staccare dalla frenetica quotidianità e dedicarsi una vacanza all'insegna dello stile di vita alpino, circondati dalle meravigliose Dolomiti patrimonio dell'umanità.

