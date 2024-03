Pasqua sul lago: ecco il pacchetto speciale del Swiss Diamond Hotel Lake Lugano

Vorresti partire per Pasqua, ma senza andare troppo lontano? Perfetto il Canton Ticino, in Svizzera! Lugano, così vicina all’Italia, tranquilla e rilassante, offre una vasta gamma di attrazioni per gli amanti delle passeggiate nella natura, per gli sportivi in cerca di piste per la mountain bike, per chi privilegia i piaceri della gastronomia e anche per le famiglie con bambini. L’hotel perfetto? Lo Swiss Diamond Hotel Lake Lugano: direttamente sul lago a poca distanza dalla città, con una magnifica veduta sull’acqua e sulle montagne. L’hotel offre ambienti accoglienti e lussuosi, camere spaziose vista lago, due bar, due ristoranti di cui uno gourmet panoramico all’ultimo piano, una piscina esterna, un wellness center perfettamente attrezzato e la Diamond Spa con piscina interna e un ampio menu di trattamenti.

Swiss Diamond Hotel Lake Lugano a Vico Morcote sul lago di Lugano

Tanti i plus dello Swiss Diamond Hotel Lake Lugano

Lo Swiss Diamond Hotel Lake Lugano è situato, infatti, a Vico Morcote, direttamente sul lago di Lugano, e gode di un panorama spettacolare sull’acqua e sulle montagne. Due ristoranti, Lago e Panorama, propongono la migliore cucina mediterranea e una visuale mozzafiato. Due bar, Orient e Lago sono perfetti in ogni stagione e sono provvisti di un’eccellente selezione di sigari, whisky e drink di qualità.

La vista dalla stanza del Swiss Diamond Hotel Lake Lugano 1/6 Vista della piscina del Swiss Diamond Hotel Lake Lugano 2/6 Relax in piscina allo Swiss Diamond Hotel Lake Lugano 3/6 La lobby del Swiss Diamond Hotel Lake Lugano 4/6 Una delle camere del Swiss Diamond Hotel Lake Lugano 5/6 La piscina del Swiss Diamond Hotel Lake Lugano 6/6 Previous Next

Lo Swiss Diamond Hotel Lake Lugano offre ampie e lussuose camere con balcone, lounges, una grande terrazza e piscina all’aperto, il Venus Wellness Center e la Diamond spa perfettamente attrezzata con piscina coperta, hammam, sauna e Jacuzzi, dove è possibile ricevere trattamenti personalizzati.

Pasqua allo Swiss Diamond Hotel Lake Lugano

Senza dimenticare che lo Swiss Diamond Hotel Lake Lugano propone uno speciale pacchetto di Pasqua che include: soggiorno di 2 notti in camera doppia; deliziosa ricca prima colazione a buffet; speciale sorpresa pasquale in camera; grand buffet di Pasqua al ristorante dell’hotel (bevande escluse); ingresso alla wellness area: piscina interna, sauna, hammam, idromassaggio, area fitness; “Ticino Ticket” per viaggiare gratuitamente con i mezzi di trasporto in Ticino; transfer gratuito all’arrivo/partenza per Lugano stazione su disponibilità; transfer gratuito per il centro di Lugano su disponibilità; parcheggio gratuito.

La buona cucina al Swiss Diamond Hotel Lake Lugano

Lo Swiss Diamond Hotel Lake Lugano è un vero e proprio paradiso per gourmet. Per la sua posizione geografica, il Ticino è stato molto influenzato dalla cucina italiana e soprattutto dalla cucina lombarda a causa della secolare dominazione del Ducato di Milano, creando una combinazione unica di sapori e gustosi piatti tradizionali, che utilizzano prodotti locali freschi e di alta qualità. Oggi però vengono proposte rivisitazioni in chiave attuale delle ricette d’un tempo, accompagnate da un’ottima produzione di vino Merlot.

Pranzo con vista al Swiss Diamond Hotel Lake Lugano 1/3 Il bar Lago del Swiss Diamond Hotel Lake Lugano 2/3 Il bar Orient del Swiss Diamond Hotel Lake Lugano 3/3 Previous Next

Lugano in particolare ha dimostrato un’evoluzione gastronomica finora ineguagliata e viene considerata una nuova destinazione per buongustai. Lo chef Giuseppe Pistritto ha ideato il menu del Ristorante Panorama dello Swiss Diamond Hotel Lake Lugano alleggerendo i piatti tipici con un tocco personale più contemporaneo. La Carta dei vini, particolarmente curata da due sommelier, è attenta alle novità locali e internazionali, ma è legata a tutta l’offerta dei menu dell’hotel. Il Ristorante Panorama, situato all’ultimo piano, offre un ambiente elegante, intimo e caldo con una splendida vista sul lago.

Pasqua a Lugano: tanti eventi in città

Dal 29 marzo, con il programma Pasqua in Città, il centro di Lugano si trasformerà in un allegro palcoscenico con numerose bancarelle dove acquistare articoli e prodotti della tradizione, mentre la zona pedonale sarà ravvivata da diverse animazioni di strada adatte a grandi e piccini.

La città di Lugano ospita tanti eventi per Pasqua

Scoprirete che Lugano è terra di magnolie: il lungolago della zona di Paradiso è costeggiato da immensi alberi di magnolia che lo rendono una gioia per gli occhi. Le vie del Borgo Storico di Mendrisio sono percorse dalle Processioni della Settimana Santa, caratterizzate dall’affissione di grandi “trasparenti” dipinti che raccontano la storia di una tradizione vivente, iscritta nella lista rappresentativa dei beni immateriali culturali dell’Unesco.

Cosa fare con i bambini a Lugano a Pasqua

Alle famiglie con bambini è consigliata una visita a Melide con il suo lungolago ricco di stupendi alberi di magnolia bianchi e la grande attrazione da non mancare, Swissminiatur, un parco dove si possono ammirare 128 modelli in miniatura dei più famosi edifici, monumenti e mezzi di trasporto della Svizzera!

Swissminiatur

La gita si può concludere con una visita allo Splash & Spa, un parco acquatico innovativo che si articola in due diverse aree dedicate rispettivamente a svago, divertimento e benessere. La piscina panoramica esterna riscaldata è vivacizzata da getti d’acqua, geyser e idromassaggi e gode di una magnifica vista sul Monte Tamaro, mentre l’ampia vasca interna è animata da onde alte fino a un metro. Per la gioia dei ragazzi e per chi cerca soprattutto emozioni forti, cinque tipi di scivoli ultramoderni con imbuti, centrifughe, sensazioni antigravità, giochi di luce e suono rendono questa zona una meta ad alto tasso di adrenalina.

Pasqua a Lugano: parco botanico e funivia panoramica

Le persone amanti della natura godranno della visita all’immenso Parco Botanico del Gambarogno, che contiene una miriade di piante: circa 950 qualità diverse di camelie e quasi 450 di magnolie, per non contare le azalee, le peonie e i rododendri, attorniate da pini, ginepri, edere e abeti esotici o rari in Europa.

La chiesa di Santa Maria degli Angeli

La funivia porta gli appassionati della montagna da Rivera fino all'Alpe Foppa. Qui vale la pena visitare la chiesa di Santa Maria degli Angeli, progettata dal famoso architetto Mario Botta, mentre le sale principali sono state dipinte dal pittore italiano Enzo Cucchi. Volendo, da qui parte un impegnativo trekking che dona un’impressionante veduta su tutta la regione, dalla pianura padana alle Alpi vallesane e ai laghi. Con un treno a cremagliera o in macchina si può invece raggiungere il Monte Generoso, da cui ammirare una vista mozzafiato sul golfo di Lugano e sulla catena Alpina: dal Monte Rosa, al Cervino, dalla Jungfrau al massiccio del Gottardo. Qui troverete il "Fiore di pietra": la struttura simbolo del Monte Generoso, che porta la firma dell'architetto ticinese Mario Botta, con due ristoranti e una zona pic nic e un parco giochi per i più piccoli all’esterno. In zona ci sono numerosi percorsi adatti alla mountain bike.

Swiss Diamond Hotel Lake Lugano

Riva lago Olivella - 6921 Vico Morcote (Lugano)

Tel +41 91 735 00 00