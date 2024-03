Ottima cucina di pesce a prezzi pop? Da Mare Bistrot a Fiumicino

Nuovo progetto per Gianfranco Pascucci, chef e patron del ristorante Pascucci al Porticciolo a Fiumicino (Rm), che, insieme a Luigi Amoruso (grande esperto di pesca e pesce) e Alessandro Pietrini (patron del ristorante La Marina di Fiumicino, uno dei migliori indirizzi dove trovare una cucina mediterranea di livello), apre a Fiumicino (Rm), Mare Bistrot. Ovviamente, come dice il nome, il mare è protagonista: qui si può godere di una cucina buona e fatta bene, con quella nota salmastra che è tratto distintivo dei piatti di Pascucci e che conduce dalla battigia fino ai fondali, dalle erbe di macchia al pesce, attore protagonista di ogni scena.

Alessandro Pietrini, Gianfranco Pascucci e Luigi Amoruso

Mare Bistrot, nel cuore di Fiumicino

Siamo nella parte vecchia dell’abitato di Fiumicino. Tra vicoli acciottolati e facciate dai colori caldi, questo luogo trasuda l’atmosfera autentica del tempo passato. In uno di questi palazzi, ideato dal visionario architetto, Giuseppe Valadier, trova la sua dimora Mare Bistrot, in un ambiente invaso dalla luce e riparato dai soffi freddi dell’inverno.

La sala di Mare Bistrot

Il locale è piccolo e delizioso, si sviluppa tra una parte interna con venti coperti e un patio esterno con altrettanti posti, per una quarantina totale di sedute. La zona, che scorre affacciata al fiume ed è presa d’assalto al passeggio, è una meta del gusto, per le tante insegne che vi si affacciano e che offrono una vasta proposta decisamente interessante sotto il profilo food.

Ottanta metri quadri di locale, raccolto e ben studiato all’interno: colori che richiamano il mare, pavimenti a piastrelle posate come in una scacchiera, tra toni di azzurro di diversa intensità, pareti blu, intercalate da rappresentazioni marine. Tavoli minimali, essenziali, leggeri, in assoluta coerenza con il mood della proposta e banchi “mangia in piedi”, come ama chiamarli lo chef, a richiamare una convivialità che si respira ovunque. Appena entrati, sulla destra, l’ampia griglia a carbone, a vista, indiscussa protagonista della sala, in uno spettacolo per occhi e palato. E sul fondo il bancone in acciaio, contenitore di pesce e pietanze della gastronomia. Più defilata la cucina interna, moderata nelle dimensioni ma funzionale, con la piastra centrale e le varie aree di cottura e lavorazione dei piatti.

Da Mare Bistrot ci sono anche i banchi "mangia in piedi"

“Mare Bistrot” è un luogo di incontro leggero e divertente, un bistrot di mare veloce e fruibile, godibile nei gusti e rilassante nella concezione. Una cucina immediata e riconoscibile studiata in profondità, che fa della semplicità la propria anima, tenendo sempre al centro la qualità della materia prima e la cura nel trattarla. Si torna al cuore del prodotto, a sapori confortanti e riconoscibili, identitari di una terra che si mostra nella sua essenza più generosa e vera.

Particolare della mise en place di Mare Bistrot

A pranzo un format easy e veloce, snello e fluido per accontentare ogni tipo di aspettativa ed esigenza. Un servizio leggero e informale, seduti nella sala interna o all’esterno, nel quale si riconosce l’impostazione elegante e solare di Vanessa Melis. Oppure sui banchi “mangia in piedi”, che invogliano alla condivisione, alla conversazione e, perché no, alla socialità. Senza dimenticare la formula del “take away”, la possibilità di gustare per la strada sapori senza tempo, come il fritto misto o un panino, avvolti nell’accattivante packaging, curato da Gabriele Leonardi, artista che condivide con Gianfranco Pascucci l’amore viscerale per il mare e che dipinge mondi marini fantasiosi e fantastici (che peraltro colorano le pareti anche del ristorante Pascucci al Porticciolo). Un piccolo angolo di mondo in cui far confluire cibo e persone, persone e cibo, in uno scambio di inestimabile valore. E per avvicinare all’universo della cucina di mare, con un rapporto qualità prezzo lodevole.

Cosa si mangia da Mare Bistrot

La proposta gastronomica è pensata nell’ottica di incontrare le esigenze di ogni avventore, di chi vuole velocemente consumare un piatto oppure di chi desidera sedersi e godere in tutta tranquillità di un pasto completo. libertà e frubilità sono le parole chiave di Mare Bistrot, quella leggerezza di poter cucire l’esperienza su misura, in base a ciò che si desidera e a ciò che quotidianamente offrono la terra e il mare.

Mare Bistrot, lo spada e la sua preda (Spada croccante misticanza alle alici e dragoncello)

La griglia rappresenta l’elemento centrale, quasi un momento conviviale dove sala, cucina e ospiti interagiscono in totale sintonia. Si cuoce il pesce, scelto dal bancone, al momento e a vista, si lavora e si impiatta in una sorta di interazione con le persone presenti, a creare quel legame di ancestrale natura che si ritrova nel gesto di cucinare il cibo sulla brace. La griglia è anche l’occasione per cucinare le saporite verdure dell’orto dell’Isola Sacra, che insieme alle salse amplificano e completano il gusto del piatto. Presente anche un’ottima varietà di piatti di gastronomia, freddi e caldi, molti dei quali iconici della tradizione marinara più autentica di Fiumicino. Il polpo con le patate, l’insalata di mare, le alici marinate, sono classiche ricette che Mare Bistrot prepara con la stessa cura che impiegavano le cuoche di Fiumicino, scegliendo i migliori ingredienti e lavorandoli a regola d’arte.

E poi i panini, da poter gustare comodamente seduti oppure a passeggio. Come il “Panino da spiaggia”, un classico di Pascucci, realizzato con un pane strutturato per essere fritto, 100 g di tonno, emulsione di cipollotto, maionese home made e verdurine dell’orto. Giocoso, morbido e con un morso fondente. A seguire il “Testa coda”, una ciabatta romana svuotata e riempita con le teste di pesce cotte al barbecue, come fosse una sorta di “pulled fish”. E per finire “L’hot dog di polpo”, cotto lentamente, laccato e successivamente grigliato. La sensazione palatale è quella di mangiare un hot dog, ma con rimandi di polpo e una totale assenza di grasso. Lo accompagna un ketchup fatto in casa con i peperoni secchi di Senise anziché con il pomodoro. Un condimento delizioso, che è frutto di una semplicità del gusto, ragionata e studiata in profondità.

Mare Bistrot, Tiramisù con mascarpone Azienda Ammano

Un paio di paste, che cambieranno con frequenza, all’insegna della tradizione, come lo stracotto di tonno, pasta fagioli e cozze, spaghetti con le telline, pasta con il baccalà. Primi semplici, realizzati con ottima materia e sapienza. E il settore dei crudi, con una moderata scelta tra carpacci e tartare e quello che il mercato offre. Immancabile la frittura, da passeggio o da consumare sul posto: alici fritte, fritto misto, tempura. Sapore di mare in tutta la sua esplosiva veracità. Dietro ad ogni prodotto, anche a quello apparentemente più scontato, si cela una maniacale ricerca della qualità, della freschezza e dell’artigianalità.

I piatti potranno essere accompagnati da una selezione di vini al bicchiere, da bottiglie Magnum, oltre che ad alcune etichette della selezione frutto dello studio sui vini del mare. Una piccola carta all’inizio, che crescerà anche seguendo le varie tipologie di proposte che si andranno a consolidare nel tempo.

Mare Bistrot

Via della Torre Clementina, 126 - 00054 Fiumicino (Rm)

Tel 334 7978290