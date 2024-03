Tutto il bello di Plan de Corones, che da Milano si raggiunge anche in treno

Come fai a non innamorarti di una destinazione che racchiude sci, natura, cultura, gusto e, oltretutto una perla iscritta nell’elenco del Patrimonio dell’Umanità tutelato dall’Unesco? Una magia che un grande scrittore come Dino Buzzati, immergendosi nel suo scenario mozzafiato si chiese è vero o è un sogno? E, ha detto Carlo Emanuele Esposito (il cognome ti porterebbe ad altri lidi italiani) giornalista e attore bolzanino nel presentare Kronplatz/Plan de Corones a Milano, per invogliare i milanesi che ancora non lo hanno fatto (c’è anche la possibilità di partire con un treno alle 7:15 e rientrare in serata), a programmare un viaggio verso questa destinazione turistica unica che conquista i cuori di visitatori da tutto il mondo, per scoprire anche un’aria davvero unica.

Tante le escursioni che si possono fare a Plan de Corones. Foto: wisthaler.com

Plan de Corones, più che una vacanza

Esposito, da fine dicitore, ha coinvolto gli ospiti presenti nello Spaziopergolesi dove è stata organizzata la presentazione dell’area dolomitica altoatesina in cui spiccano Brunico, San Vigilio e San Martin, Valdaora, Valle di Anterselva e Chienes, che ruotano attorno al Plan de Corones creando un mosaico di cultura, tradizione e ospitalità. Impossibile non innamorarsi di questi luoghi, che offrono una varietà davvero ampia di opportunità per vivere entusiasmanti esperienze sportive, culturali e culinarie, per gli amanti dello shopping e del relax.

Plan de Corones, dai masi agli hotel 5 stelle

È un pezzo d’Italia davvero straordinario, intanto, con il trilinguismo tedesco-italiano-ladino che convivono armoniosamente, dove le diverse comunità si incontrano e si arricchiscono a vicenda. Alla poesia, per la verità, il giornalista-attore e, ovviamente, gli operatori turistici altoatesini che hanno voluto la manifestazione milanese, hanno aggiunto le informazioni pratiche su Plan de Corones come notizie sui 1200 alloggi, dalle strutture a 5 stelle ai masi, l'ospitalità calorosa, l’elevata qualità dei servizi e la cura dei dettagli che rendono ogni soggiorno un'esperienza indimenticabile.

Plan de Corones, 121 chilometri di piste da sci

E, ancora, il comprensorio sciistico di prim'ordine, con 121 km di piste da sci e 31 impianti di risalita all'avanguardia, che soddisfa le esigenze di sciatori di ogni livello. Molte sono le ragioni che attirano qui principianti e sciatori esperti: dalla qualità delle piste e delle scuole di sci, alla possibilità di sciare sotto le stelle, alla bellissima rete di percorsi per il fondo, 163 km di piste immacolate si snodano attraverso paesaggi fiabeschi regalando agli appassionati di sci di fondo un'esperienza indimenticabile.

Sono 121 i chilometri di piste da sci a Plan de Corones

Plan de Corones, paradiso per i ciclisti

Circondato da tre parchi naturali e immerso nel contesto delle Dolomiti, Plan de Corones è un paradiso per gli amanti della natura non solo invernale. Escursioni, arrampicate, birdwatching e panorami mozzafiato sono solo alcuni degli ingredienti che rendono questa destinazione un vero gioiello per gli amanti del verde. Oltre 1200 km di sentieri escursionistici e mille km di percorsi ciclabili, invitano a esplorare la bellezza incontaminata del territorio. Dalle passeggiate rilassanti ai trekking impegnativi, dalle discese adrenaliniche in mountain bike ai tour panoramici in bicicletta, il Plan de Corones, insomma, accontenta ogni tipo di ciclista ed escursionista: il Kronplatz Bike Park, poi, con i suoi 35 km di tracciati, realizzati con attenzione e rispetto per la natura, rappresentano il perfetto connubio tra avventura e conservazione ambientale. Attraverso i 17 percorsi unici del parco ci si può immaginare di immergersi nell’atmosfera della Coppa del Mondo di Sci, la Coppa del Mondo di Biathlon e le Olimpiadi del 2026, che sono solo alcuni degli eventi che rendono il Plan de Corones una destinazione ambita dagli sportivi e dagli appassionati di tutto il mondo.

Plan de Corones e i musei in quota

Seguendo la lettura che ne ha fatto il giornalista bolzanino, si scopre anche la cultura ad alta quota grazie ai musei Lumen e Mmm Corones, situati in posizioni spettacolari, che offrono un'immersione nella storia e alpinismo della regione.

Il Mmm Corones a Plane de Corones: Foto: www.kronplatz.com

Il Messner Mountain Museum Corones è dedicato alle leggende dell’alpinismo e il Museo Lumen ripercorre la storia della fotografia di montagna, dagli esordi ad oggi. Un'esperienza irripetibile che arricchisce il soggiorno e regala spunti di riflessione e ispirazione.

Plan de Corones, paradiso per gourmet

Il palato come si può soddisfare? Seguendo malghe e rifugi dove gli allevatori locali producono formaggi, burro, yogurt e altri prodotti caseari utilizzando il latte delle loro mucche o capre. La gastronomia delle malghe offre anche una varietà di piatti preparati con ingredienti locali e spesso fatti in casa come i deliziosi Canederli, il saporito Speck, il dolce Kaiserschmarren, insomma una vera e propria delizia per gli amanti della cucina tradizionale e dei sapori autentici della Val Pusteria.

Festa dello Speck a Plan de Corones. Foto: www.kronplatz.com

A coronare la tradizione culinaria locale verso la fine di settembre, sulla cima di Plan de Corones, si celebra la Festa dello Speck che offre ai visitatori la possibilità di degustare i prodotti tipici, immergersi nella cultura gastronomica del territorio e godendosi un panorama che toglie il fiato.

Cosa si può aggiungere a tutto questo? Che Plan de Corones lascia ricordi indelebili.