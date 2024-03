 Pasqua a Venezia: sei ristoranti dove mangiare per le feste

Tutta la magia della Pasqua a Venezia

Nel cuore della Serenissima, tra i suoi labirintici canali e le maestose facciate delle sue chiese millenarie, la Pasqua si riveste di un'atmosfera unica e coinvolgente a Venezia. Questa antica città lagunare, intrisa di storia e cultura, si risveglia in primavera con una festa che mescola le tradizioni religiose più profonde con la gioia contagiosa della rinascita. Dai riti sacri alla gastronomia tradizionale, dall'arte rinascimentale alle suggestive processioni, Venezia offre un'esperienza pasquale indimenticabile, che incanta i visitatori provenienti da ogni angolo del mondo. In questo articolo, alcuni indirizzi dove mangiare a Venezia e immergersi nella sua atmosfera vibrante e nella ricca tessitura delle sue celebrazioni pasquali.

Pasqua a Venezia: il lusso discreto di Palazzo Papadopoli

Palazzo Papadopoli

Dal XVI secolo sul Canal Grande, Palazzo Papadopoli è una storica casa nobiliare composta da due edifici uniti da corridoi sopraelevati. Dal 2013 ospita Aman Venice, un cinque stelle lusso di rinomanza mondiale dopo la festa di matrimonio di George Clooney. Il ristorante Arva dell’executive chef Matteo Panfilo nella splendida cornice del piano nobile o, nei mesi più caldi, nel giardino sul Canal Grande è un’esperienza gastronomica indimenticabile. Palazzo Kitchen Table è un concetto unico di ristorazione privata che comprende un calendario di eventi esclusivi distribuiti nell'anno, che offre a un piccolo gruppo di ospiti la possibilità di incontrare di persona l'élite gastronomica internazionale per celebrare la creatività culinaria con ingredienti sostenibili di provenienza locale.

Palazzo Papadopoli | Calle Tiepolo 1364 - 30125 (Ve) | Tel Tel 041 2707333

Pasqua a Venezia: il menu da 7 portate di Chat qui rit

Chat qui rit

Chat qui rit è un indirizzo gourmet ben conosciuto a Venezia. A pochi passi da piazza San Marco Giovanni Mozzato, studi di economia alle spalle, scalzati da una travolgente vocazione di sommelier, ha creato qualcosa che a Venezia non esisteva accostando ricercati sapori, colori e naturalmente vini. Influenze, ricordi, storie e culture si intrecciano in antiche e nuove ricette create dai due chef che onorano e rispettano le tradizioni della laguna veneta con uno stile originale, abbinando tecniche e ingredienti che prendono a prestito influenze dall’Oriente. Notevole il menu degustazione di sette portate con sorprendenti accostamenti di mare, di terra e inserimenti stagionali: lo si può abbinare anche con una degustazione di calici, Pesce e crostacei provengono dal vicino mercato del pesce di Rialto.

Chat qui rit | Calle Tron 1131 - 30124 Venezia | Tel 041 522 9086

Pasqua “nascosta” a Venezia? Da Regina Sconta

Regina Sconta

Vicino alla Galleria internazionale d’Arte di Ca’ Pesaro in calle Regina è nascosto il ristorante Regina Sconta, nato nel 2018 in un ex-magazzino. Dopo anni di sperimentazioni e studio culinario Andrea Bovo ha coronato il sogno di aprire un ristorante tutto suo in due salette da una trentina di coperti in tutto, dove ogni piatto è un’opera d’arte, una sinfonia di sapori e profumi. La carta si ispira alla stagione e al territorio con ingredienti freschi e unici, carni di piccoli allevatori, verdure degli orti sulle isole della laguna: il tartufo è un ospite abituale e compare spesso nei piatti-firma dello chef, ad esempio nei suoi celebri tagliolini. L’atmosfera soffusa del locale crea un’ambientazione avvolgente, i colori vivaci e i dettagli artistici alle pareti aggiungono un tocco vivace.

Regina Sconta | Vlle de la Regina 2259/A - 30135 Venezia | Tel 041 524 3858

Pasqua casual dining a Venezia da Hostaria Sant’Aponal

Hostaria SantAponal

In un campiello di grande passaggio tra San Polo e Rialto l’Hostaria Sant’Aponal è un tipico locale veneziano dove si fermano i turisti per mangiare a tutte le ore. Ma questo indirizzo per il casual dining è capace di proporre sia piatti originali della cucina veneziana più tipica, come le sarde in saòr, il baccalà mantecato con crostini di pane profumato le erbe, il fegato alla veneziana o le seppie al nero con polenta, sia piatti della tradizione culinaria italiana spesso richiesti dagli stranieri. Accompagna i piatti una buona selezione di vini soprattutto del Veneto, ma anche bianchi friulani, e bottiglie di diverse regioni italiane come i rossi del Salento. L’imprenditore moldavo Vladimir Grigoriev, giunto una dozzina di anni fa, gestisce a Venezia altri due locali e due bar del centro.

Hostaria Sant'Aponal | Calle del Scaleter 1251 - 30125 Venezia | Tel 329 341 4314

Un tuffo nella storia: la Pasqua a La Calcina

La Calcina

In comoda posizione alle Zattere, passeggiata solatìa dei veneziani sul canale della Giudecca, La Calcina è un’antica locanda nota già nel ‘700, oggi trasformata in albergo e ristorante con solo 25 camere diretto da Corrado Tognon. In questo Locale Storico d’Italia la sala del ristorante-bar al piano terra ha un soffitto basso con travi di legno a vista, che rende l’atmosfera molto calda e intima. All’aperto si trovano alcuni tavolini e soprattutto l’inusuale ampia terrazza sull’acqua, nota in passato come Caffè La Piscina, perché fino agli anni ’60 vi si praticavano sport come nuoto e pallanuoto. Il ristorante, chiuso il lunedì, propone menù stagionali, con antipasti, primi e secondi di carne, di pesce o vegetariani, ma anche alternative per chi soffre di intolleranze o allergie alimentari.

La Calcina | Fondamenta Zattere Ai Gesuati 780 - 30123 Venezia

Pasqua a Venezia: Ca’ di Dio, il lusso nell’antico convento

Ca’ di Dio

Nuances sobrie e tenui, con gradazioni e trasparenze leggere che ricordano il tremolio e i riflessi dell’acqua poco mossa della laguna: questo spettacolare lampadario dal 14 mila cristalli di vetro di Murano domina la lobby di Ca’ di Dio, un hotel VRetreats del gruppo Alpitour di categoria cinque stelle ricavato da un antico convento sul bacino San Marco alla fine di Riva degli Schiavoni. Nel suo ristorante “Vero” la genuinità si basa sul chilometro zero: dalla panificazione con lievito naturale, all’uso di sole farine bio macinate a pietra prodotte in Veneto, fino alla pasta fresca e la pasticceria, con prodotti di alta qualità del territorio, dall’utilizzo di carni venete del Montello o dell’Alpago, i formaggi veneti, le verdure di Sant’Erasmo e il pesce di laguna che naturalmente non può mancare.

Ca’ di Dio | Riva Ca' di Dio 2183 - 30122 Venezia | Tel 041 098 0238