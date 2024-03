LHP Napoli Palace: ecco come è il 5 stelle tutto nuovo a Fuorigrotta

Frequentato da una clientela internazionale fatta anche da australiani e neozelandesi, coppie in cerca di un weekend romantico, famiglie in vacanza e viaggiatori d'affari, LHP Napoli Palace è un'oasi di relax e di design nel cuore del quartiere di Fuorigrotta di Napoli, una zona un po’ atipica per gli alberghi, non lontana dal centro storico della città e facilmente raggiungibile in metropolitana dalla stazione di Piazza Garibaldi.

La lobby di LHP Napoli Palace

Come è il nuovo LHP Napoli Palace

L'hotel, completamente ristrutturato da una nuova proprietà e riaperto con questo nome e in categoria cinque stelle nel 2022, offre un'atmosfera elegante e raffinata, con arredi moderni e curati nei minimi dettagli.

Una delle camere di LHP Napoli Palace 1/6 La spa di LHP Napoli Palace 2/6 Particolare del bar di LHP Napoli Palace 3/6 Il bar di LHP Napoli Palace 4/6 Particolare dell'entrata di LHP Napoli Palace 5/6 Dettagli di LHP Napoli Palace 6/6 Previous Next

Si entra in una lobby raccolta, dominata dal quadrante di un grande orologio che fa da opera d’arte alla parete. Da lì si passa a una serie di salette molto colorate con divani, sedie, poltrone, poltroncine e tanti libri, perché questi appunto sono diventati oggetto di arredo, oltre che essere a disposizione per le letture degli ospiti: lo stile del designer d’arredi è molto evidente e dà all’albergo un tono che si ritrova poi ai piani. In una delle salette si trova anche il bar.

Le 58 camere e suite che si trovano dal primo al settimo piano sono ampie e luminose, dotate di tutti i comfort e arredate con gusto moderno e l’inserimento di qualche opera d’arte contemporanea. Due piccole sale per riunioni ed eventi privati sono collocate rispettivamente al secondo e settimo piano.

Il relax firmato LHP Napoli Palace

Al primo si trova invece la sala fitness con macchinari di ultima generazione, mentre lo spazio wellness si ritrova poi al piano meno uno con la Vesuvian Spa che permette attimi di relax in ambienti dalle luci soffuse con piccola piscina idromassaggio riscaldata, sauna finlandese, bagno turco e docce emozionali. Trattamenti di bellezza con manicure, pedicure, depilazione, massaggio viso, trattamento con maschera alginato, massaggi corpo decontratturanti, relax, esotici, drenanti o personalizzati sono praticati nelle due cabine trattamenti con l’uso di prodotti KeenWell.

LHP Napoli Palace, in cucina lo chef napoletano Antonio Esposito

La ristorazione è affidata allo chef napoletano Antonio Esposito: la sala del ristorante al piano terra, utilizzata anche al mattino per la prima colazione a buffet che comprende anche alcune specialità tipicamente napoletane, è ispirata ai colori bianco e nero. La cucina gourmet è di ispirazione mediterranea, di carne e di pesce, accompagnata da una lista di vini campani. Durante la bella stagione, che a Napoli va da inizio primavera ad autunno inoltrato, se il tempo è bello, viene aperto anche l’ottavo piano che non contiene camere, bensì il Rooftop Bar, la piscina scoperta e pochi preziosi tavolini per cenare sotto le stelle a bordo piscina, perché appunto qui si sposta il servizio del ristorante.

LHP Napoli Palace

Viale di Augusto 74 - 80125 Napoli

Tel 081 2394844