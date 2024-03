Pasqua da buongustai? Ecco i menu dei ristoranti fine dining

Se è vero il detto Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi, è altrettanto valido dire "Pasqua dove vuoi". E, se nello specifico, la scelta ricade su un ristorante di fine dining, le opzioni per i bongustai non mancano di certo per questa festività che profuma tanto di primavera. Da Nord a Sud d'Italia sono tanti gli indirizzi che per l'occasione hanno ideato e proposto menu a tema, percorsi degustazione per celebrare con gusto e convivialità la domenica della resurrezione.

I menu dei ristoranti italiani per Pasqua

In tanti avranno sicuramente già prenotato nel loro ristorante preferito, per gli indecisi proponiamo qui di seguito una serie di opzioni di locali, tra grandi città e centri più piccoli, che per la Pasqua propongono i loro percorsi. Andiamo a scoprirli insieme.

Hilton Milano, Pasqua al CotoliAMO

Per chi a Pasqua sceglie Milano, il CotoliAMO, il gastro-bistrot all’interno dell’Hilton Milan, è il luogo ideale dove ritrovare il sapore della tradizione italiana combinato all’eleganza e al mood internazionale della catena americana. Il menù di Pasqua, studiato dello Chef Paolo Ghirardi, è un viaggio attraverso la cucina regionale del nord Italia e porta alla riscoperta di sapori antichi, attraverso il sapiente utilizzo di materie prime locali, alcune derivanti direttamente dalla Geenhouse dell’hotel. Per ogni portata viene consigliato il vino in abbinamento.

Battuta di tonno bluefin, spuma di “bagna cauda” leggera al Prosecco e aglio nero, crumble di pistacchi

Riso carnaroli invecchiato, mantecato alla crescenza del Pavese, filetto di persico, gel di limone, crema di trifoglio viola della nostra serra

Costolette di agnello in crosta di carciofi e olive taggiasche, patate Anna, bock choy stufato

L’uovo nel suo nido

Ripieno di namelaka alla vaniglia e cremoso al mango

Colomba della tradizione

CotoliAMO presso l'Hilton di Milano

Via Luigi Galvani, 12 - 20124 Milano

Tel: 02 6983 3078

Materia Ristorante (Cernobbio), Pasqua sul lago di Como

«Cucina di contaminazione italiana, asiatica e altro ancora, in carta troverete molte verdure, spezie ed erbe aromatiche, che lo chef mette al servizio del suo credo: sgrassare i piatti estraendo e concentrando i sapori». Così la Guida Michelin descrive il ristorante Materia (insignito di una Stella), con sede a Cernobbio sul lago di Como. Il locale è guidato dallo chef Davide Caranchini che, per l'ocacsione, con il suo team ha ideato un menu ad hoc per questa Pasqua.

Snacks di benvenuto

Zuppetta di piselli, fave, asparagi, curry verde

Trota, lievito e rose

Risotto ai carciofi, menta e liquirizia

Agnello, olive nere e aglio orsino

Pistacchio, mela verde, yogurt e rafano

Colomba e zabaione

Ristorante Materia

Prezzo 120 euro bevande escluse.

Ristorante Materia

Via Cinque Giornate, 32 - 22012 Cernobbio (Co)

Tel: 031 207 5548

Pasqua al Giardino Ristorante presso l'Hotel Eden (Roma)

Quest’anno, presso Il Giardino Ristorante, incantevole oasi di tranquillità all'ultimo piano dell'Hotel Eden, si potrà trascorrere il giorno di Pasqua, domenica 31 marzo 2024, gustando il menù ideato per l’occasione con piatti ispirati alla tradizione pasquale, mentre la meravigliosa vista sulle cupole di Roma fa da cornice al pranzo conviviale.

Ristorante Il Giardino dell'hotel Eden di Roma

Casatiello,

Insalata colorata à la julienne,

Selezione “I Salumi di San Rocco”

Pasticcio di agnello e carciofi

Candele con genovese di polpo

Agnello di crosta di pane alle erbe e agretti in agrodolce

Ops! Mi si è rotto un uovo

Caffè e dolcetti di Pasqua.

Il menù ha un costo di 155 euro a persona, bevande escluse.

Il Giardino Ristorante presso l'Hotel Eden

Via Ludovisi, 49 - 00187 Roma

Tel: 06 4781 2761

Il menu di Pasqua all'Excelsior Hotel Gallia (Milano)

In occasione della Pasqua, gli Chef Antonio e Vincenzo Lebano, insieme al Pastry Chef Stefano Trovisi, e con la consulenza dei tristellati fratelli Cerea, portano sulle tavole dell’Excelsior Hotel Gallia, a Luxury Collection Hotel, Milan, una proposta che coniuga stagionalità, territorio e creatività, dando risalto sia ai sapori più autentici e rassicuranti della cucina del Sud, sia alle eccellenze gastronomiche delle altre regioni italiane.

La sala del Gallia Restaurant

Buffet: Torta pasqualina, casatiello, ricotta salata, treccia di bufala affumicata, fave, taralli alle mandorle, uova sode, capocollo, salame Marco d’Oggiono, cassoulet di verdure, zeppoline di broccoli e pecorino, carciofi indorati e fritti, Parmigiano Gennari, sott’olio di nostra produzione.

Un primo a scelta tra “Ravioli del plin ripieni di robiola ai tre latti, spuma di piselli, asparagi, limone” oppure “Riso di semola allo zafferano, Burola Marco d’Oggiono, cipollotti in agrodolce”.

Un secondo a scelta tra “Uovo poché, consistenze di verdure di primavera, purea di fave” oppure “Maialino cotto in olio aromatizzato, spugnole, patate alle erbe”.

Carrello dei dolci: uovo di cioccolato, colomba classica e pastiera.

Menu € 150 (bevande escluse) - € 90 bambini fino a 12 anni.

Excelsior Hotel Gallia

Piazza Duca D'Aosta, 9 - 20124 Milano

Tel: 02 67851

Evo al Alberobello (Bari), una Pasqua al sapore di Puglia

Evo è un ristorante dove le tradizioni storiche dialogano con abbinamenti e tecniche dei nostri tempi. In Cucina Gianvito Matarrese e Debora Dipinto "viziano" i propri clienti con i sapori autentici della Puglia. Per questa Pasqua il locale (dotato anche di camere) della città dei trulli propone un menu dedicato. Eccolo qui di seguito:

Il ristorante Evo ad Alberobello (Bari)

Bigne con maionese al cappero, cozze al limone, gel di lime e the verde, pomodoro liofilizzato

Vitello, banana e mila al forno, salsa al midollo e prugna acida

Cappelletti al galletto ruspante, fondo di pollo e verdure, cavolo nero

Orecchiette fatte a mano, pistacchio, capocollo di Martina Franca, verdure di stagione e cacioricotta alberobellese

Bombette di maiale glassate al miele all’arancia rossa, maionese al caffè e pomodoro, giardiniera della casa e ginepro

Dessert di Pasqua

Prezzo 80€ bevande e coperto inclusi.

Evo Ristorante

Via Giovanni XXIII, 1 - 70011 Alberobello (Ba)

Tel: 320 848 1230

Zest, a Sorrento la prima Pasqua firmata Iavarone

Ne avevamo parlato dell'approdo di Domenico Iavarone allo Zest di Sorrento, ristorante del Grand Hotel (5 stelle) La Favorita. Ora l'ex chef del Josè di Torre del Greco è pronto a partire in questa sua nuova avventura, e tra i primi appuntamenti per accogliere i clienti ci sarà la prossima Pasqua. Per l'occasione lo chef campano ha ideato un menu dedicato che vi riportiamo qui di seguito:

Il Grand Hotel La Favorita a Sorrento

Aperitivo di benvenuto

Tartelletta asparagi mortadella e limone

Baba’ rustico (come un casatiello)

Bao al vapore scarola arrostita a capocollo

Minestra maritata

Cuore di carciofo arrosto, uova, provola e pancetta

Risotto fave, ricotta salata e ciccioli

Braciola di agnello, cicoria e patata ripiena

Momento napoletano

Petit four e colomba

Prezzo di 90€ vini esclusi.

Zest presso il Grand Hotel La Favorita

Via Torquato Tasso, 61 - 80067 Sorrento (Na)

Tel: 081 878 2031

A Perugia la Pasqua firmata L'Acciuga

Della crescita nel settore fine dining dell'Umbria ne abbiamo già parlato in passato. Tanti i nuovi ristoranti entrati in Guida Michelin nell'ultima edizione della Rossa, ma a Perugia chi già da qualche anno può vantare il macaron francese (datato 2021) è L'Acciuga, locale alle porte del capoluogo regionale. Lo chef Marco Lagrimino per la Pasqua 2024 ha ideato un menu ad hoc:

L'Acciuga, a Perugia

Aperitivo di benvenuto

Carciofo fritto, maionese alla mentuccia

Maritozzo, patè di coratella, cipolla caramellata

Tacos, agnello, yogurt

Uovo 64°, spuma di patate arrosto, tartufo, parmigiano

Asparagi, lardo, mandorle, lime

Cavatelli, fave, pecorino, nespole

Candele, genovese di coniglio, finocchio, arancia

Agnello alla Wellington, carciofi fritti

Pre dessert

Frutti di bosco, pistacchio, meringa, mascarpone

Piccola pasticceria

Prezzo 100€ a persona bevande escluse.

Ristorante L'Acciuga

Via Settevalli, 217 - 06128 Perugia

Tel: 339 2632591

Luca's, a Firenze la Pasqua by Paulo Airaudo

Aperto solo pochi mesi fa e già annunciato in Guida Michelin. Solo alla cerimonia di presentazione che si terrà il prossimo autunno sapremo se Luca's, il ristorante a Firenze (all'interno dell'hotel La Gemma) firmato Paulo Airaudo, avrà conquistato la Stella ma intanto i bongustai fiorentini possono godersi il primo menu pasquale firmato dallo chef argentino, proprietario nei Paesi Baschi del due stelle Amelia. Ecco la proposta di Luca's per il prossimo 31 marzo:

Luca's a Firenze

Uovo, bagna caudacime di rapa e lime

Plin ripieni di zucca, the nero, pecorino stagionato

Suprema di faraona, topinambur e cavolo riccio

Pastiera napoletana

Prezzo 95€ a persona, bevande escluse.

Luca's Ristorante, presso Hotel La Gemma

Via dei Cavalieri, 2c - 50123 Firenze

Tel: 055 010 5200

Al Carroponte una Pasqua bergamasca

Un salto a Bergamo al ristorante Al Carroponte. Il locale si sviluppa in uno spazio elegante e raffinato, incorniciato da quadri d’autore, dove poter trascorrere istanti speciali: una cena importante, un incontro di lavoro oppure semplicemente momenti di svago, dedicati ai piaceri della buona tavola. Per questa Pasqua ecco la proposta del ristorante:

Al Carroponte, Bergamo

U ovo di quaglia e caviale Calvisius Tradition Royal



Pizza di ceci, asparagi, caprino, salmone marinato e chutney di pachino



Risotto “Cascina Salera” anguilla affumicata, polvere di pomodoro, capperi e zest di limone



Bottoni ripieni di coniglio, crema di topinambur e il suo fondo



Carrè di agnello scottato al burro porro bruciato e barbabietola BBQ



Colomba artigianale “Pasticceria Manzanilla” con crema inglese

Prezzo 75€ a persona, bevande escluse.

Ristorante Al Carroponte

Via Edmondo de Amicis, 4 - 24127 Bergamo

Tel: 035 240 640

Ad Assisi alla Locanda del Cardinale

Pasqua nella città di San Francesco, ospiti in questo caso del ristorante Locanda del Cardinale. Ci troviamo in un ristorante situato nel centro storico di Assisi (Pg), a 200 metri dalla Basilica di Santa Chiara e a 100 metri dalla piazza del Comune; il parcheggio “Mojano” è a cinque minuti di cammino. Ambiente elegante ricavato all’interno di un antico insediamento di epoca romana risalente al 75 a.C. di cui conserva vari reperti. La proposta culinaria è varia e ricca di specialità, principalmente umbre, e per la Pasqua il menu è il seguente:

La Locanda del Cardinale ad Assisi (Pg)

Carciofo alla giudea con fonduta di pecorino romano e mentuccia

Uovo bio croccante, asparagi e bottarga

Cappellacci di suino brado al sugo d’arrosto

Rollata d’agnello dei Sibillini, coratina e bietole

Predessert

Operà, rhum, cioccolato e gianduia

Piccola pasticceria

Prezzo 75€ a persona bevande escluse.

La Locanda del Cardinale

Piazza del Vescovado, 8 - 06081 Assisi (Pg)

Tel. 075.81.52.45

Pesaro, una Pasqua al Nostrano nella città di Rossini

Facciamo tappa anche nella città di Rossini, protagonista in questo 2024 come Capitale Italiana della Cultura. Tante le attività a Pesaro per l'occasione, e per i bongustati questa Pasqua può essere lo spunto buono per recarsi presso il ristorante stellato cittadino, il Nostrano dello chef Stefano Ciotti. Qual è la proposta per il pranzo del 31 marzo? Eccola qui di seguito:

Ristorante Nostrano, a Pesaro

Pomodo al gratin

Cucciolone e spritz

Primavera vegetale

Mazzancolle alla brace, teryaki di mela, rape e cipolla

Pappardelle ripiene di cacio e pepe, vongole, calamaretti, piselli

Spalla di agnello al forno, pomodoro secchi, olive, patate, asparagi

Crocchetta di pancia stufata di agnello in tempura, misticanza

Ovetto pasquale

Torta di rose, zabaione al verdicchio passito

100 euro a persona, bevande escluse.

Nostrano Ristorante

Piazzale della LIbertà, 7 - 61100 Pesaro

Tel: 0721639813