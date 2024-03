Sei un viaggiatore goloso? Ecco i festival culinari da non perdere nel 2024

In viaggio la prima cosa a cui pensi è il cibo? Allora non puoi perderti queste destinazioni. Dalla Germania a New Orleans passando per Londra, eDreams, tra le principali agenzie di viaggi online in Europa, consiglia le mete dei festival enogastronomici più apprezzati e le città che offrono storiche prelibatezze. D’altronde anche Goethe, in tempi non sospetti, scriveva: «Conoscere luoghi, vicini o lontani, non vale la pena, non è che teoria; saper dove meglio si spini la birra, è pratica vera, è geografia». Una tendenza che, secoli dopo, si è rivelata più che azzeccata, dato il crescente interesse nelle tradizioni culinarie. Quindi non ci resta che partire alla scoperta di località che ospitano festival dedicati alla cucina o che custodiscono ingredienti e ricette che le hanno rese celebri nel mondo. Da segnare in calendario per un anno dal sapore inconfondibile.

Aprile-maggio: musica e frutti di mare con il New Orleans Jazz & Heritage Festival

New Orleans Jazz and Heritage Festival

Per gli amanti della musica e della gastronomia il New Orleans Jazz & Heritage Festival (25 aprile - 5 maggio) è un evento imperdibile. Tra la fine di aprile e l’inizio di maggio centinaia di migliaia di appassionati si radunano per ascoltare una lipe up di artisti che animano la città interpretando una serie di generi che affondano le proprie radici nel sud: dal blues al folk, passando per il country e, ovviamente, il jazz. Ad accompagnare le performance i migliori piatti di mare del sud, tra cui il gumbo, uno stufato servito su riso e preparato con un’ampia varietà di ingredienti, come peperoni, salsiccia e frutti di mare, ma anche gamberi e pesce fresco cucinati nello stile tradizionale della città.

Maggio: dall’altra parte del mondo per Tasting Australia

Tasting Australia



Nel mese di maggio in Australia si celebra uno dei festival gastronomici più longevi del Paese che da oltre venticinque anni ravviva la stagione autunnale sotto l’equatore: si tratta di Tasting Australia (3-12 maggio), un evento nel cuore di Adelaide che offre esperienze culinarie esclusive nel Sud dell’Australia con il supporto di leggende del posto e dei migliori chef di tutto il mondo. Nel corso del festival si possono assaggiare piatti per ogni budget tra “Dining Galleries”, locali a metà tra un ristorante e una galleria d’arte, lezioni di cucina e masterclass sul mondo del vino, della birra e dei distillati, ma anche degustazioni, pranzi lussuosi e cene in terrazza per celebrare la ricchezza della cucina australiana.

Giugno: estate al Taste of London

Taste of London

Con chef rinomati, ristoranti di alto livello e produttori innovativi, questo evento offre un'esperienza unica agli appassionati di cucina. Taste of London (12-16 giugno) è un festival culinario che racchiude l'essenza vivace e variegata della scena gastronomica londinese più all'avanguardia. Dalle squisite degustazioni alle dimostrazioni culinarie dal vivo, ogni angolo di Taste of London è una delizia per i sensi, dove i partecipanti possono scoprire nuove tendenze e celebrare l'eccellenza gastronomica in un'atmosfera animata e festosa.

Settembre: alla scoperta delle ostriche di Galway

Le ostriche di Galway

Ogni anno, nel cuore della costa ovest irlandese l’apertura della stagione delle ostriche viene celebrata con il Galway International Oyster Festival (27-29 settembre), un evento di tre giorni dedicato interamente ai prelibati molluschi. In occasione della manifestazione, che si tiene l’ultimo weekend di settembre, la città organizza un ricco palinsesto di eventi tra cene e degustazioni per assaggiare le ostriche provenienti dalle acque di Brandy Bay accompagnati da musica dal vivo, auto d’epoca e sfilate. Da non perdere, per gli amanti della birra, il “giro” dei pub della città che, in occasione del festival, offrono ostriche come accompagnamento gratuito a una pinta di stout.

Ottobre: a Monaco per l’Oktoberfest

Oktoberfest

Nonostante sia noto soprattutto per la birra, l'Oktoberfest (21 settembre - 6 ottobre) è celebre anche per la gastronomia tradizionale tedesca. Per circa tre settimane in ottobre, i partecipanti vivono un'esperienza unica, provando un'ampia varietà di piatti tradizionali come pretzel, salsicce e stinchi di maiale, ascoltando musica dal vivo e partecipando ad attività culturali. L’evento si tiene ogni anno in Baviera dal 1810, attirando milioni di visitatori da tutto il mondo. Le grandi birrerie e i coloratissimi costumi tradizionali contribuiscono all'atmosfera vivace e festosa dell'Oktoberfest, che unisce gusto e cultura.

Ottobre-dicembre: tra i sapori vellutati del tartufo ad Alba

Il tartufo bianco di Alba

La Fiera internazionale del tartufo bianco di Alba (12 ottobre - 8 dicembre) è uno degli eventi più importanti dedicati al tartufo bianco, un ingrediente molto apprezzato per l’aroma caratteristico e il sapore delicato, fondamentale in alcune ricette locali. La manifestazione si svolge durante la stagione di raccolta, che va da ottobre a novembre, e i visitatori possono partecipare ad aste di tartufi, degustazioni ed eventi culinari esclusivi. L'atmosfera festosa comprende solitamente musica, danze e altre celebrazioni che valorizzano la ricchezza culturale della regione.